अरबाज खानच्या मिठीत दिसली नन्ही परी, पापाराझीने टिपली पहिली झलक, पाहा Video

Arbaaz Khan : बॉलिवूड अभिनेता आणि निर्माता अरबाज खान आणि त्याची पत्नी शूरा खान यांच्या घरी सध्या आनंदाचं वातावरण आहे. 5 ऑक्टोबर 2025 रोजी शूरा खानने एका गोंडस मुलीला जन्म दिला आहे. यानंतर बुधवारी, म्हणजेच 8 ऑक्टोबर रोजी हे दोघं आपली नवजात कन्येला घेऊन मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयातून बाहेर पडले आणि यावेळी प्रथमच अरबाज खान आपल्या मुलीसोबत सार्वजनिक ठिकाणी दिसला.
प्रसिद्ध पापाराझी Viral Bhayani ने त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये अरबाज खान आपल्या लहान मुलीला प्रेमानं मिठी मारून हातात घेतलेले दिसत आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि आनंद स्पष्टपणे झळकत होता. फोटोग्राफर्सनी आवाज दिल्यावर अरबाजने स्मितहास्य करत अभिवादन केलं आणि थेट आपल्या कारमध्ये बसला. मात्र, त्याने अद्याप आपल्या मुलीचा चेहरा माध्यमांसमोर उघड केलेला नाही.
या वेळी अरबाज खानसोबत त्याची पत्नी शूरा खान सुद्धा दिसली. जिने काळ्या रंगाचा बुर्का परिधान केला होता. दोघांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहेत.
ही वेळ अरबाज खानसाठी अत्यंत खास आहे, कारण तो तब्बल 22 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा बाप झाला आहे. यापूर्वी त्याला मलायका अरोरासोबतच्या नात्यातून मुलगा आहे. त्याचे नाव अरहान खान आहे. आता तो एका गोंडस मुलीचाही बाप झाला आहे.
बेटीच्या जन्माआधी जून 2025 मध्ये ‘दिल्ली टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत अरबाज म्हणाला होता की, 'माझ्या आणि शूराच्या आयुष्यात हा एक अत्यंत एक्साइटिंग टप्पा आहे. खूप दिवसांनी पुन्हा एकदा बाप होतोय. त्यामुळे थोडा घाबरलो आहे पण आनंद शब्दात मावणार नाही असं तो म्हणाला होता.
अरबाज खान आणि शूरा खान यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये अतिशय साध्या आणि खासगी पद्धतीने विवाह केला होता. शूरा खान ही एक मेकअप आर्टिस्ट असून ती रवीना टंडन आणि तिची मुलगी रशा टंडन यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटींसोबत काम करते. त्या नेहमीच ग्लॅमरस वर्तुळापासून दूर राहते. सध्या संपूर्ण खान परिवार या नव्या सदस्याच्या आगमनाने उत्साहात असून चाहत्यांकडूनही या जोडप्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
