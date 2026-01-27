Arijit Singh retirement : अरिजीत सिंग गाण्यातून घेणार संन्यास, स्वतःच खुलासा करत म्हणाला...

आतापर्यंत असंख्य चाहत्यांचा मनातील ताईत असलेल्या अरिजित सिंगने गाण्याबद्दल मोठी घोषणा केली आहे. अरिजीत सिंगने स्वतः सोशल मीडियावरुन चाहत्यांना सांगितलं की, त्याने संगीत क्षेत्रातून संन्यास घेतला आहे. अरिजीत सिंग यापुढे गाणार नाही. अरिजीत सिंगने स्वतः आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे.
अरिजीतने लिहिले, “नमस्कार, सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. श्रोते म्हणून तुम्ही मला इतकी वर्षे दिलेल्या प्रेमाबद्दल मी तुमचे आभार मानू इच्छितो. मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की, मी आतापासून पार्श्वगायक म्हणून कोणतीही नवीन कामे स्वीकारणार नाही. मी हे थांबवत आहे. हा एक अद्भुत प्रवास होता. देवाने माझ्यावर खूप कृपा केली आहे. मी चांगल्या संगीताचा चाहता आहे आणि भविष्यात एक छोटा कलाकार म्हणून मी स्वतःहून अधिक शिकेन आणि अधिक काम करेन. तुमच्या सर्व समर्थनाबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद. मला अजून काही प्रलंबित कामे पूर्ण करायची आहेत, ती मी पूर्ण करेन. त्यामुळे या वर्षी तुमची काही गाणी ऐकायला मिळतील. हे स्पष्ट करू इच्छितो की मी संगीत निर्मिती थांबवणार नाही.”
आपल्या पार्श्वगायनाच्या कारकिर्दीत, अरिजीतने सर्वोत्कृष्ट पुरुष पार्श्वगायकासाठी दोन राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार जिंकले - पहिला 'पद्मावत' (२०१८) मधील 'बिंते दिल' गाण्यासाठी ६६ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात, आणि दुसरा 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन – शिवा' (२०२२) मधील 'केसरिया' गाण्यासाठी ७० व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात. संगीतातील योगदानाबद्दल जानेवारी २०२५ मध्ये त्याला भारताचा चौथा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, पद्मश्री देऊनही सन्मानित करण्यात आले.
1. अरिजीत सिंगने गायक म्हणून गाणे पूर्णपणे बंद केले आहे का?
नाही. त्याने फक्त चित्रपटांसाठी पार्श्वगायन करणे थांबवले आहे. त्याने स्पष्ट केले आहे की तो संगीत निर्मिती थांबवणार नाही. तो एक स्वतंत्र कलाकार म्हणून स्वतःचे संगीत तयार करत राहील आणि कदाचित भारतीय शास्त्रीय संगीताकडे अधिक लक्ष देईल.
2. निवृत्ती घेण्याचे मुख्य कारण काय आहे?
अरिजितने नमूद केले की, त्याला एकाच प्रकारच्या कामाचा लवकर कंटाळा येतो. त्याला संगीतात काहीतरी नवीन शिकण्याची आणि स्वतःच्या पद्धतीने प्रयोग करण्याची इच्छा आहे. तसेच, नवीन गायकांना संधी मिळावी आणि त्यांच्याकडून आपल्याला प्रेरणा मिळावी, असेही त्याने म्हटले आहे.
3.आता बॉलिवूड चित्रपटांमधील गाण्यांचे काय होणार?
अरिजीतने स्पष्ट केले आहे की, तो आता चित्रपटांसाठी कोणतेही नवीन प्रोजेक्ट्स घेणार नाही. यामुळे बॉलिवूड संगीतात एक मोठी पोकळी निर्माण होण्याची शक्यता प्रेक्षकांना वाटत आहे .
4. अरिजीत सिंग संगीत पूर्णपणे सोडणार आहे का?
नाही, त्याने स्पष्ट केले आहे की तो केवळ 'प्लेबॅक सिंगर' म्हणून निवृत्त होत आहे, पण संगीत निर्मिती सुरूच ठेवणार आहे . तो स्वतंत्र कलाकार म्हणून काम करत राहील आणि संगीत शिकण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करेल .
5. अरिजीतचे आधीच रेकॉर्ड केलेले नवीन गाणे ऐकायला मिळणार का?
हो, अरिजीतने सांगितले आहे की, त्याने यापूर्वीच स्वीकारलेले आणि ज्यांचे काम प्रलंबित आहे, असे प्रोजेक्ट्स तो पूर्ण करणार आहे. त्यामुळे २०२६ मध्ये त्याची काही गाणी प्रदर्शित होताना दिसतील.