Marathi News
  • मनोरंजन
  • मुलाच्या जन्मानंतर दत्तू मोरेच्या घरी आणखी एक गोड बातमी; ठाण्यात नवीन व्यवसाय सुरू

मुलाच्या जन्मानंतर दत्तू मोरेच्या घरी आणखी एक गोड बातमी; ठाण्यात नवीन व्यवसाय सुरू

Dattu More's New Business : दत्तू मोरेनं ठाण्यात सुरु केली नवी इनिंग; अभिनयाबरोबर व्यवसायातही प्रवेश  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 5, 2026, 02:08 PM IST
महाराष्ट्राच्या घराघरात पोहोचलेल्या हास्यजत्रा या लोकप्रिय शोमधून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारा अभिनेता दत्तू मोरे आता अभिनयाबरोबर व्यवसाय क्षेत्रातही पाऊल ठेवत आहे. विनोदी शैलीने प्रेक्षकांना खळखळून हसवणारा दत्तू मोरे काही महिन्यांपूर्वीच बाबा झाला आहे. अभिनेता, नवरा आणि वडिल अशा अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळत असतानाच त्याने आयुष्यातील नवी इनिंग सुरू केली आहे.

दत्तू मोरेने ठाण्यात 'Daily Bowl' या नावाने क्लाऊड किचन सुरू केले आहे. यामार्फत लोकांना पौष्टिक, संतुलित आणि घरगुती चवीचे हेल्दी फूड देण्याचा दत्तूचा प्रयत्न आहे. आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत अनेकजण फास्ट फूडवर अवलंबून असतात, जे शरीराला आवश्यक पोषण देत नाही. ऑफिसमध्ये जाणाऱ्या लोकांकडे वेळेची कमतरता असते, त्यामुळे सकस आहार बनवणे किंवा योग्य वेळेत खाणे त्यांना शक्य होत नाही. या गरजेला ओळखून दत्तू आणि त्याच्या वडिलांनी मिळून हा व्यवसाय सुरू केला आहे.

Daily Bowl मधून मिळणारे जेवण पौष्टिकतेसह घरगुती चवीचे असणार आहे. या क्लाऊड किचनचा अधिकृत लाँच 7-8 फेब्रुवारी रोजी ठाण्यात होणाऱ्या 'उपवन फेस्टिव्हल' मध्ये होणार आहे. यानंतर हे क्लाऊड किचन झोमॅटो आणि स्विगीसारख्या ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवरही उपलब्ध होईल. ठाणेकरांना घरबसल्या हेल्दी फूडचा पर्याय मिळणार असल्यामुळे, त्यांचे धावपळीचे जीवन अधिक सुलभ होईल.

सोशल मीडियावर दत्तू मोरेच्या या नव्या उपक्रमाचे कौतुक होत आहे. चाहत्यांनी त्याच्या मेहनतीला सलाम करत शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी त्यांच्या या पुढाकाराबद्दल आनंद व्यक्त केला असून, अभिनयाबरोबर व्यवसाय क्षेत्रात पाऊल ठेवल्याबद्दल दत्तूच्या कामगिरीचे कौतुक केले आहे.

वैवाहिक जीवनाबद्दल बोलायचं झालं, तर दत्तू मोरेने 2023 मध्ये स्वाती घुनागे हिच्याशी लग्न केले. स्वाती व्यवसायाने डॉक्टर असून ती स्त्रीरोग व प्रसूतीतज्ञ आहे. काही महिन्यांपूर्वी तिने ठाण्यात स्वतःचा नवीन क्लिनिकही सुरू केला आहे. मे 2025 मध्ये दत्तूला मुलगा झाला, ज्याची तो सोशल मीडियावर 'Welcome छोटा दत्तू मोरे' असा आनंद शेअर करत होता.

दत्तू मोरेच्या नव्या व्यवसायाने प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली आहे. अभिनयासोबतच व्यवसायात पाऊल ठेवून त्यांनी आपल्या आयुष्याला नवी दिशा दिली आहे. त्यांच्या या पुढाकारामुळे फॅन्समध्ये आणि ठाणेकरांमध्ये दत्तू मोरेबद्दल उत्साह वाढला आहे.

दत्तू मोरे पुढील काळात अभिनय आणि व्यवसाय दोन्ही क्षेत्रात सक्रिय राहण्याची तयारी करत आहेत. एकीकडे मनोरंजनाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करताना, दुसरीकडे हेल्दी फूडच्या माध्यमातून समाजाला पोषण मिळवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. यामुळे दत्तू मोरे हे आता केवळ हास्यजत्रेच्या फेमस कलाकार म्हणून नव्हे, तर उद्योजक आणि समाजस्नेही व्यक्तिमत्व म्हणूनही ओळखले जातील.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
dattu more newsmarathi actorHasya Jatra fameThane business launchDaily Bowl cloud kitchen

