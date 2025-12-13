तो मेल वाचताच हादरली आर्या आंबेकर; धक्कादायक अनुभव केला शेअर

मराठी संगीतसृष्टीतील लोकप्रिय आणि बहुआयामी प्रतिभावान गायिका आर्या आंबेकर यांनी आपल्या गोड गळ्याने चाहत्यांच्या मनावर आपला ठसा उमटवला आहे. सारेगमप लिटिल चॅम्प्स या शोमुळे त्यांच्या आवाजाची ओळख घराघरांपर्यंत पोहोचली. शास्त्रीय संगीत असो, चित्रपटगाणी, मालिकांचे शीर्षक गीत किंवा भक्तिगीते आर्या आंबेकरच्या आवाजाने प्रत्येक जॉनरमध्ये चाहत्यांची मने जिंकली आहेत. मराठी चित्रपट, मालिकांमधून आणि भक्तिगीतांमधून तिने अनेक अजरामर गाणी दिली आहेत आणि आज ती मराठी संगीतसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय गायिकांपैकी एक मानली जाते.
आर्या आंबेकरने गायनात आपली सुरुवात सारेगमप लिटिल चॅम्प्स या कार्यक्रमातून केली, जिथे त्यांच्या गोड आवाजामुळे प्रेक्षकांना ते लगेच भावले. नंतर त्यांनी मराठी चित्रपट, मालिकांमध्ये काम करत एक वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांची काही हिट गाणी म्हणजे ‘कितीदा नव्याने’, ‘फुलवंती’, ‘केवड्याचं पान’, ‘बाई गं’. याशिवाय, गायनाबरोबरच आर्या अभिनय क्षेत्रातही सक्रिय आहे. त्यांनी ‘ती सध्या काय करते’ या सिनेमातही आपली भूमिका साकारली.
नुकताच एका मुलाखतीत आर्या आंबेकरने संगीत क्षेत्रात वाढत चाललेल्या AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) च्या वापरावर आपली चिंता व्यक्त केली. आरपारला दिलेल्या मुलाखतीत ती म्हणाली, 'AI ची एकंदरीत सध्या भीतीदायक परिस्थिती आहे. AI संपूर्ण लिरिक्स तयार करतं, कम्पोझिशन करतं, गाण्याचं अरेंजमेंट करतं, अगदी गाणंही AI सॉफ्टवेअर गातंय.' आर्यानं पुढे सांगितलं की, तिला नुकतंच एक मेल आला होता ज्यात लिहिलं होतं: 'हे गाणं आम्ही AI कडून तयार केलं आहे. कम्पोझिशन, अरेंजमेंट, लिरिक्स सगळं AI चं आहे. आम्हाला फक्त तुझ्या आवाजात हे गाणं हवंय.' या अनुभवाबद्दल आर्या म्हणाली, 'मी खरंच देवाचे आभार मानते की त्यांना फक्त माझा आवाज हवं आहे. हे खरंच खूप भीतीदायक आहे.'
या घटनेमधून स्पष्ट होते की, AI संगीत क्षेत्रात मोठा बदल घडवत आहे. कलाकारांच्या आवाजाचा आणि क्रिएटिव्हिटीचा वापर नवीन पद्धतीने होत आहे. जरी AI तंत्रज्ञानामुळे संगीत निर्मिती सोपी होत असली, तरी पारंपरिक कलाकारांसाठी ही एक मोठी आव्हानं आहेत. आर्या आंबेकरसारख्या कलाकारांसाठी ही स्थिती चिंता निर्माण करणारी आहे, कारण त्यांच्या आवाजाचा आणि कलात्मकतेचा वापर AI द्वारे होत आहे. आर्या आंबेकरच्या अनुभवातून हे लक्षात येतं की, तंत्रज्ञानाने संगीत क्षेत्रात नवीन वळण आणलं आहे, पण कलाकारांचा आवाज, भाव आणि व्यक्तिमत्व अद्यापही अप्रतिम आणि अनमोल आहे. AI संगीतामध्ये येत असला तरी, कलाकारांची प्रतिभा आणि अनुभव यांचा विसर होऊ शकत नाही. आर्या आंबेकरची ही प्रतिक्रिया कलाकारांसाठी जागरूकतेची एक महत्त्वाची हाक आहे.
