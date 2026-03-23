‘धुरंधर’मध्ये 26/11 चा सिन शूट करताना' ; अर्जुन रामपालने शेअर केला भावूक अनुभव

बॉलिवूड अभिनेता अर्जुन रामपाल सध्या ‘धुरंधर’ चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. या चित्रपटात त्यांनी मेजर इक्बालची भूमिका साकारली असून, त्यांची कामगिरी प्रेक्षक आणि समीक्षकांसाठीही लक्षवेधी ठरत आहे. अर्जुन रामपालचे अभिनय कौशल्य, भिन्न भावनिक स्तरांवरची भूमिका निभावण्याची क्षमता आणि थरारक सीनमध्ये प्रेक्षकांना बांधून ठेवण्याची ताकद या चित्रपटाद्वारे पुन्हा सिद्ध झाली आहे.
इंडिया टुडे ग्रुपशी खास संवाद साधताना अर्जुनने 26/11 मुंबई हल्ल्याशी संबंधित एक थरारक आणि भावनिक आठवण शेअर केली. अर्जुनने सांगितले की, त्यांचा वाढदिवस 26 नोव्हेंबरला येतो. त्या दिवशी तो या जीवघेण्या हल्ल्याचा बळी ठरू शकला असता, मात्र एका मित्राच्या उशीरामुळे त्याचा जीव वाचला. '2008 मध्ये मी त्या हॉटेलमध्ये होतो. मित्रांसोबत ताज हॉटेलच्या दिशेने निघालो होतो, कारण आम्ही माझा वाढदिवस साजरा करणार होतो. एक मित्र तयार होण्यापूर्वी आम्ही बारमध्ये होतो आणि त्याच वेळी बॉम्बस्फोट झाला. मला आवाज ऐकला, काचे हलल्या, पण नक्की काय घडलं हे समजू शकले नाही,' असे अर्जुनने आठवणीत सांगितले.
अर्जुनने पुढे सांगितले की, 10 मिनिटांनी समजले की हॉटेलमध्ये गँगवॉर सुरू आहे आणि त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. हॉटेल मालक आदर्श जाटिया यांचे आभारही त्यांनी मानले, ज्यांनी त्यांना त्या रात्री सुरक्षित राहण्याची व्यवस्था केली. अर्जुनने नमूद केले की, “दुसऱ्या दिवशी सकाळी घरी परतताना मी तीन वेळा गाडी थांबवली, मला वाटलं की मी आजारी पडेन. त्या दिवसाची आठवण अजूनही मनात ताजी आहे.'
या भयानक अनुभवामुळे अर्जुन जवळजवळ 17 वर्षे मानसिक ट्रॉमामध्ये होते. त्यानंतर आदित्य धर यांनी ‘धुरंधर’मधील 26/11 सीन त्यांना सांगितला, तेव्हा त्यांना त्या घटनेचा बदला घेण्याची संधी मिळाली. अर्जुन म्हणाले, 'मी फक्त त्या सीनमध्ये काम करून त्या घटनेचा बदला घेतला. हे माझ्यासाठी फक्त अभिनय नाही, तर त्या काळातील मानसिक ताणावर मात करण्याचा एक मार्ग होता. शेवटी मला एवढंच म्हणायचं आहे भारत माता की जय!'
‘धुरंधर’ चित्रपटाने प्रदर्शित झाल्यापासून अवघ्या चार दिवसांत 400 कोटी रुपयांच्या कमाईचा टप्पा पार केला आहे. चित्रपटातील अर्जुन आणि रणवीर सिंह यांचे फाईट सीन सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. या चित्रपटात अर्जुन रामपाल आणि रणवीर सिंह यांसोबत राकेश बेदी, संजय दत्त, सारा अर्जुन यांसारखे दिग्गज कलाकारही आहेत. चित्रपट 19 मार्च रोजी प्रदर्शित झाला होता.
अर्जुन रामपालने आपल्या भावनिक अनुभवातून प्रेक्षकांसमोर फक्त थरारक नाटक सादर केले नाही, तर त्या घटनेचा मानसिक प्रभाव, भिती, आणि त्या दिवसाच्या असुरक्षिततेचा अनुभवही चित्रपटातून समोर आणला आहे. त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना त्या घटनास्थळी पोहोचल्यासारखे वाटले, आणि अनेकांनी त्यांच्या कामगिरीला सोशल मीडियावर कौतुक केले आहे.
या चित्रपटामुळे फक्त बॉक्स ऑफिसवरच नाही, तर प्रेक्षकांच्या हृदयावरही ठसा उमटला आहे. अर्जुनच्या भावनिक कबुलीने 26/11 हल्ल्याच्या आठवणींना पुन्हा जागृत केले आणि त्याचा बदला घेतल्याचा अनुभव त्यांनी प्रेक्षकांसोबत शेअर केला.