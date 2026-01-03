English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • वेड लागलंय का? Dhurandharची स्क्रिप्ट ऐकून अक्षय खन्नाचा संताप; कास्टिंग डायरेक्टरचा धक्कादायक दावा

'वेड लागलंय का?' Dhurandharची स्क्रिप्ट ऐकून अक्षय खन्नाचा संताप; कास्टिंग डायरेक्टरचा धक्कादायक दावा

Akshaye Khanna's anger after hearing Dhurandhar's script : स्क्रिप्ट ऐकताच अक्षय खन्ना चिडला, ‘धुरंधर’च्या कास्टिंग डायरेक्टरने सांगितलं

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 3, 2026, 08:08 AM IST
'वेड लागलंय का?' Dhurandharची स्क्रिप्ट ऐकून अक्षय खन्नाचा संताप; कास्टिंग डायरेक्टरचा धक्कादायक दावा

‘धुरंधर’ चित्रपटात रणवीर सिंग मुख्य भूमिकेत असून, अक्षय खन्नाने रेहमान डकैतची भूमिका साकारत प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष वेधले आहे. या चित्रपटात संजय दत्त, अर्जुन रामपाल आणि राकेश बेदीसारखे दिग्गज कलाकार असूनही, अक्षय खन्नाची उपस्थिती आणि त्याची भूमिका ठळक ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर, चित्रपटाचे कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाब्रा यांनी अक्षय खन्नाच्या कास्टिंगबाबत धक्कादायक खुलासा केला आहे.

मुकेश छाब्रा यांनी ‘इंडिया टुडे’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, ‘धुरंधर’च्या कास्टिंगसाठी जवळपास एक वर्ष लागले. त्यांनी स्पष्ट केले की, रणवीर सिंगची भूमिका आधीच मेकर्सकडून फायनल करण्यात आली होती, आणि उर्वरित भूमिकांसाठीची जबाबदारी त्यांच्यावर होती.

मुकेश छाब्रा म्हणाले 'चित्रपटातील प्रत्येक पात्रासाठी कास्टिंग अगदी बारकाईने केली गेली होती. मला अक्षय खन्नालाच या चित्रपटासाठी घ्यायचे होते. पण मेकर्सना विश्वास नव्हता की तो हा चित्रपट स्वीकारेल, कारण अक्षय खूप निवडक चित्रपट करतो. तरी मी त्यांना खात्री दिली की अक्षय हा सिनेमा नक्की करेल.'

मुकेश यांनी अक्षय खन्नासोबतच्या पहिल्या संवादाची गोष्ट सांगताना सांगितले की 'मी अक्षयला फोन केला तेव्हा त्याने सुरुवातीला मला ओरडले. ‘वेड लागलंय का?’ असं त्याने म्हटलं. मी त्याला म्हटलं की, कमीतकमी एकदा माझं ऐकून पाहा. मग मी त्याला भेटण्यासाठी आमच्या ऑफिसमध्ये बोलावले. दिग्दर्शक आदित्य धरही उपस्थित होता. अक्षय जवळपास चार तास बसून संपूर्ण स्क्रिप्ट ऐकत होता. सिगारेट ओढत बसून तो आमचं सगळं बोलणं ऐकला. त्यानंतर त्याने म्हणाले, ‘अरे यार, हे तर मस्त आहे. यात काम करायला मजा येईल.’

मुकेश छाब्रा यांच्या या खुलास्यानं स्पष्ट होतं की, अक्षय खन्ना सुरुवातीला जरी नाराज झाला असला तरी, त्याला भूमिका समजावून सांगितल्यावर त्याने उत्साहाने स्वीकृती दिली आणि भूमिका उत्कृष्ट रित्या साकारली.

दरम्यान, अक्षय खन्ना सध्या ‘महाकाली’ या आगामी तमिळ चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहे. सेटवरील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. या वर्षी अक्षय खन्नाचे ‘महाकाली’ आणि ‘धुरंधर 2’ हे चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांची अपेक्षा अधिक वाढली आहे.

अशा प्रकारे, अक्षय खन्ना केवळ अभिनयानेच नव्हे तर त्यांच्या निवडक पण ठळक भूमिकांमुळे सिनेमा प्रेक्षकांच्या आणि समीक्षकांच्या लक्षात राहतोय. ‘धुरंधर’ने हे सिद्ध केलं की, ज्या कलाकाराचे पात्र खरोखर प्रभावी आणि सशक्त आहे, त्याने चित्रपटात वर्चस्व कायम ठेवता येते.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

