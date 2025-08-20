English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अपूर्वा मुखिजाच्या EX बॉयफ्रेंडचा संताप गाण्यातून व्यक्त; 'रेड फ्लॅग' ट्रॅकने सोशल मीडियावर खळबळ

सोशल मीडियावर 'द रिबेल किड' म्हणून ओळखली जाणारी अपूर्वा मुखिजाचा EX बॉयफ्रेंड उत्सव दहियाने नुकतेच एक गाणे शेअर केले आहे. या व्हिडीओद्वारे त्याने आपला संताप व्यक्त करत अपूर्वाला फसवणूक करणारी म्हणत गंभीर आरोप केले. 

Intern | Updated: Aug 20, 2025, 03:24 PM IST
अपूर्वा मुखिजाच्या EX बॉयफ्रेंडचा संताप गाण्यातून व्यक्त; 'रेड फ्लॅग' ट्रॅकने सोशल मीडियावर खळबळ

Apoorva mukhija's Ex Boyfriend: प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखिजा 'इंडियाज गॉट लेटेंन्ट'नंतर पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. याचे कारण तिची लव्हलाईफ आहे, जी 30 जानेवारी 2025 रोजी संपुष्टात आली. अपूर्वा आणि उत्सव रिलेशनशिपमध्ये असल्याचं तिने स्वतःच्या व्हिडीओत सगळ्यांना सांगितलं होतं. मात्र, नातं तुटल्यानंतर अपूर्वाने एका पोस्टमध्ये लिहिलं -'आता मी खरा 'जिजू' घेऊन येणार आहे.' त्यानंतर, उत्सव दहियाने इन्स्टाग्रामवर 'क्यूट लिटिल रेड फ्लॅग' हा ओरिजिनल ट्रॅक पोस्ट करत अपूर्वावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. या गाण्यातून त्याने स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला- 'जर मूर्खपणा केलास, तर मी थेट पुरावे उघड करीन.' या ट्रॅकनंतर उत्सव दहिया सोशल मीडियावर अधिक चर्चेत आला असून, लोकांना त्याच्याबद्दल जाणून घ्यायची उत्सुकता लागली आहे -तो नक्की काय करतो आणि त्याने अपूर्वावर कोणते आरोप केले आहेत?

उत्सव दहिया कोण आहे?

उत्सव दहिया हा फक्त अपूर्वाचा एक्स बॉयफ्रेंड नाही, तर तो एक इन्व्हेस्टमेंट बँकर आणि कंटेंट क्रिएटर आहे. त्याच्या इन्स्टाग्राम प्रोफाइलनुसार, तो मॉर्गन स्टॅनलीमध्ये असोसिएट म्हणून काम करतो आणि सध्या सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) येथे कार्यरत आहे.

करिअरची सुरुवात

2019 मध्ये त्याने मॉर्गन स्टॅनलीत विश्लेषक म्हणून करिअरची सुरुवात केली. याआधी त्याने चंदीगड येथील PEC University मधून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केलं. इन्स्टाग्रामवर तो ट्रॅव्हल आणि म्युझिक व्हिडीओ शेअर करतो आणि त्याचे 88 हजारांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत.

गाण्यातील संकेत

त्याचं 'क्यूट लिटिल रेड फ्लॅग' हे गाणं त्यांच्या ब्रेकअपवर आधारित असल्याचं स्पष्ट दिसतं. एका ओळीत तो म्हणतो – 'पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझे दुनिया के लिए, कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए...' ही ओळ अपूर्वाच्या त्या व्हायरल व्हिडीओशी मिळतीजुळती वाटते, ज्यात तिने अनुपम मित्तलसोबत माजी प्रियकरांना घटिया 'लोक' म्हटलं होतं.

उत्सवच्या गाण्यातील आणखी एक मुद्दा म्हणजे त्याला नातं तुटल्यानंतर असं सांगण्यात आलं होतं - 'तू कोण नाहीस, आभारी राहा की तुला तिने डेट केलं.' यावर उत्सवने उत्तर दिलं - 'मी तोच 'कोणीही नाही' पण अजूनही ठामपणे उभा आहे. तुमचे फॉलोअर्स काहीही अर्थ नाहीत, कारण सत्याला संख्येची गरज नसते.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कॅप्शनमधील शब्द

या गाण्यासोबत उत्सवने एक लांबलचक कॅप्शन टाकलं, ज्यात त्याने अपूर्वाचं नाव न घेता खोट्या कथा पसरवण्याचा आरोप केला. त्याने लिहिलं - 'जर तू खोटं पसरवलंस, तर मी पुरावे जाहीर करेन. मोठ्या फॉलोअर्स असल्याने तुला इतरांना धमकावण्याचा अधिकार मिळत नाही.'

अपूर्वाची प्रतिक्रिया

या प्रकरणावर अपूर्वाने थेट काहीही वक्तव्य केलेलं नाही, पण तिने इन्स्टाग्रामवर काही गूढ स्टोरीज शेअर केल्या आहेत. एका स्टोरीमध्ये ती लिहिते - 'मी अचानक यावर मात केली आणि आता हसू थांबतच नाहीये.' दुसऱ्या स्टोरीमध्ये ती म्हणते - 'मी फक्त स्वतःलाच धडा शिकवते.'

पुढे काय होणार?

सध्या हा विषय सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेत असून, लोकांचं म्हणणं आहे की ही एक डिजिटल भांडणं आहे, ज्याची फक्त सुरुवात झाली आहे. पुढे आणखी 'रेड फ्लॅग्स' दिसतील का, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.

About the Author
Tags:
Apoorva MukhijaUtsav DahiyaThe Rebel Kidsocial media controversyBreakup

इतर बातम्या

Asia Cup 2025: शुभमन गिल नाही तर 'हा' खेळाडू होता...

स्पोर्ट्स