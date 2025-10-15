"मला स्वतःला कंट्रोल करण्याचा प्रॉब्लेम..." अनुषाने केला दारू आणि ड्रग्जबद्दल खुलासा! म्हणाली, "सर्वात वाईट..."

Anusha Dandekar Talks About Drinking Alchohol: अभिनेत्री आणि व्हिडीओ जॉकी अनुषा दांडेकरने अलीकडेच आपल्या आयुष्यातील एक धक्कादायक किस्सा उघड केला आहे. तिने सांगितले की, फक्त 14 व्या वर्षी तिने एक अशी चूक केली होती, ज्यामुळे तिला थेट हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हावे लागले. अनुषा दांडेकर गेल्या दोन दशकांपासून एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमध्ये सक्रिय आहे. तिने अनेक शोज, चित्रपट आणि रिअॅलिटी शोजमध्ये काम केले आहे. सध्या ती आपल्या नवीन पॉडकास्टमुळे चर्चेत आहे, ज्यात ती स्वतःच्या आयुष्याबद्दल प्रामाणिकपणे बोलते. अलीकडेच ती प्रियंका चोप्राच्या आई मधु चोप्राच्या पॉडकास्टमध्ये सहभागी झाली होती, जिथे तिने आपल्या बालपणातील एक आठवण शेअर केली.
अनुषाने सांगितले की, ती फक्त 14 वर्षांची असताना तिने दारूची एक पूर्ण बाटली प्यायली होती आणि त्या चुकीमुळे ती हॉस्पिटलमध्ये पोहोचली होती.
पॉडकास्टमध्ये मधु चोप्राने जेव्हा अनुषाला विचारले की, तिची सर्वात वाईट सवय कोणती आहे? तेव्हा ती हसत म्हणाली, “डाएट कोक ही माझी सर्वात वाईट सवय आहे.” तिने पुढे सांगितले की, तिच्या आई-वडिलांनी तिला दिलेल्या विश्वासामुळे आणि स्वातंत्र्यामुळे ती चुकीच्या मार्गावर गेली नाही.
मधु चोप्राने जेव्हा विचारलं की, “कधी अल्कोहोल ट्राय केलं आहेस का?” तेव्हा अनुषा म्हणाली, “हो! आणि त्याच वेळी मी हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले होते.” ती म्हणाली, “मी 14 वर्षांची असताना मला एका ड्रिंकचा स्वाद पॅशन फ्रूटसारखा वाटला आणि मला तो खूप आवडला. त्यामुळे मी संपूर्ण बाटली संपवली. त्यानंतर मला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. नर्सने माझ्या वडिलांना सांगितलं ‘तिच्यावर रागवू नका, ती पुन्हा कधीच असं करणार नाही.’”
अनुषा म्हणाली की, या घटनेनंतर तिने कधीच दारूला हात लावला नाही. ती पुढे म्हणाली, “मला स्वतःला कंट्रोल करण्याचा थोडी प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे मी कधीही ड्रग्स ट्राय करू इच्छित नाही. मला नको आहे की ड्रग्स माझ्या मेंदूवर नियंत्रण ठेवतील.” अनुषाने हेही सांगितले की, ती स्मोकिंगपासूनही दूर राहते. कारण तिचे वडील स्मोक करायचे आणि त्यांना अस्थमा होता, त्यामुळे तिने ठरवले की, ती कधी स्मोकिंग करणार नाही.