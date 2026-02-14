Arijit Singh New Song: प्लेबॅक सिंगिंग सोडून शिवभक्तीत रमला अरिजित सिंह; प्रमोशनशिवायच भजन लोकप्रिय; views 1.76 लाखांपार

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सुप्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंग याने पार्श्वगायक म्हणून काम करण्यसापसून संन्यसा घेतला. मात्र त्याचं गाण्यांशी नात अजुनही तितकंच आहे. गायकाने अलीकडेच कोणत्याही प्रमोशनशिवाय एख नवीन गाणं प्रदर्शित केलं. विशेष म्हणजे लाखो फॉलोअर्स असूनही त्यांनी सोशल मीडियावर या गाण्याचा प्रचार केला नाही. त्यांच्या या साधेपणाने चाहत्यांचे अधिक लक्ष वेधले.

प्रिती वेद | Updated: Feb 14, 2026, 11:52 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Arijit Singh New Song: संगीतप्रेमींसाठी अरिजीत सिंग हे नाव भावनांशी जोडलेले आहे. त्याच्या आवाजातील वेदना, प्रेम आणि शांतता अनेक गाण्यांमधून चाहत्यांच्या मनात घर करून बसली आहे. त्यामुळे त्याने प्लेबॅक सिंगिंगमधून दूर जाण्याची घोषणा केली तेव्हा चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. अनेकांना वाटले आता त्याच्या नव्या गाण्यांची प्रतीक्षा संपली. मात्र तसे झाले नाही. मुख्य प्रवाहातील चित्रपटसंगीतापासून दूर राहत त्याने संगीताशी नाते कायम ठेवले. अरिजितने कोणताही गाजावाजा न करता एक वेगळ्याच प्रकारचे गाणे सादर केले आणि ते म्हणजे भगवान शंकराला समर्पित भजन. त्यामुळे चाहत्यांना पुन्हा एकदा आनंदाचा धक्का बसला. त्याचं हे शिवभक्तीमय गाणं एकदा ऐकाच.

‘Oh Shiv Mere’ भजनाची रिलीज
महाशिवरात्रीपूर्वी 9 February रोजी YouTube वर ‘Oh Shiv Mere’ नावाचे भजन प्रदर्शित झाले. गीतकार कुमार यांनी लिहिलेल्या या रचनेला अल्पावधीतच 1 लाखांहून अधिक views मिळाले. गाण्याची माहिती सोशल मीडियावर शेअर करताना त्यांनी अरिजीतच्या आवाजाबद्दल आभारही व्यक्त केले. भक्तीभाव आणि शांत लय यामुळे हे भजन लोकांना लगेच आवडले.

चाहत्यांच्या भावनिक प्रतिक्रिया
गाणे प्रसिद्ध होताच इंटरनेटवर प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. काहींनी या गाण्यातील आध्यात्मिक भावना मनाला भिडल्याचे सांगितले. तर काहींना अरिजीत भजन गाताना पाहून आश्चर्य वाटले. अनेकांनी त्याच्या आवाजातील वेगळेपणाचे कौतुक केले. नव्या शैलीतही त्याने श्रोत्यांची मने जिंकली.

या भजनाला संगीत मंदीप पंघाल यांनी दिले आहे. गिटारसाठी शोमू सील आणि स्वास्तिक शुभम यांनी साथ दिली आहे. कोरसमध्ये पीयूष रंजन, साक्षी होलकर, सोनम पाठक आणि मंदीप पंघाल यांच्या आवाजांनी गाण्याला अधिक गोडवा मिळाला आहे.

संन्यासाची घोषणा आणि चर्चा
27 January रोजी अरिजीत सिंगने प्लेबॅक सिंगिंग न करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याने चाहत्यांचे प्रेम मान्य करत त्या संगित प्रवास खूप प्रवास सुंदर असल्याचे म्हटले. कारण स्पष्ट केले नसले तरी वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या. मात्र ‘Oh Shiv Mere’ या भजनातून त्याने संगीताशी नाते कायम असल्याचे दाखवले. आता तो वेगळ्या वाटेवर असला तरी चाहत्यांच्या मनात त्याचा आवाज तितकाच जिवंत आहे. 

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Arijit Singh, Shiv bhajan, Oh Shiv Mere song, new devotional song, Arijit Singh retirement

