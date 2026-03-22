अनुष्का शर्माचा 8 वर्षांनंतर कमबॅक, अल्लू अर्जूनसोबत साऊथ सिनेमात डेब्यू करणार अभिनेत्री

दाक्षिणात्य अभिनेता अल्लू अर्जुन त्याच्या आगामी चित्रपटावर काम करत आहे, ज्याचे तात्पुरते नाव 'AA22xA6' आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन 'जवान'चे दिग्दर्शक अॅटली करत आहेत. वृत्तानुसार, या चित्रपटात दीपिका पदुकोण मुख्य भूमिकेत असून, अनेक मोठे कलाकार दिसणार आहेत. आता, नवीन वृत्तानुसार, अनुष्का शर्मा देखील या सायन्स फिक्शन चित्रपटात दिसणार आहे.
डेक्कन क्रॉनिकलमधील एका वृत्तानुसार, आणखी एक मोठी बॉलिवूड स्टार या प्रोजेक्टमध्ये सामील होणार आहे. ती या चित्रपटात सामील होण्यासाठी चर्चा करत असल्याचे म्हटले जात आहे आणि जर हे खरे ठरले, तर हा तिचा पहिला तेलुगू चित्रपट असेल. अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
अनुष्का शर्मा शेवटची 2018 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'झीरो' या चित्रपटात शाहरुख खान आणि कतरिना कैफसोबत दिसली होती. तेव्हापासून ती मुख्य भूमिकेत दिसलेली नाही. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, निर्माती बनल्यापासून अनुष्का कोणत्याही अभिनय प्रकल्पांसाठी चर्चेत नाही. ती 2022 मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या 'चकडा एक्सप्रेस' या चित्रपटात काम करणार होती, जो माजी भारतीय महिला क्रिकेटपटू झुलन गोस्वामी यांच्या जीवनावरील चित्रपट आहे. अनुष्काचा चित्रपट लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. मात्र तो पुढे ढकलला जाण्याची भीती आहे आणि तो रद्द होण्याच्या अफवाही पसरल्या आहेत. अनुष्का शर्मा आणि तिचा पती, विराट कोहली, सध्या त्यांच्या दोन्ही मुलांसोबत लंडनमध्ये राहतात.
'AA22xA6' बद्दल बोलायचे झाल्यास, वृत्तानुसार या चित्रपटात मृणाल ठाकूर, जान्हवी कपूर आणि रश्मिका मंदाना यांच्यासह अनेक अभिनेत्री दिसणार आहेत. अशीही चर्चा आहे की रश्मिका मंदाना या चित्रपटात नकारात्मक भूमिका साकारू शकते. अल्लू अर्जुनसुद्धा या चित्रपटात विविध भूमिकांमध्ये दिसणार आहे.
या चित्रपटाचे संगीत साई अभ्यंकर देणार आहेत. अटलीसोबत काम केल्यानंतर, अल्लू अर्जुन 'AA23' मध्ये लोकेश कनगराजसोबत काम करणार असून, या चित्रपटाचे संगीत प्रसिद्ध संगीतकार अनिरुद्ध यांनी दिले आहे. या चित्रपटाचे चित्रीकरण २०२६ मध्ये सुरू होणार आहे.