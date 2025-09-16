English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘घाटी’च्या अपयशाने अनुष्काला बसला धक्का! मोठा निर्णय घेत म्हणाली, 'काही काळासाठी मी...'

बाहुबली’मध्ये ‘देवसेना’ची भूमिका करून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी अनेक चित्रपटांमध्ये झळकली आहे; पण आता तिच्या एका निर्णयामुळे चाहत्यांना धक्का बसला आहे.

Intern | Updated: Sep 16, 2025, 01:17 PM IST
‘बाहुबली’ चित्रपटातील ‘देवसेना’च्या भूमिकेतून घराघरात पोहोचलेली आणि लाखो चाहत्यांची मने जिंकणारी अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मात्र यावेळी कारण तिच्या चित्रपटामुळे नव्हे, तर एका धाडसी निर्णयामुळे आहे.  

सोशल मीडियापासून दूर जाणार अनुष्का

अनुष्काने नुकताच सोशल मीडियापासून ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तिने स्वतःच्या X (ट्विटर) अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर करत याबाबत माहिती दिली. तिच्या पोस्टमध्ये ती म्हणते
'मी ब्लू लाईटमधून कँडल लाईटच्या दिशेने जात आहे. काही काळासाठी सोशल मीडियापासून दूर जात आहे, जेणेकरून मी खऱ्या जगाशी पुन्हा जोडली जाऊ शकेन. लवकरच परत येईन, आणखी कथा आणि भरपूर प्रेम घेऊन.' हा निर्णय तिने नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘घाटी’ या चित्रपटाच्या अपयशानंतर घेतल्याचे मानले जात आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

‘लेडी सुपरस्टार’चं खरं नाव ‘स्वीटी’

अनुष्काचं खरं नाव ‘स्वीटी’ असलं तरी रुपेरी पडद्यावरच्या तिच्या प्रभावी अभिनयामुळे तिला चाहते ‘लेडी सुपरस्टार’ म्हणून संबोधतात. तिच्या लोकप्रियतेसमोर अनेक मोठे कलाकारही फिके पडले आहेत. मात्र आता हीच सुपरस्टार सोशल मीडियापासून काही काळ दूर जाणार आहे.

चाहत्यांच्या भावना व्यक्त

अनुष्काच्या या निर्णयामुळे चाहते निराश झाले असले तरी तिच्या खऱ्या जगाशी पुन्हा जोडल्या जाण्याच्या इच्छेला त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. एका चाहत्याने लिहिले, “ओएमजी! तुम्ही खऱ्या जगात परत येत आहात, तुमची वाट पाहतोय स्वीटी.” तर दुसऱ्याने म्हटलं, “तुम्ही अनेक चढउतार पाहिले आहेत, हे नवीन नाही. ब्रेक घे आणि आणखी स्ट्रॉंग होऊन परत या.”

वर्कफ्रंट

अनुष्का शेट्टीचा ‘घाटी’ हा चित्रपट 5 सप्टेंबरला प्रदर्शित झाला होता. कृष्णा जगर्लामुडी दिग्दर्शित या चित्रपटात तिच्यासोबत विक्रम प्रभू झळकला. मात्र चित्रपटाने एका आठवड्यात केवळ 6.64 कोटींची कमाई केली.

