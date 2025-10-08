English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अरबाजने लेकीचं नाव केलं जाहीर, पत्नी शूराप्रमाणेच सुंदर अन् देखणं....

बॉलीवूड अभिनेता अरबाज खान आणि त्याची पत्नी शूरा खान यांच्या घरी सध्या आनंदाच वातावरण आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी या जोडप्याला गोंडस मुलगी झाली आहे. अरबाजने मुलीचं नाव जाहीर केलं. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 8, 2025, 11:07 PM IST
अरबाजने लेकीचं नाव केलं जाहीर, पत्नी शूराप्रमाणेच सुंदर अन् देखणं....
Arbaaz Khan daughter name

बॉलीवूड अभिनेता अरबाज खान आणि त्याची पत्नी शूरा खान यांच्या घरी लेकीचा जन्म झाला आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी या जोडप्याच्या आयुष्यात ही गोंडस मुलगी आली आहे. मुलीच्या जन्मापासूनच खान कुटुंब उत्सवात दिसत आहे. आता, अरबाज आणि शूरा यांनी त्यांच्या छोट्या परीचे नाव जाहीर केले आहे. सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करताना त्यांनी लिहिले, "स्वागत आहे बाळा सिपारा खान. प्रेम... शूरा आणि अरबाज." असे म्हटले जाते की 'सिपारा' या नावाचा अर्थ 'सर्वात सुंदर आणि प्रिय' आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा आनंद आणखी खास बनतो.

Add Zee News as a Preferred Source

चाहते त्यांच्या मुलीच्या जन्मापासूनच अरबाज आणि शूरा यांची एक झलक पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. अलीकडेच, अभिनेता मुंबईच्या हिंदुजा हॉस्पिटलच्या बाहेर त्याच्या मुलीला हातात घेऊन हसताना दिसला. हा गोंडस व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, जो आपल्याला त्यांच्या मुलीची, सिपाराची पहिली झलक दाखवतो.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by sshura Khan (@sshurakhan)

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अरबाज खान आणि मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये लग्न केले होते. हे त्यांचे पहिले अपत्य आहे. शूरापूर्वी, अरबाजचे लग्न मलायका अरोराशी झाले होते, ज्यापासून त्यांना एक मुलगा, अरहान खान आहे. आता, अरबाज आणि शूरा यांच्या आयुष्यात लहान सिपाराच्या आगमनाने, त्यांचे कुटुंब पूर्ण झाले आहे. चाहते आणि सेलिब्रिटी त्यांच्यावर सतत शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Arbaaz KhanSshura KhanBaby girlSipaara khansalman khan

इतर बातम्या

महानगरपालिका निवडणुकींचं बिगुल वाजणार, उद्घाटनांच्या माध्यम...

मुंबई बातम्या