लग्नानंतर लगेचच अपूर्वा आणि तिच्या नवऱ्याचा मजेशीर व्हिडीओ Viral

Apurva Nemlekar funny video : अपूर्वा सासरी सुरेख राहिली, पण काही दिवसातच तिने नवऱ्यासमोर तिच्या खऱ्या स्वभावाचे दर्शन घडवले. सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 28, 2026, 02:34 PM IST
प्रेक्षकांची लाडकी मराठी अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर ने १४ फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन्स दिवशी आपले दुसरे लग्न संपन्न केले. तिने तनुज गोवळकर यांच्यासोबत विवाह केला, आणि लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करून चाहत्यांना आनंददायक धक्का दिला. अपूर्वाच्या नव्या आयुष्याला चाहत्यांनी भरभरून प्रेम आणि शुभेच्छा दिल्या आहेत, तर काही चाहत्यांनी तिच्या नव्या अध्यायासाठी उत्सुकता व्यक्त केली.

विवाहानंतर अपूर्वाने सोशल मीडियावर एक मजेशीर व्हिडीओ शेअर केला आहे, जो सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये अपूर्वा नवऱ्यास थेट भांडी घासायला लावताना दिसते, तर ती गाणं “पिया का घर प्यारा” वर डान्स करत आहे. लग्नाच्या काही दिवसांतच तिच्या नवऱ्याशी असलेला हा मजेशीर अंदाज प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला आहे. अपूर्वाने व्हिडीओमध्ये हसतमुख टोमणा मारत म्हटले आहे: “मेरा सेन्स ऑफ ह्युमर बहोत अच्छा, आपको धीरे धीरे पता चलेगा.” या व्हिडीओमुळे दोघांचे चाहत्यांमध्ये कौतुकाचे पात्र ठरले आहे.

अपूर्वा आणि तनुज यांनी पारंपरिक पद्धतीनं विवाह केला. लग्नाआधीच्या विधी देखील अत्यंत साग्रसंगीत पद्धतीनं पार पडले, आणि लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. विवाहानंतरही अपूर्वाने तिच्या सोशल मीडिया उपस्थितीने चाहत्यांचे मनोरंजन सुरू ठेवले आहे.

करिअरविषयी बोलायचं झालं तर, अपूर्वाला ‘रात्रीस खेळ चाले’ मालिकेतील शेवंता या भूमिकेमुळे प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. ही भूमिका प्रेक्षकांच्या डोक्यावर राहिली, परंतु तिने ही मालिका अर्ध्यात सोडली. त्यानंतर ती ‘बिग बॉस मराठी 4’ मध्ये सहभागी झाली आणि फर्स्ट रनरअप ठरली. त्यानंतर ‘प्रेमाची गोष्ट’ मालिकेत सावनी या खलनायिका भूमिकेत दिसली, जी प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहिली. अलीकडेच ती ‘शुभ विवाह’ मालिकेत ACP ची भूमिका साकारली आणि पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीस आली.

अपूर्वा नेमळेकरचा हा मजेशीर, उत्साही आणि प्रेक्षकांशी सुसंवाद साधणारा अंदाज तिच्या चाहत्यांना कायम आकर्षित करतो. सोशल मीडियावर अपूर्वाचे उपक्रम, रील्स आणि व्हिडीओ प्रेक्षकांच्या मनोरंजनाचा सतत पुरवठा करत आहेत. नवऱ्यासोबतच्या या मजेशीर व्हिडीओने तिच्या चाहत्यांना हसू आणले आहे आणि तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अधिक उत्सुकता निर्माण केली आहे.

अपूर्वा आणि तनुजचा विवाह हा एक पारंपरिक, सांगीतिक आणि आनंददायी कार्यक्रम ठरला असून, सोशल मीडियावर तिचा हा मजेशीर अंदाज प्रेक्षकांना कायम लक्षात राहील. अपूर्वाची कामगिरी, तिचा ह्यूमर आणि चाहत्यांशी असलेला संवाद तिच्या लोकप्रियतेत सतत भर घालत आहेत.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

