Marathi News
'एक मोठा मंत्री काढून त्याजागी दहा पीए ठेवले तर...', तपोवनातील वृक्षतोडीवर अरविंद जगताप संतप्त

नाशिकमधील तपोवनातील वृक्षतोडीवरून सध्या सुरु असलेले आंदोलन तीव्र होत आहे. अशातच आता कलाकार देखील पुढे आले आहेत. अरविंद जगताप यांनी देखील सरकारवर निशाणा साधलाय.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 1, 2025, 05:32 PM IST
Arvind Jagtap On Tree Cutting : मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोडीविरोधात स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि समाजकार्यकर्त्यांचे आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. हिरवाईचा उच्छेद थांबवण्यासाठी आता सिनेइंडस्ट्रीमधील अनेक दिग्गजांचेही समर्थन मिळत असून सरकारवर दबाव वाढत आहे.

मराठीतील लोकप्रिय लेखक व पटकथाकार अरविंद जगताप यांनी देखील या प्रकरणाची दखल घेतली असून त्यांनी नाशिकमधील वृक्षतोडी प्रकरणावर एक टोचणारी पोस्ट करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. संवेदनशील लेखनासाठी प्रसिद्ध असलेले जगताप यांनी व्यंगात्मक शैलीत प्रश्न उपस्थित करत म्हटले की, 'एकएक मोठं झाड तोडून दहा-दहा नवी रोपं लावणार असाल, तर मग एकएक मोठा मंत्री काढून त्याजागी दहा-दहा पीए ठेवले तरी काय हरकत आहे?'

अरविंद जगताप यांच्या या पोस्टने सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली असून हजारो नेटकऱ्यांनी टिप्पण्यांमधून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. नागरिकांनी एकमुखाने वृक्षतोडीला विरोध दर्शवला असून हिरवाई वाचवण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे.

राजकीय पक्षांची मैदानात एंट्री

वृक्षतोडीविरोधातील आंदोलनाला आता राजकीय रंग चढू लागला आहे. सेलिब्रेटींनी आवाज उठवल्यानंतर आता शिवसेना ठाकरे गट, विविध संघटना आणि नागरिकांनी येथे मोर्चा काढला. 

रविवारी सकाळी शिवसैनिकांनी तपोवन परिसरात दाखल होऊन निषेध फलकांसह आंदोलन छेडले. त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत स्पष्ट भूमिका मांडली की, 'साधुग्राम परिसरातील वनक्षेत्र नष्ट होऊ देणार नाही. प्रस्तावित एक्झिबिशन सेंटरला ठाम विरोध'. 

अभिनेता सयाजी शिंदे थेट मैदानात

वृक्षप्रेमी म्हणून ओळखले जाणारे ज्येष्ठ अभिनेते सयाजी शिंदे यांनीही या प्रश्नावर सरकारला थेट इशारा दिला आहे. तपोवनच्या संरक्षणासाठी ते स्वतः आंदोलनकर्त्यांमध्ये सहभागी झाले. त्यांनी कठोर शब्दांत सांगितले की, 'तपोवनातील एकही झाड तोडू देणार नाही. येथे गवताच्या काडीला सुद्धा हात लागायला नको. झाडे म्हणजे प्राण. त्यांना वाचवणे हे आपले कर्तव्य आहे' असं ते म्हणाले. 

दरम्यान, वनक्षेत्राची तोड थांबवण्यासाठी स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी, विविध स्वयंसेवी संस्था आणि पर्यावरणप्रेमी रात्रंदिवस आंदोलनात सहभागी होत आहेत. तपोवन परिसरातील जैवविविधता, प्राणी-पक्ष्यांचे अस्तित्व आणि शहरातील ऑक्सिजनचा समतोल धोक्यात येणार असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

FAQ

तपोवन परिसरात नक्की काय घडत आहे?

तपोवन परिसरातील साधुग्रामच्या जागेत मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरू असल्याचा आरोप नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. या भागात प्रस्तावित ‘एक्झिबिशन सेंटर’साठी झाडे तोडली जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

 लोक या वृक्षतोडीचा विरोध का करत आहेत?

हा परिसर जैवविविधतेने समृद्ध असून शहराचा ‘ग्रीन लंग्स’ मानला जातो. झाडांची मोठी कत्तल झाल्यास पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जाते.

 आंदोलन कोण-कोण करत आहे?

पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी, सामाजिक संस्था, तसेच अनेक सेलिब्रिटी सक्रियपणे आंदोलनात सहभागी आहेत.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
arvind jagtapnashiknashik newsTREE CUTTINGsadhugram

