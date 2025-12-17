English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
विराट-अनुष्कावर चाहते संतापले; 'तो' व्हिडीओ पाहुन तुम्ही पण म्हणाल, 'प्रेमानंदजींना भेटण्याचा काय उपयोग?'

अभिनेत्री अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहली प्रेमानंद जी महाराजांना भेटल्यानंतर मुंबईला परतले. दरम्यान या पॉवर कपलच्या एका कृतीने चहत्यांच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली आहे. अनुष्का आणि विराटच्या अशा वागणूकीमुळे नेटकरी त्यांना ट्रोल करत आहेत. व्हायरल व्हिडीओ एकदा पहाच.  

Updated: Dec 17, 2025, 11:25 AM IST
अनुष्का शर्मा आणि क्रिकेटर विराट कोहली नुकतेच लंडनहून भारतात परतले. आल्यानंतर त्यांनी कुंज आश्रमात प्रेमानंदजी महाराजांची भेट घेतली. तिथे त्यांनी प्रेमानंद महाराजांसमोर नतमस्तक होऊन त्यांचे प्रवचन ऐकले. त्यानंतर त्यांनी संतांचे आशीर्वाद घेतले आणि त्यांचे परम ज्ञान प्राप्त केले. अनुष्का आणि विराट यांनी प्रेमानंद जी महाराजांना भेटण्याची ही तिसरी वेळ होती. पण आता त्यांना एका कारणामुळे जोरदार ट्रेलिंगचा सामना करावा लागत आहे.
 
विरुष्काचा संस्कारी लूक
प्रेमानंदजींचे दर्शन घेताना विराट आणि अनुष्का खूप आनंदी दिसत होते. यावेळी विराट आणि अनुष्काने त्यांच्या गळ्यात तुळशीची माळ घातली होती. दोघांनीही प्रेमानंद जी महाराजांकडून आशिर्वाद घेतला. 16 डिसेंबर रोजी अनुष्का शर्मा पती विराट कोहलीसोबत वृंदावनला पोहोचली. तिथे त्यांनी कुंज आश्रमात संत प्रेमानंद जी महाराजांचे दर्शन घेतले होते. 

प्रेमानंद महाराजांना भेटल्यानंतर अनुष्का आणि विराटला मुंबई विमानतळावर एका अपंग चाहत्याने त्यांच्यासोबत फोटो काढण्याची विनंती केली. पण, विराट आणि अनुष्काने चाहत्याकडे दुर्लक्ष केले. अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहलीने अपंग चाहत्याकडे पाहिलेही नाही आणि त्यांच्या गाडीकडे निघाले. चाहता अखेरपर्यंत त्यांच्याकडे पाहत राहिला. दरम्यान त्यांच्या अंगरक्षकांनी त्यादिव्यांग चाहत्याला ओढून बाजूला केलं. अनुष्का आणि विराटच्या या अहंकारी वागण्यामुळे नेटकरी नाखूष झाले आणि त्यांनी जोडप्याला ट्रोल केले. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला असून नेटकरी यावर कमेंट्स करत आहेत. 

अशा भक्तीला काय अर्थ?
अनुष्का आणि विराट प्रेमानंद जी महाराजांना भेटत असल्याच्या व्हिडिओव्यतिरिक्त, चाहत्यासोबतचा व्हिडिओ देखील व्हायरल होत आहे आणि वापरकर्ते त्यावर भरभरून कमेंट करत आहेत. एकाने लिहिले, "आध्यात्मिक यात्रेला पण जायचं दिव्यांग चाहत्यांशी उद्धटपणे वागाचं वाहहह." दुसऱ्या युझरने लिहीले की, "खूप वाईट. ही बनावट अध्यात्माची आणि नम्रतेची अवस्था आहे."

virushkaa

'प्रेमानंदजींना भेटून काय उपयोग?
एका कमेंटमध्ये लिहिले आहे की, "जर कोणी प्रेमानंदजींना भेटून परतल्यानंतरही अशा अहंकाराने आणि अभिमानाने फिरत असेल तर प्रेमानंदजींना भेटण्याचा काय अर्थ आहे?" पुढे अजून एक नेटकरी म्हणाला, "फक्त फोटो हवा असलेल्या अपंग मुलाला दुर्लक्ष करणे हृदयद्रावक आहे. मला त्याच्याबद्दल खूप वाईट वाटत आहे." आणखी एका युजरने कमेंटमध्ये म्हटले आहे की, "त्याने त्या मुलाला दुर्लक्ष का केले? तो किमान हाय म्हणू शकला असता? तो त्याच्या व्यस्त वेळापत्रकातून काही सेकंद काढू शकला असता. त्याने मुलांचा आणि त्यांच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे होता."

