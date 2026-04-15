English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
'घटस्फोटीत नवराच हवा!' दुसऱ्या लग्नावेळी अपूर्वा नेमळेकरने का ठेवली 'ही' अट

Apurva Nemlekar Second Marriage : अपूर्वा नेमळेकरच दुसऱ्या लग्नाची अट कोणती? तनुज गोवळकरचं दुसरं लग्न? तो नेमकं काय करतो? सगळ्या प्रश्नांची उत्तर अपूर्वा नेमळेकर मोकळेपणाने देते. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 15, 2026, 05:05 PM IST
मराठी अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर 'रात्रीस खेळ चाले' या मालिकेतील शेवंताच्या भूमिकेतून घराघरात पोहोचली. 'शेवंता' या कॅरेक्टरचा एक मोठा चाहतावर्ग आहे. या सोबतच 'सावनी' ही भूमिका देखील प्रेक्षकांना भावली. अपूर्वा नेमळेकर कायमच तिच्या अभिनयासोबतच तिचं खासगी आयुष्यही चर्चेत राहिलं आहे. अपूर्वा नेमळेकरने चाहत्यांना दुसरं लग्न करुन मोठा धक्का दिला.अपूर्वाची लग्न करताना 'घटस्फोटीतच मुलगा हवा'अशी अट होती. या अटीमागचं कारण काय? आणि अपूर्वाचा नवरा तिच्यासोबत रिल्समध्ये दिसतो पण तो करतो तरी काय?

Add Zee News as a Preferred Source

दुसरं लग्न कधी? 

अपूर्वा नेमळेकरने 14 फेब्रुवारी रोजी तनुज गोवळकर याच्यासोबत लग्न केलं आहे. अचानक अपूर्वाने लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आणि चाहत्यांना धक्काच दिला. लग्नानंतर सोशल मीडियावर अपूर्वाचे तनुजसोबतचे रिल्स व्हायरल झालेत.अपूर्वाने दुसरं लग्न केलं तेव्हा दोन अटी कोणत्या ठेवल्या? 

दुसऱ्या लग्नातल्या दोन अटी 

अपूर्वा नेमळकरचा लग्नसंस्थेवर विश्वास होता. तिला लग्न करायचंच होतं पण दोन अटी होत्या. पहिली अट तिला मराठीच मुलगा हवा होता आणि दुसरी अट म्हणजे अपूर्वाला घटस्फोटीत व्यक्तीशी लग्न करायचं होतं. यावर अपूर्वाचं म्हणणं होतं की, ज्या घटस्फोट किंवा वेगळेपणाची जाणीवच नसेल तर तो ते दुःख काय ओळखू शकतो. त्या व्यक्तीला त्या प्रेमाची किंमत कळणार नाही. अपूर्वा पुढे म्हणते की, तनुज घरी मी नसेन तरी एखादी गोष्ट माझ्या वाट्याची वेगळी ठेवतो. ही अतिशय छोटी गोष्ट आहे. पण ज्याला हे प्रेम मिळालंच नाही त्याला याचं महत्त्व खूप आहे. तनुजच्या अशा अनेक गोष्टींनी मला रडायला येतं. डोळे पाणवतात... तेव्हा तो मला तू रड मोकळी हो असं म्हणतो. कारण त्याला त्यामागचं दुःख अन् त्रास कळतो. 

अपूर्वाचा नवरा नेमकं करतो काय? 

सोशल मीडियावर अपूर्वासोबत तनुजदेखील रिल्समध्ये दिसतो. अशावेळी अनेकांना प्रश्न पडतो की, तनुज करतोय काय? तर तनुज गोवळकर हा मल्टिनॅशनल कंपनीमध्ये मॅनेजर म्हणून काम करतो. त्याचा मनोरंजन क्षेत्राची काहीही संबंध नाही. पण अपूर्वाशी लग्न झाल्यापासून त्याला या सगळ्यांत इंटरेस्ट आला आहे. आणि आता तो अपूर्वाला रिल्स बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या कल्पना सुचवतो आणि स्क्रिप्टिंग करण्यासही मदत करतो. महत्त्वाचं म्हणजे तनुज एडिटिंगही शिकला आहे. अपूर्वाच्या अकाऊंटमध्ये जे काही केलंय ते त्याने केल्याच म्हटलं आहे. 

 

 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Apurva NemlekaractressEntertainment FieldDivorceDivorce Cases

