Marathi News
  अरमान मलिकची प्रकृती बिघडली, रुग्णालयातील फोटोसोबत दिला हेल्थ अपडेट, म्हणाला काही दिवसांपासून...

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 19, 2026, 11:18 AM IST
प्रसिद्ध गायक आणि संगीतकार अरमान मलिक, ज्याला 'प्रिन्स ऑफ रोमान्स' म्हणून ओळखले जाते, त्याची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अरमान मलिकचा आवाज लाखो लोकांच्या हृदयावर राज करतो, आणि त्याचा फॅनबेस मोठा आहे. अरिजीत सिंगनंतर सर्वाधिक चाहत्यांचा गायक असलेल्या अरमानची प्रकृती अचानक खराब होणे, त्याचे चाहते आणि म्युझिक इंडस्ट्रीसाठी धक्का देणारी गोष्ट ठरली आहे.

अरमानने सोशल मीडियावर रुग्णालयात दाखल असलेला एक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये त्याच्या हातात सलाईन लागलेली दिसत आहे. हा फोटो पोस्ट करत, त्याने चाहत्यांना आपली तब्येत आणि रुग्णालयातील स्थितीबाबत एक अपडेट दिला आहे. 'गेले काही दिवस चांगले गेले नाहीत,' अशी माहिती त्याने पोस्टमध्ये दिली, ज्यामुळे त्याच्या चाहत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

अरमान मलिकने हा फोटो शेअर करत एक कॅप्शन लिहिलं की, 'गेले काही दिवस चांगले गेले नाहीत,' आणि यावरून हे स्पष्ट आहे की तो शारीरिकदृष्ट्या अस्वस्थ होता. तथापि, गायकाने त्याच्या रुग्णालयात दाखल होण्याचं कारण खुलासे केले नाही. ही गोष्ट त्याच्या चाहत्यांसाठी एक रहस्य बनून राहिली आहे.

अरमानच्या चाहत्यांनी त्याच्या पोस्टवर त्वरित प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एकाने लिहिले, 'लवकर बरा हो, अरमान! तुमचं संगीत नेहमीच आमचं सांत्वन आहे.' दुसऱ्या एका यूजरने विचारले, 'तू हॉस्पिटलमध्ये का अॅडमिट झालास? तुला नक्की काय झालं?' असे अनेक प्रश्न त्याच्या चाहत्यांकडून आले आहेत. सोशल मीडियावर असंख्य लोक त्याच्या जलद बरे होण्याची प्रार्थना करत आहेत.

अरमान मलिकच्या चाहत्यांना याचे आश्वासन मिळालं आहे की, त्याची तब्येत आता सुधारत आहे. गायकाने त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची माहिती दिली आणि त्याच्या चाहत्यांना दिलासा दिला. तो पुन्हा लवकरच स्वस्थ होऊन आपल्या म्युझिक कारकीर्दीला पुढे नेण्याचा आश्वासन देत आहे.

अरमान मलिकच्या करिअरची सुरुवात खूपच यशस्वी झाली. त्याने आपला ठसा 'प्रिन्स ऑफ रोमान्स' म्हणून संगीत क्षेत्रात ठरवला. त्याचे रोमँटिक गाणी, खास करून 'कभी तुम है' आणि "तुम ही हो" यांसारखी गाणी आजही चाहत्यांच्या हृदयावर ठळक ठरलेली आहेत.

अरमान मलिक फक्त गायनाच्या क्षेत्रातच नाही, तर संगीतकार म्हणूनही सिद्ध झाला आहे. त्याच्या गाण्यांची गोडीच वेगळी आहे, आणि याच गाण्यांमुळे तो आज करोडो लोकांचा फेव्हरेट गायक बनला आहे. त्याच्या संगीताची जादू प्रेक्षकांच्या हृदयात कायम राहते.

तरीही, सध्याच्या स्थितीत गायकाच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असून, त्याच्या चाहत्यांनी त्याच्यावर प्रेम आणि काळजी व्यक्त करत त्याच्या लवकर बरे होण्याची प्रार्थना सुरू ठेवली आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

