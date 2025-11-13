‘सैराट’नंतर आर्ची झाली स्टार, पण परश्या कुठे आहे? आकाश ठोसरचा सध्याचा प्रवास जाणून घ्या!

‘सैराट’ म्हटलं की महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरात आजही ‘आर्ची’ आणि ‘परश्या’ ही जोडी आठवते. नागराज मंजुळे दिग्दर्शित या सिनेमानं मराठी सिनेमाच्या इतिहासात नवा अध्याय लिहिला. या चित्रपटानं केवळ प्रचंड गल्ला कमावला नाही, तर मराठी प्रेक्षकांच्या मनात एक अमिट ठसा उमटवला. ‘आर्ची’ची भूमिका साकारणारी रिंकू राजगुरू आजही चर्चेत आहे, पण तिच्यासोबत ‘परश्या’ म्हणून घराघरात पोहोचलेला आकाश ठोसर मात्र प्रकाशझोतातून थोडा दूर गेला आहे. त्यामुळे अनेक चाहत्यांना प्रश्न पडतो 'काय करतोय परश्या आजकाल?'
अभिनेता आकाश ठोसर हा फक्त सिनेमातील नायक नाही, तर वास्तव आयुष्यातही तो एक पैलवान आहे. त्याने आपल्या व्यायाम आणि फिटनेसकडे कायम लक्ष दिलं आहे. शूटिंग नसताना तो आपल्या गावी राहणं पसंत करतो आणि जास्तीत जास्त वेळ आखाड्यात घालवतो. त्याची दिनचर्या साधी पण शिस्तबद्ध असते सकाळी व्यायाम, पौष्टिक आहार आणि संध्याकाळी सराव.
आकाश ठोसरला प्रवास आणि निसर्ग दोन्हींची प्रचंड आवड आहे. तो महाराष्ट्रातील गड-किल्ले आणि डोंगरांवर ट्रेकिंगसाठी वारंवार जातो. त्याच्या सोशल मीडियावर नजर टाकली तर अनेक ट्रेकिंग फोटोज आणि व्हिडिओज पाहायला मिळतात. प्रसिद्धीपासून दूर राहून तो निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवणं पसंत करतो.
रिंकू राजगुरूप्रमाणे आकाश सोशल मीडियावर फारसा सक्रीय नसतो. तो फार कमी वेळा पोस्ट शेअर करतो, पण प्रत्येक पोस्ट भावनिक आणि अर्थपूर्ण असते. त्याची शेवटची पोस्ट २२ मार्च २०२५ रोजी ‘सैराट’च्या री-रिलीज निमित्त होती. त्या पोस्टद्वारे त्याने चाहत्यांचे आभार मानले आणि या चित्रपटाने त्याचं आयुष्य कसं बदललं हेही सांगितलं.
‘सैराट’नंतर आकाश ठोसर काही निवडक प्रोजेक्ट्समध्ये दिसला. ‘घर बंदूक बिर्याणी’ हा त्याचा शेवटचा रिलीज झालेला सिनेमा होता, ज्यात त्याने गंभीर आणि दमदार भूमिका साकारली होती. त्याचा पुढचा सिनेमा ‘बालशिवाजी’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्याशिवाय काही प्रकल्प पाइपलाइनमध्ये आहेत, ज्यांची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.
‘सैराट’मधील परश्या आजही मराठी प्रेक्षकांच्या मनात जिवंत आहे. त्याची साधेपणा, प्रेम, संघर्ष आणि प्रामाणिकपणा आजही चाहत्यांच्या आठवणीत ताजे आहेत. प्रसिद्धीपासून दूर राहूनही आकाश ठोसर आज मराठी सिनेसृष्टीत एक वेगळं आणि प्रामाणिक स्थान टिकवून आहे.
FAQ
‘सैराट’नंतर आकाश ठोसर कुठे दिसला आहे?
‘सैराट’नंतर आकाश ठोसर ‘घर बंदूक बिर्याणी’, ‘लस्ट स्टोरीज 2’ आणि काही शॉर्ट फिल्म्समध्ये झळकला आहे. त्याचा पुढील प्रकल्प ‘बालशिवाजी’ आहे.
आकाश ठोसर सध्या काय करतो?
तो सध्या फिटनेस आणि व्यायामावर लक्ष केंद्रित करतो. तसेच तो काही नवीन सिनेमे आणि ओटीटी प्रोजेक्ट्ससाठी तयारी करत आहे.
आकाश ठोसर सोशल मीडियावर सक्रिय आहे का?
नाही, तो फारसा सक्रिय नसतो. पण अधूनमधून तो ट्रेकिंग, व्यायाम आणि आपल्या कामाशी संबंधित फोटो शेअर करतो.