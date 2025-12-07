English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
इंडस्ट्रीमध्ये येण्यापूर्वी 'ही' अभिनेत्री होती योगा शिक्षक, दिलाय 2400 कोटींचा ब्लॉकबस्टर

आज आम्ही तुम्हाला अशा एक अभिनेत्रीबद्दल सांगणार आहोत, जी सुरुवातीला योगा शिक्षक म्हणून काम करत होती. जिने 2400 कोटींचा चित्रपट दिला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 7, 2025, 03:19 PM IST
Anushka Shetty : करिअरची निवड करताना आपण नेहमी ठरवूनच एका क्षेत्रात पाऊल टाकतो. पण अनेकदा नशिब माणसाला त्या वाटेवर घेऊन जाते, ज्या दिशेने त्याने कधी विचारही केलेला नसतो. अशीच कहाणी आहे दक्षिणेतील सुपरस्टार अनुष्का शेट्टी हिची. जिने योग शिक्षिका म्हणून करिअरची सुरुवात केली, तिच्यावर एका दिग्दर्शकाची नजर काय पडली, तिचं आयुष्य अक्षरशः बदलून गेलं.

होय, आपण जिची ओळख ‘बाहुबली’मधील राजकुमारी देवसेना म्हणून करतो, ती अनुष्का शेट्टी सुरुवातीला योगा टीचर होती. अनुष्काने प्रसिद्ध योग गुरु भारत ठाकूर यांच्याकडून योगाचे प्रशिक्षण घेतले होते. त्यानंतर तिने योग शिक्षिका म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली होती. अभिनयाच्या दुनियेत येण्याचा तिचा कधीच विचार नव्हता.

2005 मध्ये सुरुवात… आज दक्षिणेची 'सुपरस्टार’

योग शिकवताना योगायोगानं अनुष्कावर तेलुगू इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध दिग्दर्शक मेहर रमेश यांची नजर पडली. त्यांनी अनुष्काला पाहताक्षणीच तिच्यातील व्यक्तिमत्त्व, आत्मविश्वास आणि स्क्रीन प्रेझेन्सची चमक ओळखली आणि तिला थेट चित्रपटाची ऑफर दिली. अनुष्कानेही हा प्रस्ताव स्वीकारला आणि इथून तिच्या आयुष्याचा नवा अध्याय सुरु झाला.  

अनुष्काने 2005 मध्ये आपल्या करिअरची सुरुवात ‘सुपर’ या चित्रपटातून केली. या चित्रपटात तिने सुपरस्टार नागार्जुनसोबत काम केले. पहिल्याच चित्रपटातून तिला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर अनुष्काने एकापाठोपाठ एक हिट चित्रपट दिले. 20 वर्षांच्या कारकिर्दीत तिने दक्षिणेतील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक म्हणून स्वतःचं स्थान पक्कं केलं.

‘बाहुबली’ने बदलली अनुष्काची ओळख

जरी अनुष्काने अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले असले तरी तिला खरी लोकप्रियता एस.एस. राजामौली यांच्या ‘बाहुबली’ चित्रपटामुळे मिळाली.  या सुपरब्लॉकबस्टर चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर सुमारे 2400 कोटी रुपयांची कमाई केली. पहिल्या आणि दुसऱ्या दोन्ही भागांत अनुष्का ‘देवसेना’ या दमदार भूमिकेत झळकली. अमरेंद्र बाहुबली (प्रभास)ची पत्नी असलेल्या देवसेना या भूमिकेने तिला घराघरात ओळख मिळवून दिली.

एक साधी योगा शिक्षक ते दक्षिणेची सुपरस्टार होईपर्यंतचा अनुष्का शेट्टीचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. तिची मेहनत, चिकाटी आणि योग्य वेळी मिळालेल्या संधीने तिला आज ज्या उंचीवर आणून ठेवले ते अनेकांसाठी प्रेरणादायक ठरत आहे. 

FAQ

1) अनुष्का शेट्टी सुरुवातीला काय करायची?

अनुष्का शेट्टी सुरुवातीला योगा टीचर होती. तिने योग गुरु भारत ठाकूर यांच्याकडून प्रशिक्षण घेतले होते.

2) अनुष्काला चित्रपटात संधी कशी मिळाली?

योग शिकवताना योगायोगाने दिग्दर्शक मेहर रमेश यांनी तिला पाहिले. तिच्या व्यक्तिमत्त्वाने प्रभावित होऊन त्यांनी तिला थेट चित्रपटाची ऑफर दिली.

3) अनुष्काचा पहिला चित्रपट कोणता होता?

तिने 2005 मध्ये ‘सुपर’ या चित्रपटातून करिअरची सुरुवात केली. या चित्रपटात ती अभिनेता नागार्जुनसोबत दिसली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

