व्हॅलेंटाइन डेच्या दिवशी Apurva Nemlekar अडकली लग्नबंधनात ! Photos Viral

झी मराठीवरील रात्रीस खेळ चाले या लोकप्रिय मालिकेत ‘शेवंता’ ही भूमिका साकारत अभिनेत्री Apurva Nemlekar घराघरात पोहोचली. तिच्या खलनायिकेच्या भूमिकेने प्रेक्षकांना अक्षरशः भुरळ घातली होती. मालिकेतील तिच्या दमदार अभिनयामुळे ‘शेवंता’ हे पात्र आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहे. विविध छटांच्या भूमिका साकारत तिने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली असली, तरी ‘शेवंता’मुळेच तिला मोठी लोकप्रियता मिळाली.
अपूर्वा तिच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी आणि ठाम स्वभावासाठीही ओळखली जाते. Bigg Boss Marathi मध्ये सहभागी झाल्यानंतर तिच्या व्यक्तिमत्त्वाची आणखी एक बाजू प्रेक्षकांसमोर आली. ती या पर्वाची उपविजेती ठरली होती. बिग बॉसच्या घरातही तिने आपली भूमिका ठामपणे मांडत प्रेक्षकांचा पाठिंबा मिळवला होता. त्यामुळे तिचा चाहता वर्ग अधिक भक्कम झाला.
दरम्यान, अपूर्वाने तिच्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. 14 फेब्रुवारी 2026 रोजी, व्हॅलेंटाइन डेच्या खास दिवशी तिने तनुज गोवलकरसोबत विवाहबंधनात अडकत आयुष्याचा नवा अध्याय सुरू केला. इन्स्टाग्रामवर लग्नाचे सुंदर फोटो शेअर करत तिने ही आनंदवार्ता दिली. पारंपरिक वेशभूषेत दोघेही अतिशय देखणे दिसत असून चाहत्यांकडून त्यांच्या जोडीवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
तिच्या पोस्टमध्ये अपूर्वाने भावना व्यक्त करत लिहिले, '14 फेब्रुवारी 2026' एक अशी तारीख जी कायमची आमची झाली. प्रेम, विश्वास आणि जवळच्या व्यक्तींच्या आशीर्वादांनी आम्ही आयुष्याचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. आता मी श्रीमती अपूर्वा तनुज गोवलकर आहे.' आयुष्यातील संघर्षांचा उल्लेख करत तिने प्रेमावरील विश्वास कधीच ढळू दिला नाही, असेही नमूद केले. 'ही आमची दुसरी सुरुवात आहे परिपक्वता, समजूतदारपणा आणि एकमेकांबद्दल खोल आदराने आम्ही एकमेकांना निवडले आहे,' असे म्हणत तिने सर्वांकडून आशीर्वाद आणि शुभेच्छा मागितल्या.
विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी जन्माष्टमीच्या निमित्ताने अपूर्वाने तनुजसोबतचे खास फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले होते. त्यावेळी चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण आले होते. त्या पोस्टवर स्वरदा ठिगळे हिने कमेंट करत शुभेच्छा दिल्या होत्या. तसेच लग्नाआधी दोघांनी एक खास फोटोशूटही केले होते, ज्याची झलक आता पुन्हा चर्चेत आली आहे.
कामाच्या आघाडीवरही अपूर्वाचा प्रवास उल्लेखनीय राहिला आहे. तिने आभास या मालिकेतून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. त्यानंतर ‘रात्रीस खेळ चाले’मधील शेवंता या भूमिकेने तिला मोठी प्रसिद्धी मिळवून दिली. बिग बॉसनंतर ती प्रेमाची गोष्ट या मालिकेत सावनीच्या भूमिकेत झळकली. सध्या ती शुभ विवाह या मालिकेत पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारत असून तिच्या अभिनयाचे कौतुक होत आहे.
वैयक्तिक आयुष्यातील नव्या सुरुवातीसोबतच व्यावसायिक क्षेत्रातही अपूर्वा दमदार वाटचाल करत आहे. तिच्या या नव्या प्रवासासाठी चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.