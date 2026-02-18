‘रामायण’साठी ए.आर. रहमानचा निर्णायक पाऊल, चाहत्यांसमोर केला खुलासा

दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या आगामी बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘रामायण’ बद्दल सोशल मीडियावर तसेच इतर सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू आहे. चित्रपटाच्या कथेसोबतच, त्यात असलेल्या अत्यंत चर्चेत असलेल्या कलाकारांची निवड, चित्रपटाचा मोठा बजेट आणि अद्वितीय संगीताची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
चित्रपटात रणबीर कपूर आणि साई पल्लवी मुख्य भूमिकेत असणार आहेत. याशिवाय बॉलिवूडचे अनेक प्रमुख सेलिब्रिटी सनी देओल, यश, राघव जुयाल, रवि दुबे, अरूण गोविल, लारा दत्ता, आणि रकुल प्रीत सिंग प्रमुख भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. त्यामुळं चित्रपटाला एक मल्टिस्टारकास्ट म्हणून भरपूर अपेक्षा आहेत.
चित्रपटाच्या पोस्ट-प्रॉडक्शन कामाच्या टप्प्यावर एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. चित्रपटाच्या संगीताची जबाबदारी ए.आर. रहमान यांनी स्वीकारली आहे, जे त्यांचे विशिष्ट आणि अप्रतिम संगीतासाठी प्रसिद्ध आहेत. तथापि, चित्रपटाच्या संगीताची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी ए.आर. रहमानने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. चित्रपटाच्या म्युझिक लाँचिंग इव्हेंटच्या तयारीत असताना, त्यांनी 40 दिवसांसाठी सोशल मीडिया आणि इंटरनेटपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून त्यांचा संपूर्ण लक्ष संगीतावर केंद्रित राहील. ए.आर. रहमान यांनी हे खुलासे चेन्नईमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात केले, जेव्हा त्यांना त्यांच्या चाहत्यांकडून मिश्र प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्या. काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले, तर काहींनी आश्चर्य व्यक्त केले.
ए.आर. रहमान, जे आपल्या संगीताच्या कामावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ओळखले जातात, त्यांनी या वेळेस सोशल मीडियावरून ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे, चित्रपटाच्या संगीत निर्मितीवरील त्यांचे लक्ष अधिक सखोल होईल. ए.आर. रहमानचे म्हणणे आहे की, त्यांना पूर्णपणे शांतपणे आणि अधिक सर्जनशीलतेने संगीत तयार करायचे आहे, जे चित्रपटाच्या प्रेक्षकांना अद्वितीय अनुभव देईल.
यावर, ए.आर. रहमानने आपल्या चाहत्यांना कळवले की, 'माझ्या कामावर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मला डिजिटल जगापासून अलिप्त राहणे आवश्यक आहे. मला आशा आहे की, आपल्याला या निर्णयामुळे जास्त प्रमाणात उत्तम संगीत अनुभवायला मिळेल.'
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च 2026 मध्ये ‘रामायण’ चित्रपटाबद्दल एक विशेष इव्हेंट आयोजित केला जाणार आहे. या इव्हेंटमध्ये चित्रपटातील कलाकार आणि टेक्निशियनची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. इव्हेंटमध्ये चित्रपटाच्या कास्ट व क्रूची माहिती देण्यात येईल, तसेच संगीताची पहिली झलक प्रेक्षकांसमोर आणली जाईल. ए.आर. रहमान या कार्यक्रमाआधीच आपलं संपूर्ण संगीत काम संपवण्याच्या तयारीत आहेत.
अद्याप अधिकृत घोषणा न झाल्याने या इव्हेंटच्या ठिकाणाबद्दलही चर्चांना वाव मिळाला आहे. हा इव्हेंट बॉलिवूड हंगामसारख्या मोठ्या माध्यमांद्वारे प्रक्षिप्त केला जाईल आणि यावर प्रेक्षकांची आणि चाहत्यांची मोठी प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे.
चित्रपटाच्या दोन्ही भागांसाठी विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. चित्रपटाचे पहिला भाग 2026 च्या दिवाळीला रिलीज होईल, तर दुसरा भाग 2027 च्या दिवाळीला प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल. चित्रपटाच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत खर्च केलेले प्रचंड बजेट आणि वापरलेली अत्याधुनिक तंत्रज्ञान चित्रपटाला एक भव्य रूप देणार आहेत.
नितेश तिवारी, ज्यांनी ‘दंगल’ आणि ‘छिछोरे’ सारख्या मोठ्या हिट चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले आहे, यावेळी ‘रामायण’च्या दिग्दर्शनाच्या कर्तबगारीत व्यस्त आहेत. हा चित्रपट प्रेक्षकांना भारताच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाची ओळख करून देईल.