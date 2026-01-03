सतत चर्चेत असणारी 'देवसेना' झाली करोडपती पण 43 वर्षानंतरही अविवाहित!

बॉलिवूड आणि साऊथ चित्रपटसृष्टीत असे अनेक स्टार आहेत ज्यांनी ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले आहेत, पण त्यांच्या प्रेमप्रकरणांची चर्चा त्यांच्या चित्रपटांपेक्षा जास्त होते. झीनत अमान, रेखा, सुष्मिता सेन अशा अनेक अभिनेत्रींच्या प्रेमसंबंधांनी त्यांच्या कामासह चर्चा मिळवली आहे. पण तुम्हाला ती अभिनेत्री माहिती आहे का, जिने सुपरस्टार, क्रिकेटपटू आणि दोन व्यावसायिकांशी नाव जोडले आहे? आणि वयाच्या 43व्या वर्षीही तिचं सौंदर्य तितकंच चिरतरूण आहे?
बाहुबलीमधील राजकुमारी देवसेना हीच अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी आहे. 5 फूट 10 इंच उंची, मोहक देखणा स्वभाव, लांब केस आणि परिपूर्ण व्यक्तिमत्त्व या सर्व वैशिष्ट्यांमुळे तिचे लाखो चाहते आहेत. तिची संपत्ती अंदाजे ₹110–120 कोटी आहे. तिच्या कामाबरोबरच तिच्या अफेअर्सबाबतच्या चर्चांमुळे ती नेहमीच चर्चेत राहते.
अनुष्का शेट्टीचा जन्म 7 नोव्हेंबर 1981 रोजी कर्नाटकातील मंगळुरू येथे झाला. तिने बंगळुरूच्या माउंट कार्मेल कॉलेजमधून कॉम्प्युटर अॅप्लिकेशनमध्ये पदवी प्राप्त केली असून, योगाचं शिक्षणही घेतलं आहे. अनुष्काने 2005 मध्ये ‘सुपर’ चित्रपटातून पदार्पण केले. त्यानंतर ती ‘लक्ष्यम’, ‘शोर्यम’ आणि इतर अनेक चित्रपटांमध्ये दिसली. मात्र, तिच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठं यश म्हणजे एसएस राजामौलींच्या ‘बाहुबली’ चित्रपट मालिकेतल्या राजकुमारी देवसेना या भूमिकेसाठी तिला मिळालेली प्रसिद्धी.
अनुष्का सध्या दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात महागड्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे आणि तिला ‘क्वीन ऑफ द इंडस्ट्री’ म्हणूनही ओळखले जाते. शोबिझमध्ये सह-कलाकार आणि क्रिकेटपटूंशी नातेसंबंध साधणे सामान्य असले तरी, अनुष्का या बाबतीत अपवाद नाही. तिचे नाव प्रभास, नागा चैतन्य, क्रिश जगरलामुडी, गोपीचंद आणि क्रिकेटपटू राहुल द्रविड यांच्यासह जोडले गेले आहे. मात्र, अनुष्काने कधीही यावर अधिकृत भाष्य केलेले नाही.
बाहुबली प्रदर्शित झाल्यानंतर तिच्या आणि प्रभासच्या अफेअरच्या बातम्या चर्चेत होत्या. क्रिकेटपटू राहुल द्रविडवर तिने क्रश असल्याचं सांगितलं होतं, आणि तेव्हापासून सोशल मीडियावर दोघांचे नाव जोडले जाते. असे म्हटले जाते की अनुष्काचे आतापर्यंत 7 अफेअर्स झाले आहेत.
वयाच्या 43व्या वर्षीही अनुष्का अविवाहित आहे. चाहत्यांना नेहमीच हा प्रश्न पडतो ती अजूनही सिंगल का आहे? तिच्या चित्रपटांमुळे आणि ब्रँड एंडोर्समेंटमुळे तिने बऱ्याच श्रीमंती कमावली आहे. एका चित्रपटासाठी ती साधारण 4–5 कोटी रुपये मानधन घेतल्याचे सांगितले जाते. तिच्या लग्झरी कार कलेक्शनमध्ये BMW आणि ऑडी Q5 यांचा समावेश आहे, आणि ती नेहमीच लक्झरी लाइफस्टाइलसाठी चर्चेत राहते.
अनुष्का शेट्टी ही फक्त एक अभिनेत्री नाही, तर सौंदर्य, प्रतिभा आणि स्टाइलची संगम आहे, आणि तिच्या चाहत्यांमध्ये ती अजूनही आयकॉनिक देवसेना म्हणून राहते.