Marathi News
पाचव्यांदा बाप होणार करोडपती यूट्यूबर, कृतिका दुसऱ्यांदा होणार आई, पहिल्या पत्नीची प्रतिक्रिया काय?

प्रसिद्ध यूट्यूबर अरमान मलिकने दोन्ही पत्नींचे फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 16, 2025, 05:05 PM IST
Armaan Malik : यूट्यूबर अरमान मलिक पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. नेहमीच आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत राहणारा अरमान आता पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्याची दुसरी पत्नी कृतिका मलिक दुसऱ्यांदा आई होणार असून अरमान मलिक आपल्या पाचव्या अपत्याचे स्वागत करणार आहे.

अरमान मलिकने आपल्या दोन्ही पत्नींसह काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. त्याने इन्स्टाग्रामवर दोन्ही पत्नीचे फोटो पोस्ट केले आहेत. पोस्टमध्ये पायल आणि कृतिका दोघीही आनंदी आणि हसतमुख दिसत आहेत. कृतिकाच्या हातात प्रेग्नन्सी टेस्ट किट असून तिच्या चेहऱ्यावरचा आनंद स्पष्ट दिसत आहे.

'घरात लवकरच...'

अरमान मलिकने इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेले फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून मलिक कुटुंब पुन्हा चर्चेत आलं आहे. सोशल मीडियावर अरमान, पायल आणि कृतिका नेहमीच सक्रिय असून ते डेली व्लॉग्स, ब्रँड प्रमोशन आणि म्युझिक व्हिडीओद्वारे चाहत्यांशी कनेक्ट राहतात.

‘बिग बॉस ओटीटी 3’ मध्ये सहभागी झाल्यापासून मलिक फॅमिली आणखीच चर्चेत आली होती. ग्रँड प्रीमियरमध्ये त्यांचा बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा प्रचंड गाजला होता. शो नंतरही अरमान व त्याच्या पत्नी अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अरमान मलिक पाचव्यांदा होणार बाप

अरमान मलिकच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्याने 2011 मध्ये पायल मलिकशी पहिलं लग्न केलं. या दोघांना चिरायु उर्फ चीकू नावाचा मुलगा झाला. त्यानंतर 2018 मध्ये अरमानने पायलची जिवलग मैत्रीण कृतिका मलिकशी लग्न केलं.

2022 मध्ये अरमानने मोठी घोषणा करत सांगितलं होतं की त्याच्या दोन्ही पत्नी एकाच वर्षी गर्भवती आहेत. त्यानुसार, 6 एप्रिल 2023 रोजी कृतिकाने जैद या मुलाला जन्म दिला. त्याच वर्षी पायललाही जुळ्या मुलांचा जन्म दिला. त्यामुळे अरमान सध्या चार मुलांचा बाप आहे. आता कृतिकाच्या दुसऱ्या अपत्याच्या बातमीने मलिक कुटुंब पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे.

