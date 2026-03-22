अनुष्का शर्माचा 8 वर्षांनंतर कमबॅक, अल्लू अर्जूनसोबत साऊथ सिनेमात डेब्यू करणार अभिनेत्री

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
Allu Arjun Upcoming Movie:दाक्षिणात्य चित्रपट अभिनेता अल्लू अर्जुन त्याच्या आगामी चित्रपटात दीपिका पदुकोणसोबत दिसणार आहे.  ज्याचे तात्पुरते नाव 'AA22xA6' असे आहे. आता, अनुष्का शर्मा या चित्रपटात सामील होणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 22, 2026, 09:00 PM IST
दाक्षिणात्य अभिनेता अल्लू अर्जुन त्याच्या आगामी चित्रपटावर काम करत आहे, ज्याचे तात्पुरते नाव 'AA22xA6' आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन 'जवान'चे दिग्दर्शक अॅटली करत आहेत. वृत्तानुसार, या चित्रपटात दीपिका पदुकोण मुख्य भूमिकेत असून, अनेक मोठे कलाकार दिसणार आहेत. आता, नवीन वृत्तानुसार, अनुष्का शर्मा देखील या सायन्स फिक्शन चित्रपटात दिसणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

डेक्कन क्रॉनिकलमधील एका वृत्तानुसार, आणखी एक मोठी बॉलिवूड स्टार या प्रोजेक्टमध्ये सामील होणार आहे. ती या चित्रपटात सामील होण्यासाठी चर्चा करत असल्याचे म्हटले जात आहे आणि जर हे खरे ठरले, तर हा तिचा पहिला तेलुगू चित्रपट असेल. अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

अनुष्का शर्माचा शेवटचा चित्रपट

अनुष्का शर्मा शेवटची 2018 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'झीरो' या चित्रपटात शाहरुख खान आणि कतरिना कैफसोबत दिसली होती. तेव्हापासून ती मुख्य भूमिकेत दिसलेली नाही. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, निर्माती बनल्यापासून अनुष्का कोणत्याही अभिनय प्रकल्पांसाठी चर्चेत नाही. ती 2022 मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या 'चकडा एक्सप्रेस' या चित्रपटात काम करणार होती, जो माजी भारतीय महिला क्रिकेटपटू झुलन गोस्वामी यांच्या जीवनावरील चित्रपट आहे. अनुष्काचा चित्रपट लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. मात्र तो पुढे ढकलला जाण्याची भीती आहे आणि तो रद्द होण्याच्या अफवाही पसरल्या आहेत. अनुष्का शर्मा आणि तिचा पती, विराट कोहली, सध्या त्यांच्या दोन्ही मुलांसोबत लंडनमध्ये राहतात.

या सिनेमात कोण दिसणार 

'AA22xA6' बद्दल बोलायचे झाल्यास, वृत्तानुसार या चित्रपटात मृणाल ठाकूर, जान्हवी कपूर आणि रश्मिका मंदाना यांच्यासह अनेक अभिनेत्री दिसणार आहेत. अशीही चर्चा आहे की रश्मिका मंदाना या चित्रपटात नकारात्मक भूमिका साकारू शकते. अल्लू अर्जुनसुद्धा या चित्रपटात विविध भूमिकांमध्ये दिसणार आहे.

अल्लू अर्जुनचा आगामी चित्रपट

या चित्रपटाचे संगीत साई अभ्यंकर देणार आहेत. अटलीसोबत काम केल्यानंतर, अल्लू अर्जुन 'AA23' मध्ये लोकेश कनगराजसोबत काम करणार असून, या चित्रपटाचे संगीत प्रसिद्ध संगीतकार अनिरुद्ध यांनी दिले आहे. या चित्रपटाचे चित्रीकरण २०२६ मध्ये सुरू होणार आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Anushka sharma allu arjunanushka sharma in allu arjun movieallu arjun new movieallu arjun deepika padukone movie

महाराष्ट्र बातम्या