'मुन्नाभाई 3' बानू शकला नाही ते सुद्धा शाहरुखमुळे? अर्शद वारसीचा खुलासा

बॉलिवूडमध्ये अशी काही जोडी आहे जिने चाहत्यांच्या हृदयावर अमिट ठसा सोडला ‘मुन्ना भाई’ आणि ‘सर्किट’. राजकुमार हिराणींच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेल्या ‘मुन्नाभाई MBBS’ आणि ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ने फक्त संजय दत्तच्या करिअरला नवसंजीवनी दिली नाही, तर अर्शद वारसीलाही घराघरात पोहोचवले.
पण चाहते गेल्या अनेक वर्षांपासून एका प्रश्नाच्या शोधात आहेत ‘मुन्नाभाई 3’ कधी येणार?
‘मुन्नाभाई’ सिरिजचा तिसरा भाग ‘मुन्नाभाई चले अमेरिका’ म्हणून येणार असल्याची घोषणा झाली होती. टीझर प्रदर्शितही झाला, पण चित्रपट कधीच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला नाही. या रेंगाळण्यामागची खरी कारणे अर्शद वारसीने ‘लल्लनटॉप’ला दिलेल्या मुलाखतीत उघड केली.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रोजेक्टच्या थांबण्यामागे थेट बॉलिवूडचा ‘किंग’ शाहरुख खान होता. 'मुन्नाभाई चले अमेरिका’ची कथा शाहरुख खानच्या ‘माय नेम इज खान’शी खूपशी मिळती होती. त्या चित्रपटातही मुन्ना आणि सर्किट अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना भेटण्यासाठी जात असत. राजकुमार हिराणींना त्यांच्या चित्रपटात दुसऱ्या कुणाच्या चित्रपटासारखी समांतरता आवडत नाही. त्यामुळे त्यांनी हा प्रोजेक्ट थांबवण्याचा निर्णय घेतला,' असे अर्शदने स्पष्ट केले.
राजकुमार हिराणी हे त्यांच्या ओरिजनॅलिटी आणि परिपूर्णतेसाठी ओळखले जातात. अर्शदने सांगितले की, “हिराणी इतके शिस्तप्रिय आहेत की जेव्हा त्यांना ‘ओह माय गॉड’बाबत कळले, तेव्हा त्यांनी ‘पीके’च्या सेकंड हाफला तीन वेळा पुन्हा लिहिले.” सध्या हिराणींकडे ‘मुन्नाभाई 3’साठी तीन वेगवेगळ्या स्क्रिप्ट्स तयार आहेत, ज्या इतर अनेक चित्रपटांपेक्षा उत्तम आहेत, पण ते अद्याप परिपूर्णतेच्या शोधात आहेत. अर्शदच्या म्हणण्यानुसार, हे चित्रपट प्रेक्षकांना आणि स्वत: हिराणींच्या मापदंडानुसार पूर्णपणे संतुष्ट करणारे असावे, म्हणूनच प्रोजेक्ट अजूनही थांबलेले आहे.
अर्शदने एक मजेशीर किस्साही शेअर केला. सुरुवातीला त्याला ‘मुन्नाभाई MBBS’मध्ये काम करायची इच्छा नव्हती. पण एका टॅरो कार्ड रीडरच्या सल्ल्यानुसार, त्यांनी विधू विनोद चोप्रांशी भेट घेतली आणि तिथेच राजकुमार हिराणींची भेट झाली. सुरुवातीला त्याच्या पात्राचे नाव ‘खुजली’ होते, पण अर्शदने ते बदलून ‘सर्किट’ केले. त्यांनी सेटवर संवादांमध्ये अनेक सुधारणा (Improvisation) केल्या, पण हिराणींनी कधीही विरोध केला नाही. अर्शदच्या अभिनयातील स्वातंत्र्य आणि हिराणींच्या आदरयुक्त मार्गदर्शनामुळे ‘सर्किट’ पात्र अजरामर ठरले.
थोडक्यात, शाहरुख खानच्या ‘माय नेम इज खान’मुळे मुन्ना भाई आणि सर्किटची अमेरिकेची वारी रेंगाळली. आता नवीन स्क्रिप्टसह ही जोडी पुन्हा एकत्र येईल की नाही, हे बॉलिवूडमध्ये सगळ्यांच्या नजरसपाटीवर आहे. चाहत्यांच्या मनात कायमचा प्रश्न आहे मुन्नाभाई 3 कधी प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल? राजकुमार हिराणींच्या परिपूर्णतेच्या शोधामुळे, हा क्षण थोडा उशीराने येईल, पण एकदा आला की, तो नक्कीच ऐतिहासिक ठरणारा असेल.