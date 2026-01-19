आर्या आंबेकर झाली ट्रोल इंग्रजी पोस्टमुळे ; नेटकऱ्यांनी व्यक्त केली नाराजी !

मराठी मनोरंजन सृष्टीतील लोकप्रिय गायिका आणि अभिनेत्री आर्या आंबेकर सध्या सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचा सामना करत आहे. 'ती सध्या काय करते' या चित्रपटाच्या माध्यमातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या आर्याने तिच्या अभिनयाच्या कारकीर्दीला एक नवा वळण दिला. 2017 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटातील तिच्या भूमिकेला प्रेक्षकांनी प्रचंड पसंती दिली होती. त्या चित्रपटाच्या गाण्यांसह काही डायलॉग्स आणि आर्याचे मिम्स आजही सोशल मीडियावर व्हायरल होतात, ज्यामुळे तिचं प्रसिद्धीचं प्रमाण कमी झालं नाही.
अलीकडेच, आर्या आंबेकरने 'ती सध्या काय करते' या सिनेमाच्या शूटिंगच्या अनुभवावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये तिने 2016 मध्ये केलेल्या शूटिंगची आठवण ताज्या केली, आणि त्यावेळी तिच्या आयुष्यातील अनेक बदलांची प्रकट केली. आर्या आंबेकरने पोस्टमध्ये लिहिले, "2016 मध्ये मी माझ्या पहिल्या सिनेमाचं शूट करत होते. त्यावेळी कल्पनाही नव्हती की आयुष्य हळूहळू चांगल्यासाठी बदलणार आहे. सतीश राजवाडे यांच्याबद्दल कायम कृतज्ञ." या पोस्टमधून तिने तिच्या संघर्ष आणि चढ-उतारांवर दिलेली ओळख व्यक्त केली.
पण, या पोस्टने सोशल मीडियावर काही वाद निर्माण केला आहे. आर्याने पोस्ट पूर्णपणे इंग्रजीत केली, आणि त्याच कारणामुळे काही नेटकऱ्यांनी तिच्यावर टीका केली आहे. काही लोकांनी असा दावा केला आहे की, "इंग्रजी मध्ये पोस्ट लिहिल्याशिवाय सेलिब्रिटी वाटत नाही का?" या प्रकारच्या कमेंट्स आर्याच्या पोस्टवर दिसून आल्या. हेच मुद्दा घेऊन सोशल मीडियावर तिच्या इंग्रजी वापरावर चर्चा सुरू झाली आहे.
अशा प्रकारच्या ट्रोलिंगने आर्याचे मनोबल खूप प्रभावित झाले असल्याचे दिसत नाही, कारण ती नेहमीच आपल्या कामावर लक्ष केंद्रीत करते. तिच्या आवाजाने लाखो लोकांच्या हृदयात स्थान निर्माण केलं आहे. सारेगम लिटिल चॅम्प्स या रिअॅलिटी शोच्या माध्यमातून ती घराघरांत पोहोचली आणि त्या शोने तिला गायनाच्या क्षेत्रात एक वेगळं स्थान दिलं. या शोमुळे तिच्या आवाजाची सर्वत्र प्रशंसा झाली, आणि त्यानंतर तिने अनेक म्युझिक व्हिडिओ आणि टीव्ही शोजमध्येही काम केले.
आर्या आंबेकरने अभिनयातही आपला ठसा कायम ठेवला आहे. "ती सध्या काय करते" या चित्रपटात तिची भूमिका पाहून प्रेक्षक आणि समीक्षक दोन्ही खूप प्रभावित झाले होते. तिच्या अभिनयाच्या कलेची आणि तिच्या आवाजाची एकत्रित चित्तवृत्ती प्रेक्षकांमध्ये एक खास जागा निर्माण करतात.
तर, आर्या आंबेकरच्या इंग्रजी पोस्टमुळे सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमठत आहेत. तिचे अनेक समर्थक तिच्या कलेला मान देत आहेत, तर काही विरोधक तिला इंग्रजी वापरण्यावरून ट्रोल करत आहेत. तथापि, आर्या आंबेकरने या ट्रोलिंगवर तितकीच शांतता ठेवली आहे आणि ती केवळ तिच्या कामावर लक्ष केंद्रित करत आहे.