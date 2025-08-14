दूधाचा अभिषेक, फुलांचा वर्षाव... रजनीकांत यांच्या लोकप्रियतेचा भव्य जल्लोष

Rajinikanth's Coolie Movie: दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत यांचे चाहते देशभरातच नव्हे तर परदेशातही पसरलेले आहेत. त्यांच्या चित्रपटासाठी प्रेक्षकांचा उत्साह हा नेहमीच पाहण्यासारखा असतो. जेव्हा त्यांचा नवीन चित्रपट प्रदर्शित होतो, तेव्हा चाहत्यांकडून भव्य स्वागत, मोठ्या प्रमाणात पोस्टरवर दूधाचा अभिषेक आणि विविध धार्मिक विधी केले जातात. काही चाहते तर त्यांना देवतासमान मानतात आणि त्यांच्या नावाने आणि प्रतिमेसमोर नियमित पूजा-अर्चा करतात.
आज त्यांच्या 'कुली' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला असून, त्यासाठी चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आणि वेगळीच क्रेझ पाहायला मिळत आहे. पहाटेपासूनच थिएटरबाहेर गर्दी जमा झाली आहे. फटाके फोडणे, ढोल-ताशे वाजवणे, घोषणाबाजी करणे, अशा अनेक गोष्टींनी वातावरण रंगून गेले आहे. मात्र ही पहिली वेळ नाही - रजनीकांत यांच्या प्रत्येक चित्रपटाच्या रिलीजवेळी असा जल्लोष नेहमीच रंगतो.
चित्रपट रिलीज होताच चाहते मोठ्या कटआउट्स आणि पोस्टर्सवर दूध ओततात. 'कुली'च्या रिलीजपूर्वी एका चाहत्याने तब्बल 5 हजारांहून अधिक फोटो आणि पुतळ्यांवर दूधाचा अभिषेक केला. ही विशेष पूजा अरुलमिघू श्री रजनी मंदिरात झाली. इतकेच नव्हे, काही चाहत्यांनी त्यांच्या नावाने खास मंदिरही बांधले आहे, जिथे रोज रजनीकांत यांच्या प्रतिमेसमोर दिवे लावले जातात आणि नैवेद्य अर्पण केला जातो.
अनेकदा चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या आदल्या दिवशी किंवा त्याच दिवशी त्यांच्या फोटोंवर फुले उधळली जातात आणि भव्य हार चढवले जातात. गुलाब, झेंडू आणि चाफ्याच्या फुलांनी सजवलेले पोस्टर हे प्रत्येक थिएटरबाहेर लक्षवेधी ठरते. काही चाहते विशेष फुलांचा वर्षाव करण्यासाठी मोठ्या क्रेनचा वापर करतात. प्रत्येकवेळी चाहत्यांची साजरी करण्याची शैली वेगळी आणि लक्षात राहणारी असते.
रजनीकांत यांचा चित्रपट पाहण्यासाठी थिएटरबाहेर लांब रांगा लागतात. चाहते ढोल-ताशा, तुतारी, फटाके घेऊन हजेरी लावतात आणि थिएटरसमोर सणासारखा माहोल निर्माण करतात. चित्रपटात रजनीकांतचा पहिला प्रवेश होताच थिएटरमध्ये शिट्ट्यांचा, टाळ्यांचा आणि आनंदाच्या आरोळ्यांचा कडकडाट सुरू होतो. 'कुली'च्या प्रदर्शनानिमित्तही तसाच उत्साह पाहायला मिळत आहे.
काही थिएटरमध्ये तर मध्यरात्री 12 वाजताच पहिला शो ठेवला जातो, जेणेकरून चाहते पहिल्याच क्षणाला आपल्या हिरोला मोठ्या पडद्यावर पाहू शकतील. या वेळी स्क्रीनवर रजनीकांतचा चेहरा झळकताच संपूर्ण थिएटर जल्लोषात बुडून जाते. त्यांच्या चाहत्यांसाठी हा केवळ चित्रपटाचा दिवस नसतो, तर तो एक सण, एक उत्सव असतो.