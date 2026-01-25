English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  चित्रपटात कामगारांसाठी अरुण गोविलचा मोठा स्टेटमेंट; लहान कलाकारांचा हक्क...

चित्रपटात कामगारांसाठी अरुण गोविलचा मोठा स्टेटमेंट; 'लहान कलाकारांचा हक्क...'

Arun Govil's big statement for workers in the film : अरुण गोविल यांनी लोकसभेत चित्रपट उद्योगातील कामगारांसाठी सुरक्षित काम, वेळेवर पेमेंट आणि सामाजिक सुरक्षा यासाठी आवाज उठवला; उद्योगात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 25, 2026, 08:53 AM IST
चित्रपटात कामगारांसाठी अरुण गोविलचा मोठा स्टेटमेंट; 'लहान कलाकारांचा हक्क...'

अभिनेता आणि मेरठचे लोकसभा खासदार अरुण गोविल यांनी 16 डिसेंबर 2024 रोजी लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शून्यकाळात चित्रपट उद्योगातील कामगारांच्या हक्कांसाठी आवाज उचलला. त्यांनी रोजंदारी मजूर, तंत्रज्ञ आणि लहान कलाकार यांच्यासाठी सुरक्षित कामाचे वातावरण, वेळेवर पेमेंट, सामाजिक सुरक्षा आणि चांगल्या कामाच्या अटींची मागणी केली.

दिव्य मराठीशी खास संवादात गोविल म्हणाले, 'मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांचे आभार मानतो. लोकसभेत मुद्दा मांडल्यानंतर माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या समस्येकडे लक्ष दिले. कामगार मंत्री यावर योग्य ते पाऊल उचलत आहेत, आणि मी त्या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.'

उद्योगासाठी पुढाकार: चर्चा आणि सादरीकरण

गोविल पुढे म्हणाले, 'माझ्या मनात विचार आला की, मला माझ्या उद्योगासाठी काहीतरी करायला हवे. त्यानंतर मी फिल्म फेडरेशनचे अध्यक्ष बी.एन. तिवारी यांच्याशी चर्चा केली आणि विचारले की, आपल्यासमोर कोणते मुद्दे आहेत आणि यावर आधी काही सादरीकरण झाले आहे का. त्यांनी सांगितले की, यापूर्वी काही सादरीकरणे झाली आहेत. मग आम्ही महत्त्वाचे मुद्दे ठरवले आणि त्यांना व्यवस्थित मांडून संसदेत सादर केले.'

अरुण गोविल यांनी स्पष्ट केले की, यामुळे चित्रपट उद्योगात मोठे सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. “बदल नेहमी चांगल्यासाठी केला जातो. कामगारांना सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक सुरक्षा मिळेल. कामाचे तास, पेमेंट, कामाशी संबंधित नियम व सुरक्षितता यामध्ये सुधारणा होईल,” असे त्यांनी सांगितले.

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइजची भूमिका

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) बऱ्याच वर्षांपासून चित्रपट उद्योगातील रोजंदारी मजूर, तंत्रज्ञ आणि लहान कलाकारांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवत आहे. या संघटनेने कामाचे तास, सुरक्षितता, आरोग्य सुविधा, वेळेवर पगार आणि इतर महत्वाच्या कामाच्या अटी या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. अरुण गोविल यांनी या संघटनेच्या कामाला महत्व दिले आणि सांगितले की, 'FWICE ने ज्या मुद्द्यांवर काम केले आहे, त्यांचे योग्य सादरीकरण करून मी संसदेत मांडले. यामुळे कामगारांना आणि लहान कलाकारांना वास्तविक फायदा मिळेल.'

अपेक्षित बदल आणि परिणाम

अरुण गोविल यांच्या पुढाकारामुळे चित्रपट उद्योगात अनेक बाबींमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये समावेश:

कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाय

सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक सुरक्षा

वेळेवर पगार मिळवणे

कामाचे तास आणि कामाच्या अटी सुधारणा

गोविल यांनी सांगितले की, 'हे बदल चित्रपट उद्योगातील कामगारांसाठी आणि लहान कलाकारांसाठी जीवनमान सुधारण्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. सकारात्मक बदल नेहमीच उद्योग आणि कामगारांसाठी फायदेशीर ठरतात.'

अभिनेता आणि खासदार म्हणून अरुण गोविल यांनी चित्रपट उद्योगातील कामगारांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लोकसभेत मुद्दा मांडून, FWICE आणि मंत्रिमंडळाशी चर्चा करून त्यांनी कामगारांच्या हक्कांसाठी सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा मार्ग प्रशस्त केला आहे.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

Arun GovilArun Govil Lok SabhaBollywood Workers RightsFWICEFilm Industry Workers

