स्टॉलवर जेवण करत होती, पाठीमागून दिलीप कुमार म्हणाले चित्रपटात काम करणार का? प्रसिद्ध अभिनेत्रीला ओळखलंत का?

Bollywood Actress: बॉलिवूडमध्ये अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रींनी प्रचंड संघर्ष करून नाव कमावलं आहे. मात्र, अशा काही अभिनेत्री आहेत, ज्यांना अभिनयासाठी कोणताही संघर्ष करावा लागला नाही. अशीच एक अभिनेत्री जी एका स्टॉलवर जेवण करत असते. तितक्यात तिच्या मागून दिलीप कुमार येतात आणि तिला म्हणतात की, चित्रपटामध्ये काम करणार का? कोण आहे ही अभिनेत्री? पाहूयात सविस्तर
आम्ही ज्या अभिनेत्रीबद्दल बोलत आहोत तिचे नाव अरुणा ईरानी आहे. नुकताच त्यांनी त्यांचा 79 वा वाढदिवस साजरा केला आहे. त्यांचा जन्म 18 ऑगस्ट 1946 रोजी झाला. अरुणा ईरानी यांच्या आयुष्यात एक काळ असा होता, जेव्हा त्यांच्या घरात अन्नासाठीही तंगी होती. त्यांनी लहानपणीच ही परिस्थिती अनुभवली आणि केवळ 9 व्या वर्षी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. आज त्यांचे नाव हिंदी सिनेसृष्टीतल्या सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी घेतले जाते.
अरुणा ईरानी या आठ भावंडांमध्ये सर्वात मोठ्या होत्या. त्यांचे वडील फरीदुन ईरानी नाट्यकलेत कार्यरत होते तर आई शगुणा अभिनेत्री होत्या. अरुणा यांना डॉक्टर होण्याची इच्छा होती. मात्र, घरची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले. त्या काळात कुटुंबाने अनेकदा कांदा-भातावर दिवस काढले. या परिस्थितीत त्यांनी आपल्या कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी चित्रपटसृष्टीचा मार्ग स्वीकारला.
1960 च्या दशकात चित्रपटांसाठी मुलांना एजंटद्वारे ऑडिशनला नेले जात होते. एकदा अरुणा याही अशाच एका गटात गेल्या. त्यावेळी त्या चित्रपटात भूमिका मिळेल यापेक्षा, चांगले अन्न मिळेल या अपेक्षेने तिथे गेल्या होत्या. पण त्यांच्या निरागस वागण्याने दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार यांच्या नजरेत त्या भरल्या. दिलीप कुमार यांनी त्यांना थेट विचारले, 'ए मुली, तुला सिनेमात काम करायचं आहे का?' आणि याच क्षणापासून त्यांचा अभिनय प्रवास सुरू झाला.
1961 साली प्रदर्शित झालेल्या दिलीप कुमार यांच्या ‘गंगा-जमुना’ या चित्रपटातून अरुणा ईरानी यांनी बालकलाकार म्हणून पदार्पण केले. त्यानंतर त्यांनी अनपढ , जहां आरा, फर्ज, उपकार, आया सावन झूम के अशा चित्रपटांमध्ये भूमिका केल्या. हळूहळू त्यांनी उद्योगात स्वतःचे स्थान निर्माण केले.
