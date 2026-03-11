English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'अरुण आता...' शेवटचे 5 शब्द, ती इच्छा.. सारं काही अपूर्णच; अरुण तुपेच्या मृत्यूचं गूढ वाढलं, व्हिसेरा अहवालाकडे लक्ष

Arun Tupe Death Reason : रील स्टार अरुण तुपे याचं 10 मार्च रोजी दुर्दैवी निधन झालं. अद्याप निधनाचं कारण स्पष्ट झालेलं नाही. पण अरुण तुपेचा अंत अंगावर शहारा आणणारा आहे. त्या सकाळी नेमकं काय झालं? त्याच्या मित्राचे ते 5 शब्द ठरले अखेरचे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 11, 2026, 05:55 PM IST
Arun Tup Death Shocking : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तरुण वर्गात लोकप्रिय असलेला रील स्टार अरुण तुपे याच्या मृत्यूमुळे खळबळ उडाली. अरुण तुपेचं 10 मार्च रोजी सकाळी निधन झालं. निधनाच्या एक दिवसापूर्वीच त्याने रिल अपलोड केलं होतं. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी अरुणच्या निधनाची बातमी समोर आली. अरुणचा सिनेमॅटोग्राफर धनंजय सोनारने सकाळी साडेदहाच्या सुमारास अरुण कुठे आहेस? शूटची वेळ झालीये.. म्हणून फोन केला. त्यावेळी पलिकडून फक्त 5 शब्द ऐकू आले आणि मग भयाण शांतता. अरुणचा मित्र म्हणाला की, "अरुण आता कधीच पोहोचू शकणार नाही...' या 5 शब्दांनी अरुण तुपे या जगात नसल्याच अधोरेखित झालं.

(हे पण वाचा - प्रथमेश कदम पाठोपाठ अरुण तुपे या रील स्टारचं निधन, घरात मृतावस्थेत सापडल्यामुळे खळबळ) 

मिळालेल्या माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर शहरात लोकप्रिय असलेल्या रील स्टारचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्याच सांगितलं गेलं. अरुणचं असं जाणं फक्त छत्रपती संभाजीनगरलाच नाही तर महाराष्ट्राला धक्का देऊन गेला आहे. 

कशी होती ती सकाळ?

अरुणच्या घरच्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारची ती सकाळ अत्यंत सामान्य होती. अरुण सकाळी 6 वाजता झोपेतून उठला, घरातील लोकांशी बोलला. तो नेहमीप्रमाणे कामाच्या उत्साहात होता. मात्र त्याला थोडा थकवा जाणवत असल्याचं त्याने आईला सांगितलं आणि तो झोपायला गेला. आणि त्याची झोप अखेरची ठरली. 

9 वाजता त्याला उठवण्याचा प्रयत्न करायला गेले असतो तो उठलाच नाही. तो शुद्धीवर नव्हता. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घाटी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी प्राथमिक तपासात मृत्यूचं कारण सांगितलेलं नाही. अरुणला कोणताही आजार नव्हता. मग त्याचा असा अचानक मृत्यू कसा झाला म्हणून त्याची व्हिसेरा चाचणी करणार आहेत. त्यासाठी व्हिसेरा जतन केलं आहे. 

अरुण तुपेचं काम 

अरुण तुपेची सोशल मीडियावरील ओळख म्हणजे तो इंस्टाग्रामवर 'kon_aruntupe' या नावाने प्रसिद्ध होते. त्यांच्या निधनावेळी त्यांचे 1.8 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स होते. अरुण प्रामुख्याने विनोदी (कॉमेडी) रील्स आणि छोटे व्हिडिओ बनवत असत. त्याच्या व्हिडिओंच्या माध्यमातून ते सामान्यांच्या जीवनातील संघर्ष, स्थानिक संस्कृती आणि सामाजिक प्रश्नांवर मिश्किल भाष्य करत. त्याच्या लोकप्रियतेमुळे अनेक मराठी कलाकार आपल्या चित्रपटांच्या प्रमोशनसाठी त्यांच्यासोबत रील्स बनवत असत. त्याची संवाद फेकण्याची आणि अभिनय करण्याची स्वतःची एक वेगळी शैली होती, ज्यामुळे ते अल्पवधीतच तरुण वर्गात प्रचंड लोकप्रिय झाले होते. 

