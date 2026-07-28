'गरोदर असताना पत्नीचं माझ्या मित्राशी अफेअर', मुलाला भेटू देण्यासाठी पत्नीने ₹37 लाख घेतले; युट्यूबरचा आरोप

यूट्यूबवर 'युके07 रायडर' नावाने प्रसिद्ध असलेला युट्यूबर अनुराग डोभालने पत्नी रितिका चौहानवर गंभीर आरोप केले आहेत. याआधी आपल्या कुटुंबाकडून 'मानसिक छळ' होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या अनुराग डोभालने नव्याने अपलोड केलेल्या व्हिडीओमध्ये, गरोदर असतानाच पत्नी रितिकाचं अफेर होतं असा धक्कादायक आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे आपल्याच जवळच्या मित्रासोबत तिचे प्रेमसंबंध होते, असं अनुरागने म्हटलं आहे. युट्यूबवर अपलोड केलेल्या व्हिडीओमध्ये गरोदर असताना रितिका या व्यक्तीसोबत कसा वेळ घालवायची याचे काही व्हिडीओही अनुरागने पोस्ट केले आहेत.
आपल्या ताज्या यूट्यूब व्लॉगमध्ये अनुरागने 'अनाथ' नावाचे एक गाणं प्रदर्शित केलं असून हे गाणं माझ्या आयुष्याची कथा असल्याचे त्याने सांगितले आहे. याच व्हिडिओमध्ये, ज्या व्यक्तीसोबत रितिकाचे अफेअर असल्याचा आरोप त्याने केला होता, त्या व्यक्तीसोबत बसून त्याने रितिकाला फोन केल्याचं दिसत आहे. त्याने व्हिडीओमध्ये एक स्क्रीनशॉटही शेअर केला ज्यामध्ये ती व्यक्ती रितिकाचा उल्लेख आपली 'गर्लफ्रेंड' असा करत असल्याचे दिसतंय. मात्र, रितिकाने हे आरोप फेटाळून लावताना, आम्ही 'केवळ जिवलग मित्र' होतो, असं म्हटलं आहे.
अनुरागने रितिकाचा जिवलग मित्र म्हणून ओळख करून दिलेल्या व्यक्तीने असा दावा केला आहे की, गरोदर असताना रितिका तिचे भाऊ एरिक आणि रोहित यांच्यासोबत त्याच्या घरी आली होती. त्याने असाही आरोप केला की रितिका 15 दिवस त्याच्या घरी राहिली होती आणि तिच्या आईने तिला अनुरागपासून वेगळे होण्यासाठी प्रवृत्त केले होते. अनुरागने अपलोड केलेल्या व्हिडीओमध्येच या व्यक्तीने हे सारे खुलासे केले आहेत.
रितिकाला गर्भपात करायचा होता असा आरोपही अनुरागने केला आहे. "मी सर्व काही लपवण्याचा आणि सर्वांना माफ करण्याचा प्रयत्न केला तो फक्त आमच्या बाळासाठी. कलामला (त्या मित्राचे नाव) संपूर्ण सत्य माहित होते, पण केवळ स्वतःचा अहंकार जपण्यासाठी त्याने जगासमोर मला चुकीचे ठरवले. रितिकानेही या परिस्थितीचा फायदा घेतला कारण माझ्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी माझे आई-वडील किंवा कुटुंब नव्हते. ते सर्वजण मला त्रास देण्यासाठी एकत्र आले आणि आजही ते आर्थिक, कायदेशीर आणि मानसिकदृष्ट्या मला त्रासच देत आहेत. पण आता आणखी नाही. माझी एकच चूक होती की मी त्या सर्वांवर प्रेम केले आणि त्यांच्या चुका झाकून ठेवल्या. पण मला वाटते की ते या प्रेमास आणि निष्ठेस पात्र नाहीत," असं अनुरागने या व्हिडीओत म्हटलं आहे.
व्हिडीओमध्ये पुढे बोलताना अनुरगाने आरोप केला की, रितिका आणि तिची आई त्याला त्यांच्या मुलाला भेटण्यापासून रोखत आहेत. त्या दोघीही माझ्याकडे "मोठ्या रकमेची पोटगी" मागत आहेत. अनुरागने आरोप केला आहे की, "माझ्या मुलाला भेटण्यासाठी मी रितिकाला आधीच 37 लाख रुपये दिले होते."
अनुरागने त्याच्या मुलासाठी एक भावूक संदेशही लिहिला आहे. "माझ्याकडे आता काहीच उरलेले नाही. तुझ्यासाठी मी जे काही कमावले होते, ते सर्व माझ्या कुटुंबीयांनी - कलाम, इंक आणि श्रेया यांनी - हिरावून घेतले. त्यांनी माझे सर्व काही विकून टाकले. माझ्या बाईक्स, माझी कार, सर्व काही त्यांनी विकलं. मी सध्या आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहे, पण तुझ्यासाठी मी कठोर परिश्रम करत राहीन. आपण लवकरच पुन्हा भेटू, अशी मला आशा आहे," असं अनुरागने आपल्या मुलाला सांगितलं आहे.
या वर्षी मार्च महिन्यात, अनुरागने आरोप केला होता की त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याला मानसिक त्रास दिला. माझ्याविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल करून कट रचल्याचा अनुरागचा आरोप होता. त्याने दावा केला की, रितिकाशी केलेल्या आंतरधर्मीय विवाहाला त्याच्या कुटुंबीयांनी मान्यता दिली नाही आणि तिला घरात प्रवेशही करू दिला नाही. याच काळात, अनुरागने इन्स्टाग्रामवर 'लाईव्ह' वेबकास्ट केले होते. 'फायनल राईड' असे म्हणत अनुरागने मुद्दाम आपली कार धडकवून अपघात घडवून आणला. त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. वेळीच उपचार मिळाल्याने त्याचे प्राण वाचले. रुग्णालयात त्याची तत्कालीन गर्भवती पत्नी त्याला भेटायला आली होती. अनुराग आता एका मुलाचा पिता आहे आणि त्याने आपल्या मुलासाठी आपले आयुष्य पुन्हा नव्याने उभे करण्याचा संकल्प केला आहे. पत्नी त्याच्यापासून विभक्त राहते. मुलगा पत्नीसोबत राहतोय.