इंडस्ट्रीमध्ये येण्यापूर्वी 'ही' अभिनेत्री होती योगा शिक्षक, दिलाय 2400 कोटींचा ब्लॉकबस्टर

Anushka Shetty : करिअरची निवड करताना आपण नेहमी ठरवूनच एका क्षेत्रात पाऊल टाकतो. पण अनेकदा नशिब माणसाला त्या वाटेवर घेऊन जाते, ज्या दिशेने त्याने कधी विचारही केलेला नसतो. अशीच कहाणी आहे दक्षिणेतील सुपरस्टार अनुष्का शेट्टी हिची. जिने योग शिक्षिका म्हणून करिअरची सुरुवात केली, तिच्यावर एका दिग्दर्शकाची नजर काय पडली, तिचं आयुष्य अक्षरशः बदलून गेलं.
होय, आपण जिची ओळख ‘बाहुबली’मधील राजकुमारी देवसेना म्हणून करतो, ती अनुष्का शेट्टी सुरुवातीला योगा टीचर होती. अनुष्काने प्रसिद्ध योग गुरु भारत ठाकूर यांच्याकडून योगाचे प्रशिक्षण घेतले होते. त्यानंतर तिने योग शिक्षिका म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली होती. अभिनयाच्या दुनियेत येण्याचा तिचा कधीच विचार नव्हता.
योग शिकवताना योगायोगानं अनुष्कावर तेलुगू इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध दिग्दर्शक मेहर रमेश यांची नजर पडली. त्यांनी अनुष्काला पाहताक्षणीच तिच्यातील व्यक्तिमत्त्व, आत्मविश्वास आणि स्क्रीन प्रेझेन्सची चमक ओळखली आणि तिला थेट चित्रपटाची ऑफर दिली. अनुष्कानेही हा प्रस्ताव स्वीकारला आणि इथून तिच्या आयुष्याचा नवा अध्याय सुरु झाला.
अनुष्काने 2005 मध्ये आपल्या करिअरची सुरुवात ‘सुपर’ या चित्रपटातून केली. या चित्रपटात तिने सुपरस्टार नागार्जुनसोबत काम केले. पहिल्याच चित्रपटातून तिला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर अनुष्काने एकापाठोपाठ एक हिट चित्रपट दिले. 20 वर्षांच्या कारकिर्दीत तिने दक्षिणेतील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक म्हणून स्वतःचं स्थान पक्कं केलं.
जरी अनुष्काने अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले असले तरी तिला खरी लोकप्रियता एस.एस. राजामौली यांच्या ‘बाहुबली’ चित्रपटामुळे मिळाली. या सुपरब्लॉकबस्टर चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर सुमारे 2400 कोटी रुपयांची कमाई केली. पहिल्या आणि दुसऱ्या दोन्ही भागांत अनुष्का ‘देवसेना’ या दमदार भूमिकेत झळकली. अमरेंद्र बाहुबली (प्रभास)ची पत्नी असलेल्या देवसेना या भूमिकेने तिला घराघरात ओळख मिळवून दिली.
एक साधी योगा शिक्षक ते दक्षिणेची सुपरस्टार होईपर्यंतचा अनुष्का शेट्टीचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. तिची मेहनत, चिकाटी आणि योग्य वेळी मिळालेल्या संधीने तिला आज ज्या उंचीवर आणून ठेवले ते अनेकांसाठी प्रेरणादायक ठरत आहे.
