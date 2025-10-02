हायकोर्टात शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्राला आणखी एक मोठा धक्का, जाणून घ्या काय घडलं

शिल्पा शेट्टी आणि तिचा बिझनेसमन पती राज कुंद्रा पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. दोघेही सध्या 60 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणामुळे अडचणीत सापडले आहेत. या प्रकरणामुळे त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. अशातच न्यायालयाने त्यांना आणखी एक झटका दिला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या परदेश प्रवासाच्या योजनांवर संकट आले आहे. शिल्पा-राज यांनी 2 ते 5 ऑक्टोबर दरम्यान कुटुंबासोबत फुकेटला सुट्टी घालवण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. परंतु न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की सध्या कोणतीही परदेशी सुट्टी मंजूर केली जाणार नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 ऑक्टोबरला होणार आहे, त्यामुळे त्यांच्या सुट्टीच्या योजना अडकल्या आहेत. जोडप्याचे वकील निरंजन मुंदरगी आणि केरला मेहता यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद मांडला की, 2021 मध्ये प्रकरण दाखल झाल्यानंतरही शिल्पा-राज यांनी अनेकदा परदेश प्रवास केला आहे आणि प्रत्येक वेळी तपासात पूर्ण सहकार्य केले आहे. त्यामुळे त्यांना परदेशात जाण्यापासून रोखणे अन्यायकारक ठरेल, असे त्यांनी म्हटले.
मात्र, सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी या युक्तिवादाचा विरोध केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रावर गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांचे दोन खटले सुरू आहेत. 60 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फसवणुकीच्या प्रकरणात चौकशी चालू असताना त्यांना परदेशात जाण्याची परवानगी देणे धोकादायक ठरू शकते. या निर्णयामुळे शिल्पा-राज यांच्या आगामी योजनांवर मोठा परिणाम झाला आहे. याचिकेत त्यांनी नमूद केले होते की, ते ऑक्टोबरमध्ये लॉस एंजेलिस, कोलंबो आणि मालदीवमध्ये व्यावसायिक कारणांसाठी प्रवास करणार आहेत, तसेच डिसेंबरमध्ये दुबई आणि लंडनला कुटुंबाला भेट देणार होते. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या स्वप्नातील परदेश दौऱ्यांवर आंतर येत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणामुळे शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राच्या सामाजिक प्रतिमेवरही परिणाम होऊ शकतो. बॉलिवूडमध्ये या प्रकरणाची चर्चा सुरू आहे, आणि चाहत्यांमध्येही उत्सुकता आहे की पुढील सुनावणीमध्ये काय निर्णय होणार आहे. सोशल मीडियावरही या प्रकरणावर भरपूर चर्चाच होत आहे, तर माध्यमांमध्येही यावर अपडेट्स सतत येत आहेत. या प्रकरणादरम्यान शिल्पा-राज यांनी अद्याप कोणताही सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिलेले नाही. मात्र, त्यांच्या वकिलांनी दाखल केलेल्या याचिकांमुळे हे स्पष्ट आहे की, दोघेही पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी तयारी करत आहेत आणि न्यायालयासमोर पूर्ण सहकार्य करीत आहेत.
