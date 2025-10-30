‘प्रभासनं मला I Love You म्हटलं’ अनुष्का शेट्टीच्या खुलाशानं सोशल मीडियावर खळबळ

दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत अनुष्का शेट्टी हे नाव म्हणजे एक वेगळी ओळख. अभिनय, नृत्य, आत्मविश्वास आणि साधेपणा या सर्व गुणांनी ती प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करते. तिचं व्यक्तिमत्त्व जितकं मोहक, तितकीच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल चाहत्यांमध्ये कायमच प्रचंड उत्सुकता आहे. ‘बाहुबली’ या भव्य चित्रपटानंतर अनुष्काचं नाव संपूर्ण देशभर चर्चेत आलं. ‘देवसेना’ या तिच्या दमदार भूमिकेनं तिला अपार लोकप्रियता मिळवून दिली. त्यानंतरपासूनच लोकांचा एकच प्रश्न 'अनुष्का शेट्टी कधी लग्न करणार?'
‘बाहुबली’च्या यशानंतर सर्वाधिक चर्चेत असलेला विषय म्हणजे प्रभास आणि अनुष्काचं नातं. दोघांची ऑनस्क्रिन केमिस्ट्री इतकी नैसर्गिक आणि सुंदर होती की, प्रेक्षकांना त्यांच्या नात्यावर खरं प्रेम असल्याची खात्रीच पटली. दोघांच्या जवळिकीबद्दलच्या अफवा अनेक वेळा समोर आल्या, त्यावर काही मीडियाने तर “लवकरच लग्न होणार” अशा हेडलाईन्सही झळकवल्या. मात्र, दोघांनीही कधीही या चर्चांना पुष्टी दिली नाही. उलट, त्यांनी नेहमीच आपली मैत्री आणि एकमेकांबद्दलचा आदर अधोरेखित केला. दोघेही वयाच्या चाळीशीत असूनही सध्या सिंगल आहेत. पण त्यांचा एकमेकांबद्दलचा सन्मान, शांतता आणि गूढ नातं चाहत्यांना कायमच मोहवून टाकतं.
अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत अनुष्कानं तिच्या शाळेतील पहिल्या प्रेमकथेचा एक मजेशीर आणि गोड किस्सा सांगितला. ती म्हणाली, 'मी तेव्हा सहावीत शिकत होते. एक मुलगा माझ्याकडे आला आणि म्हणाला, ‘मी तुझ्यावर प्रेम करतो.’ त्या वयात मला त्या शब्दांचा अर्थही समजला नव्हता. मी फक्त हसले आणि म्हणाले, ‘ठीक आहे.’ आता मागे वळून बघताना ती आठवण मला खूप गोड वाटते. तो प्रसंग माझ्या आयुष्यातील एक निष्पाप आणि निरागस क्षण होता.' तिच्या या खुलाशानं चाहत्यांमध्ये पुन्हा एकदा गोड चर्चेला सुरुवात झाली. अनेकांनी सोशल मीडियावर तिच्या प्रामाणिकपणाचं कौतुक केलं, तर काहींनी ती आठवण 'देवसेनाच्या प्रेमकथेसारखीच गोड' असल्याचं म्हटलं.
‘बाहुबली 2’च्या अभूतपूर्व यशानंतर अनुष्कानं थोडा ब्रेक घेतला. तिच्या अनुपस्थितीमुळे चाहत्यांना खूपच उत्सुकता होती. मोठ्या विश्रांतीनंतर ती ‘मिस शेट्टी मिस्टर पॉली शेट्टी’ या चित्रपटातून पुन्हा प्रेक्षकांसमोर आली आणि तिचं कमबॅक परफॉर्मन्स सर्वत्र कौतुकास्पद ठरलं. अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या तिच्या ‘घाटी’ या चित्रपटात तिने वेगळ्या भूमिकेतून प्रेक्षकांची मने जिंकली.
बाहुबलीच्या भव्य सेटपासून ते साध्या इंटरव्ह्यूपर्यंत, अनुष्का शेट्टीचा एक गुण कायम दिसतो तिचं साधेपण. ती ग्लॅमरच्या झगमगाटात हरवली नाही, उलट आपल्या शांत, विनम्र आणि आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तिमत्त्वामुळे ती दक्षिणेची “लेडी सुपरस्टार” बनली. आज तिचं नाव फक्त चित्रपटसृष्टीतच नव्हे तर तिच्या चाहत्यांच्या मनात एक आदर्श म्हणून कोरलं गेलं आहे. आणि तिच्या त्या एका शाळकरी प्रेमकथेने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की खरी सुंदरता केवळ बाह्य रूपात नाही, तर मनाच्या निष्पापतेत दडलेली असते.
FAQ
अनुष्का शेट्टी आणि प्रभास यांच्या नात्याबद्दल नेमकं काय आहे?
अनुष्का आणि प्रभास यांच्या नात्याबद्दल अनेक वर्षांपासून अफवा आहेत. दोघांनी ‘बाहुबली’ मालिकेत एकत्र काम केल्यापासून त्यांच्या प्रेमसंबंधांच्या चर्चा सुरू झाल्या. मात्र, दोघांनीही नेहमीच सांगितलं आहे की ते चांगले मित्र आहेत आणि त्यांच्या नात्याला लोकांनी अफवांपेक्षा आदरानं पाहावं.
अनुष्का शेट्टीची पहिली प्रेमकथा काय होती?
अलीकडे दिलेल्या एका मुलाखतीत अनुष्कानं सांगितलं की, ती सहावीत असताना एका मुलानं तिला प्रेमाची कबुली दिली होती. त्या वयात तिला ‘प्रेम’ म्हणजे काय हे समजत नव्हतं, त्यामुळे तिनं फक्त “ठीक आहे” असं उत्तर दिलं. ती तिच्या आयुष्यातील एक गोड आणि निष्पाप आठवण असल्याचं तिनं सांगितलं.
अनुष्का शेट्टीचे अलीकडचे प्रोजेक्ट कोणते आहेत?
‘बाहुबली 2’नंतर अनुष्कानं काही काळ ब्रेक घेतला होता. तिचा अलीकडचा सिनेमा ‘मिस शेट्टी मिस्टर पॉली शेट्टी’ प्रेक्षकांना खूप आवडला. याशिवाय ती ‘घाटी’ या चित्रपटातही दिसली, ज्यात तिच्या वेगळ्या भूमिकेचं विशेष कौतुक झालं.