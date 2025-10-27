90 च्या दशकातील या गायिके विरोधात रचले गेले षडयंत्र, लता मंगेशकरांसारखा आवज पण, शिवगाळ करत ऑफिसमध्येच...

Anuradha Poudwal life journey: 90 च्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीत अनुराधा पौडवाल यांच्या मधाळ आवाजाने सर्वांना वेड लावले होते. सुरेल गायिका अनुराधा पौडवाल आज (27 ऑक्टोंबर 2025) त्यांचा 70वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. पौडवाल यांची रोमँटिक गाणी असोत की भजने, सर्व प्रकारची गाणी त्यांच्या आवाजात सुमधूर वाटायची. त्यांनी 1973 मध्ये अभिमान या चित्रपटातून करिअरची सुरुवात केली होती. या चित्रपटाच्या गाण्यांना चाहत्यांनी चांगलाच प्रतिसाद दिला पण, त्यांचे पहिले सुपरहिट गाणे होते 'तू मेरा आशिक है'. यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही आणि अनेक चित्रपटांसाठी बॅक टू बॅक हिट गाणी गायली. पण कालांतराने त्यांच्यामागे काही षडयंत्र रचली गेली असे सांगितले जाते.
पहिलं भांडण इथेच झालं
अनुराधा पौडवाल यांचा आवाज इंडस्ट्रीतील संगीतकारांना आवडला होता. त्या दिवसाला 25 ते 30 गाणी रेकॉर्ड करायच्या. अनुराधा रोज यशाच्या पायऱ्या चढत होत्या. अनुराधा पौडवाल यांच्या यशामुळे लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे बोलले जाते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, एकदा आशा भोसले आपल्या सासरच्या स्टुडिओमध्ये रेकॉर्डिंगसाठी गेल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी तिथे काम करणाऱ्या अरुण पौडवाल यांना शिवीगाळ करत ऑफिसमधून हाकलून दिले. या गोष्टीचं अनुराधा पोडवाल यांना खूप वाईट वाटलं पण त्या या प्रकरणाबाबत काहीच बोलल्या नाहीत.
अनुराधा पोडवाल यांची कारकीर्द कशी संपली?
अरुण पौडवाल यांच्या निधनामुळे अनुराधा यांच्यावर त्यांच्या मुलांची सर्व जबाबदारी आलेली त्यामुळे त्यांना काम करावे लागले. नंतर असेही म्हटले की लता मंगेशकर यांनी अनुराधा यांनी ज्या चित्रपटांमध्ये गाणी गायली ती स्वतःच्या आवाजात बदलून घेतली. जेव्हा अनुराधा यांना हे कळले तेव्हा त्यांनी केवळ टी-सीरीजसाठी गाणी गाण्याचा निर्णय घेतला. गुलशन कुमार यांनी त्यांना पूर्ण पाठिंबा दिला आणि त्यादरम्यान दोघांचं कथित संबंध असल्याचं सांगितलं जाऊ लागलं. 1997 मध्ये गुलशन कुमार यांच्या हत्येनंतर अनुराधा पौडवाल खूपच अस्वस्थ झाल्या आणि त्यांनी चित्रपटांसाठी गाणी न गाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र काही संगीत दिग्दर्शकांच्या आग्रहाखातर त्यांनी काही चांगली गाणी गायली. पण मुख्यतः त्यांनी विविध भाषांमधील भजने गायला सुरुवात केली. पण नेमकी इथेच अनुराधा पोडवाल यांची कारकीर्द संपली.
दु:खांचा डोंगर कोसळला आणि...
अनुराधा यांच्या आयुष्यात आनंद फार कमी काळ टिकून राहायचा. सर्वप्रथम अनुराधा पोडवाल यांनी आपल्या 1 महिन्याच्या मुलाचा मृत्यू पाहिला, त्यानंतर पतीच्या मृत्यूमुळे त्या खूप दुःखी झाल्या. ज्यांना भाऊ मानंल तसेच ज्यांनी त्यांचं करिअर उंचीवर नेण्यास मदत केली अशा गुलशन कुमार यांच्या हत्येने तर त्या पार खचल्या. यानंतर अनुराधा पोडवाल यांच्या 35 वर्षीय मुलाचाही 2020 मध्ये किडनी निकामी झाल्याने मृत्यू झाला. आता अनुराधा पौडवाल यांनी गाणे बऱ्यापैकी बंद केले आहे. काहीवेळा त्या रिॲलिटी शोमध्ये पाहुण्या म्हणून दिसतात.