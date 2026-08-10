/ए आर रहमानच्या मुलाचा अपघात! रात्री 3 वाजता पोर्शे कारने दिली धडक

AR Rahman Sons Car Accident : प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक ए आर रहमानचा (AR Rahman) मुलगा ए आर अमीन (AR Ameen) याचा 10 ऑगस्ट रोजी पहाटे तीन वाजता अपघात झाला. रिपोर्ट्सनुसार अमीन चेन्नईच्या गिंडी भागात पहाटे तीनच्या सुमारास स्वतःची पोर्शे कार चालवत होता. या दरम्यान त्याचा मित्र सुद्धा सोबत होता. यावेळी रहमानच्या मुलाची कार एका वॅगन -R जाऊन धडकली. या घटनेनंतर दुखापतग्रस्त अमीनला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाण्यात आलं.
सदर अपघातात रहमानच्या मुलग अमीन सह त्याच्या मित्राला किरकोळ दुखापत झाली तर वॅगन - R गाडीचा चालक सुद्धा जखमी झाला. अपघातस्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी तिघांना सुद्धा रुग्णालयात दाखल केले. पोलिसांचं म्हणणं आहे की वॅगन -R साइड रोडने एंट्री घेत होती आणि मुख्य रोडवर घुसली. त्याच दिशेने येणाऱ्या पोर्शे कारने त्याची धडक झाली. यात अमीन आणि त्याचा मित्र किरकोळ जखमी झाला दोघांना जवळच्या काॅवेरी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचार केल्यावर काही वेळेत त्यांना घरी सोडण्यात आलं. तर वॅगन -R चालकाला कालैग्नर सेंटेनरी सुपर स्पेशलिटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पोलिसांनी या अपघाताची नोंद घेतली आहे.
ए आर रहमानचा मुलगा अमीन या अपघातात बचावला मात्र हा त्याचा पहिला अपघात नाहीये. यापूर्वी सुद्धा 2023 मध्ये एका मोठ्या अपघातातून तो बचावला होता. अमीनने स्वतः आपल्या पोस्टमध्ये याविषयी माहिती दिली होती. त्याने सांगितले होते की एका गाण्याच्या शूटिंग दरम्यान तो सेटवर उपस्थित होता आणि क्रेनवर लागलेलं मोठं जुंबर आणि ट्रस्ट अचानकपणे त्याच्यावर पडला. यात अमीनला गंभीर दुखापत झाली नव्हती.
ए आर रहमानचा मुलगा अमीन हा वडिलांप्रमाणेच संगीत क्षेत्रात असून तो सुद्धा संगीत दिग्दर्शन आणि प्लेबॅक सिंगर म्हणून काम करतो. अमीन हा फक्त 23 वर्षांचा आहे. 12 वर्षांचा असताना त्याने पहिल्यांदा वडिलांनी कंपोज केलेल्या एका गाण्याला आवाज दिला होता. त्याने चित्रपट बेचारा, 210 साठी सुद्धा गाणी गेली आहेत.