'सैयारा'च्या यशामुळे मी तणावात होतो; अनुपम खेर यांनी स्पष्टच सांगून टाकलं, 'मला इतकं दु:ख...'

Anupam Kher on Saiyaara: सैयारा चित्रपटाने रिलीज झाल्यानंतर बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला होता. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड्सची नोंद केली होती. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर चित्रपटगृहात तरुण-तरुणी ओक्साबोक्षी रडतानाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. Gen Z तरुण-तरुणींनी हा चित्रपट पाहण्यासाठी थिएटबाहेर रांगा लावल्या होत्या. पण Gen Z वगळता इतरांना हा चित्रपट तितकासा प्रभावी वाटला नव्हता. ओटीटीवर रिलीज झाल्यानंतर अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत तरुण-तरुणी नेमकं का रडत होते याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. दरम्यान ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांनी या चित्रपटामुळे आपण तणावात होतो असा खुलासा केला आहे. याचं कारणही तसंच आहे.
अनुपम खेर यांचा 'तन्वी द ग्रेट' हा चित्रपट यशराज फिल्म्सच्या 'सैयारा'सोबत प्रदर्शित झाला होता. मोहित सुरीने दिग्दर्शित केलेल्या सैयारामध्ये नवोदित कलाकार अनित पद्डा आणि अहान पांडे होते. हा चित्रपट वर्षातील सर्वात मोठा हिट ठरला. सैयाराच्या बॉक्स ऑफिसवरील वादळाचा फटका 'तन्वी द ग्रेट' ला बसला होता. इंडियन एक्स्पेसशी साधलेल्या संवादात त्यांनी चित्रपटाच्या अपयशाची कबुली दिली आणि मोहित सुरी चित्रपटाने त्याची जागा कशी घेतली हे सांगितलं.
मुलाखतीदरम्यान अनुपम खेर यांनी सांगितलं की, "मी या चित्रपटावर चार वर्षं काम केलं. एक वर्ष लेखन आणि एक वर्ष संगितासाठी घेतलं. मी चित्रपट लिहिला आणि दिग्दर्शित केला. यशराज फिल्म्सचा 'सैयारा' प्रदर्शित होत असताना त्याच दिवशी आम्ही हा चित्रपट प्रदर्शित केला आणि तो पूर्णपणे बाजूला सारला गेला. यामुळे मी निराश झालो होतो. मला खूप वाईट वाटले. माझ्या अभिनय शाळेतून घेतलेल्या नवीन अभिनेत्यासाठीही वाईट वाटत होतं. जवळजवळ 200 लोकांनी चित्रपटात काम केलं".
अनुपम यांनी खुलासा केला की त्यांचा चित्रपट आर्थिक अडचणीत सापडला होता, ज्यामुळे त्यांना मित्रांकडे मदत मागावी लागली. "फायनान्सर चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या एक महिना आधी पळून गेला. हा एक महागडा चित्रपट आहे. म्हणून मी माझे डॉक्टर, वकील इत्यादी मित्रांना फोन केला. त्यांनी मला पैसे दिले. आम्ही कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये वर्ल्ड प्रीमियर केला. आम्ही न्यूयॉर्कला गेलो जिथे रॉबर्ट डी नीरोने मध्यंतरापर्यंत चित्रपट पाहिला आणि त्यांना तो चांगला वाटला. आम्ही तो चित्रपट भारताच्या राष्ट्रपतींनाही दाखवला."
ते पुढे म्हणाले की, "सर्व काही ठीक चालले होते. पण जगाला एक प्रेमकथा पहायची होती आणि ती योग्यच होती. तरुण, किशोरवयीन प्रेमकथा बऱ्याच काळापासून आली नव्हती आणि आपल्याकडील व्यवस्था अशी आहे की तुम्ही चित्रपट 400 थिएटरमध्ये प्रदर्शित करत असलात तरी, जर दुसरा चित्रपट खूप चांगला चालला असेल, तर ते तुमचा चित्रपट काढून टाकतील. त्यामुळे ते एक अपयश होतं जे माझ्या मनाला वेदना देणारं होतं".
जेव्हा अनुपम खेर यांना कोणत्या चित्रपटाच्या यशाने त्यांना सर्वात जास्त आश्चर्य वाटलं असं विचारण्यात आलं तेव्हा त्यांनी सैयारा असं उत्तर दिलं. "सैयारा. आदित्य चोप्रालाही त्या यशाने आश्चर्य वाटलं असेल. सर्वांनाच आश्चर्य वाटले पण ठीक आहे... देवाचे आभार की आदित्य चोप्रा आणि यश चोप्रा माझ्या कुटुंबाचा भाग आहेत, मी त्यांच्यासोबत चित्रपटसृष्टीत वाढलो. जर ते दुसरे कोणी असते तर ते खूप वेदनादायक झाले असते," असं अनुपम खेर म्हणाले.
सॅकनिल्कच्या मते, सय्याराने जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर 569.75 कोटींची कमाई केली होती.