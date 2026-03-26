English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
पाच मुलांचा बाप, दुसऱ्या पत्नीच्या चौथ्या डिलिव्हरीनंतरही हवीत आणखी मुलं; प्रसिद्ध युट्यूबरची पोस्ट पाहुन संतापले नेटकरी

Youtuber Viral Video: सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असणारा युट्यूबर पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी त्याच्या चर्चेत येण्यामगचं कारण काहीसं वेगळंच आहे. त्याच्या वैयक्तीक आयुष्याविषयी जाणून घेण्यासाठी चाहते नेहमीच उत्सुक असतात मात्र त्याने केलेल्या एका वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. 

प्रिती वेद | Updated: Mar 26, 2026, 10:30 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Armaan Malik: सोशल मीडियावर कायम चर्चेत असणारा अरमान मलिक पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नुकतंच त्याच्या कुटुंबात आनंदाची बातमी आली असून घरात नव्या बाळाचं आगमन झालं आहे. त्याची पहिली पत्नी पायल मलिक हिने 24 मार्च रोजी गोंडस मुलाला जन्म दिला. त्यामुळे कुटुंबात उत्साहाचं वातावरण आहे. मात्र या आनंदासोबतच अरमानच्या एका वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. नेटकऱ्यांनी त्याच्या विचारांवर प्रतिक्रिया देत त्याला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

बाळाच्या जन्मानंतर कुटुंबात आनंदाचं वातावरण

पायल मलिकच्या डिलिव्हरीची कहाणीही खूप वेगळी ठरली. 23 मार्चला तिला वेदना सुरू झाल्या होत्या, मात्र त्यावेळी कृतिका मलिक घरी नसल्यामुळे तिने थोडा वेळ थांबण्याचा निर्णय घेतला. या दरम्यान ती बाहेर गेल्याची माहिती समोर आली. काही वेळानंतर परिस्थिती स्थिर झाल्यावर पहाटे 4 वाजता दोघी हॉस्पिटलमध्ये गेल्या आणि बाळाचा जन्म झाला. डॉक्टरांनी आधी 1 एप्रिलची तारीख दिली होती, त्यामुळे हा प्रसंग सर्वांसाठीच अनपेक्षित ठरला.

‘रुद्र’ नावामुळे चर्चेला उधाण

बाळाच्या जन्मानंतर कृतिका मलिकने लगेचच बाळाचं नाव ‘रुद्र’ ठेवलं. भगवान शिवाशी जोडलेलं हे नाव असल्यामुळे त्याला खास महत्त्व आहे. कुटुंबातील इतर मुलांची नावं वेगवेगळ्या शैलीची असताना, या नावामुळे सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. काहींनी या निर्णयाचं स्वागत केलं, तर काहींनी यावर प्रश्न उपस्थित केले.

अरमानच्या वक्तव्यामुळे वाद

दरम्यान, अरमान मलिकने एक व्हिडिओ शेअर करत म्हटलं, "आयुष्यात सेव्हिंग्स असो वा नसो, पण खानदान इतकं मोठं करेन की इतिहासात नाव घेतलं जाईल की याचं इतकं मोठं खानदान आहे!" या वक्तव्यानंतर अनेक युजर्सनी नाराजी व्यक्त केली. काहींनी त्याच्या विचारसरणीवर टीका केली, तर काहींनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या. त्यामुळे आनंदाच्या या प्रसंगातही वादाची किनार जोडली गेली आहे.

सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया

सध्या अरमान मलिक आणि त्याच्या कुटुंबाबद्दल सोशल मीडियावर विविध चर्चा सुरू आहेत. बाळाच्या जन्माचा आनंद आणि त्याचवेळी निर्माण झालेला वाद यामुळे हा विषय अधिकच चर्चेत आला आहे. चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत असतानाच, काही जण टीकाही करताना दिसत आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ही चर्चा आणखी रंगण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.

Tags:
arman malikyoutuberpayal malikkritika malik

