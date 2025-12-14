English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
17 वर्षांपूर्वीच्या या चित्रपटाने बदलली अनुष्का शर्माची किस्मत; एका रात्रीत बनली स्टार, तुम्ही पहिला का चित्रपट?

आज आम्ही तुम्हाला अशा चित्रपटाबद्दल सांगत आहोत ज्याने अनुष्का शर्माला एका रात्रीत स्टार बनवले. 2008 मधील हा दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट होता.

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 14, 2025, 07:14 PM IST
बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आज हिंदी चित्रपटसृष्टीतील टॉप अभिनेत्रींमध्ये गणली जाते. अभिनय, सौंदर्य आणि दमदार अभिनयामुळे तिने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले आहे. तिच्या अनेक चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर यश मिळवले असून, अनुष्का आज प्रसिद्धीच्या शिखरावर आहे. 

मात्र, या यशामागे एक चित्रपट असा आहे, ज्याने तिचे आयुष्य आणि करिअर पूर्णपणे बदलून टाकले. तो चित्रपट म्हणजे ‘रब ने बना दी जोडी’.

एका चित्रपटाने घडवले नशीब

आजपासून सुमारे 17 वर्षांपूर्वी, म्हणजेच 2008 साली ‘रब ने बना दी जोडी’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटातून अनुष्का शर्माने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले आणि तेही थेट किंग खान शाहरुख खानसोबत. पदार्पणासाठी मिळालेली ही संधी कोणत्याही नवोदित अभिनेत्रीच्या स्वप्नासारखी होती.

 यशराज फिल्म्सच्या बॅनरखाली आणि आदित्य चोप्रा यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाने अनुष्काला एका रात्रीत स्टार बनवले.

मॉडेलिंगमधून थेट मोठ्या पडद्यावर

‘रब ने बना दी जोडी’पूर्वी अनुष्का शर्मा मॉडेलिंग करत होती. चित्रपटसृष्टीत येण्याचा तिचा हा पहिला अनुभव होता, मात्र तिच्या अभिनयाने कुठेही नवखेपणा जाणवू दिला नाही. या चित्रपटात तिने ‘तानी साहनी’ ही भूमिका साकारली होती. तानी ही एक चुलबुली, आनंदी आणि जिंदादिल मुलगी आहे, जिने काही परिस्थितींमुळे साध्या स्वभावाच्या सरकारी कर्मचारी सुरिंदर साहनीशी (शाहरुख खान) लग्न केलेले असते.

चित्रपटाची कथा साधी वाटत असली, तरी त्यातील ट्विस्टने प्रेक्षकांचे मन जिंकले. पत्नीचे प्रेम मिळवण्यासाठी सुरिंदर साहनी आपले साधे रूप बदलून ‘राज’ नावाच्या रॉकस्टारमध्ये परिवर्तित होतो. या दुहेरी भूमिकेत शाहरुख खानने जबरदस्त अभिनय केला, तर अनुष्काने प्रत्येक सीनमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली.

 बॉक्स ऑफिस कमाई

‘रब ने बना दी जोडी’चे संगीतही तितकेच लोकप्रिय ठरले. आजही या चित्रपटातील गाणी प्रेक्षकांच्या ओठांवर आहेत. बॉक्स ऑफिसवरही या चित्रपटाने मोठी कमाई केली. अवघ्या 31 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने तब्बल 157 कोटी रुपयांची कमाई केली. 2008 मधील हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला होता.

सोनेश्वर पाटील

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

