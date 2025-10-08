अरबाजने लेकीचं नाव केलं जाहीर, पत्नी शूराप्रमाणेच सुंदर अन् देखणं....

बॉलीवूड अभिनेता अरबाज खान आणि त्याची पत्नी शूरा खान यांच्या घरी लेकीचा जन्म झाला आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी या जोडप्याच्या आयुष्यात ही गोंडस मुलगी आली आहे. मुलीच्या जन्मापासूनच खान कुटुंब उत्सवात दिसत आहे. आता, अरबाज आणि शूरा यांनी त्यांच्या छोट्या परीचे नाव जाहीर केले आहे. सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करताना त्यांनी लिहिले, "स्वागत आहे बाळा सिपारा खान. प्रेम... शूरा आणि अरबाज." असे म्हटले जाते की 'सिपारा' या नावाचा अर्थ 'सर्वात सुंदर आणि प्रिय' आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा आनंद आणखी खास बनतो.
चाहते त्यांच्या मुलीच्या जन्मापासूनच अरबाज आणि शूरा यांची एक झलक पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. अलीकडेच, अभिनेता मुंबईच्या हिंदुजा हॉस्पिटलच्या बाहेर त्याच्या मुलीला हातात घेऊन हसताना दिसला. हा गोंडस व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, जो आपल्याला त्यांच्या मुलीची, सिपाराची पहिली झलक दाखवतो.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अरबाज खान आणि मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये लग्न केले होते. हे त्यांचे पहिले अपत्य आहे. शूरापूर्वी, अरबाजचे लग्न मलायका अरोराशी झाले होते, ज्यापासून त्यांना एक मुलगा, अरहान खान आहे. आता, अरबाज आणि शूरा यांच्या आयुष्यात लहान सिपाराच्या आगमनाने, त्यांचे कुटुंब पूर्ण झाले आहे. चाहते आणि सेलिब्रिटी त्यांच्यावर सतत शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत.