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'गरोदर असताना पत्नीचं माझ्या मित्राशी अफेअर', मुलाला भेटू देण्यासाठी पत्नीने ₹37 लाख घेतले; युट्यूबरचा आरोप

हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालताना दिसत असून या युट्यूबरने पत्नीवर आणि सासूवर गंभीर आरोप केलेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 28, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:48 AM IST
'गरोदर असताना पत्नीचं माझ्या मित्राशी अफेअर', मुलाला भेटू देण्यासाठी पत्नीने ₹37 लाख घेतले; युट्यूबरचा आरोप
Image Credit: युट्यूबवर शेअर केला व्हिडीओ (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'गरोदर असताना पत्नीचं माझ्या मित्राशी अफेअर', मुलाला भेटू देण्यासाठी पत्नीने ₹37 लाख घेतले; युट्यूबरचा आरोप
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