विक्रम भट्ट आणि पत्नीला दुसरा धक्का; कोर्टाने जामीन अर्ज फेटाळला, प्रकरणात काय घडले?

विक्रम भट्ट आणि त्याची पत्नी श्वेतांबरी भट्ट यांना पुन्हा एक मोठा झटका बसला आहे. फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित 30 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात उदयपूरच्या न्यायालयाने त्यांच्या जामीन अर्जाला 24 डिसेंबर रोजी फेटाळले. हे दांपत्य दुसऱ्यांदा जामीनसाठी अर्ज करीत होते, मात्र न्यायालयाने तपासाच्या संवेदनशील टप्प्याचा विचार करून अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने यापुढे आणखी अटक आणि चौकशीची गरज भासू शकते, असा इशारा दिला आहे.
कोर्टाच्या अहवालानुसार, तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. तपास अधिकारी या प्रकरणाशी संबंधित वित्तीय रेकॉर्ड, करार आणि पैशांच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी करत आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, या टप्प्यावर जामीन मंजूर केल्यास तपासात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. तसेच या प्रकरणात आणखी काही जणांची चौकशी होणार असल्याचं तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
विक्रम भट्ट, पत्नी श्वेतांबरी भट्ट आणि इतर सहा जणांविरुद्ध इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीजचे संस्थापक डॉ. अजय मुरडिया यांनी 30 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप केला आहे. डॉ. मुरडिया यांना त्यांच्या दिवंगत पत्नीवर बायोपिक बनवायची होती. या प्रकल्पासाठी त्यांनी दिनेश कटारियाशी संपर्क साधला. कटारियांच्या सुचनेनुसार, 25 एप्रिल 2024 रोजी मुंबईतील वृंदावन स्टुडिओला भेट दिली होती.
या भेटीत विक्रम भट्टने चित्रपट निर्मिती करण्याचं आश्वासन दिलं आणि डॉ. मुरडियांना त्यानुसार पैसे पाठवण्यास सांगितलं. विक्रमने त्याच्या पत्नी आणि मुलगी या प्रकल्पात सहभागी राहतील, असंही सांगितलं. मात्र नंतर उघडकीस आलं की हा संपूर्ण प्रकल्प फसवणुकीचा होता आणि डॉ. मुरडियांकडून कोट्यवधी रुपये उकळवले गेले.
विक्रम भट्ट आणि श्वेतांबरी भट्ट यांना 7 डिसेंबर रोजी मुंबईतून अटक करण्यात आली होती. राजस्थान पोलिसांकडून ट्रान्झिट रिमांड मिळाल्यानंतर दोघांना 9 डिसेंबर रोजी उदयपूरच्या न्यायालयात हजर करण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना 14 दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आलं.
कोर्टाने जामीन अर्ज फेटाळताना स्पष्ट केले की, तपासाच्या संवेदनशील टप्प्यावर जामीन मंजूर केल्यास तपासात अडथळा येऊ शकतो. तसेच न्यायालयाने यापुढे आणखी अटक आणि चौकशीची शक्यता असल्याचंही अधोरेखित केलं.
अद्याप विक्रम भट्ट किंवा श्वेतांबरी भट्ट यांनी या प्रकरणावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तपास अधिकारी आणखी काही व्यक्तींची चौकशी करणार आहेत, तसेच आर्थिक व्यवहार आणि दस्तऐवजांची सखोल पडताळणी सुरू आहे. या प्रकरणाचा निकाल आणि पुढील न्यायालयीन कारवाई यावर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
यामुळे चित्रपटसृष्टीतील दिग्दर्शक विक्रम भट्ट आणि त्याच्या पत्नीवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे, आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेवरही परिणाम होऊ शकतो. या प्रकरणामुळे भविष्यात अशा आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपांवर कडक कारवाई होईल, असा इशारा देखील मिळतो.