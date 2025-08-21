English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सीरिजच्या प्रोमोशन दरम्यान आर्यन खान घाबरला? माफी मागत म्हणाला, 'मेरे पापा....'

शाहरुख खान अनेक दशकांपासून बॉलिवूडवर अधिराज्य गाजवत आहे. आता त्याचा मुलगा आर्यन खान 'Bads of Bollywood' या सीरिजद्वारे पदार्पण करत आहे. प्रिव्ह्यू लाँच इव्हेंटमध्ये भाषण देताना तो थोडा घाबरला होता, पण आत्मविश्वासाने सगळं उत्तमरीत्या हाताळलं. पाहा हा खास व्हिडीओ.

Intern | Updated: Aug 21, 2025, 02:02 PM IST
सीरिजच्या प्रोमोशन दरम्यान आर्यन खान घाबरला? माफी मागत म्हणाला, 'मेरे पापा....'

Shahrukh Khan And Aryan Khan:  शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान आता चित्रपट निर्मितीच्या क्षेत्रात आपली कारकीर्द सुरू करत आहे. नुकताच त्याच्या दिग्दर्शनाखालील 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' या शोचा प्रिव्ह्यू लाँच इव्हेंट झाला. यावेळी आर्यनने पहिल्यांदाच स्टेजवर भाषण केले. भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्याने सांगितले की बराच सराव करूनही तो खूप घाबरलेला आहे. त्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.

शाहरुख खानची भावनिक एन्ट्री

आर्यनला स्टेजवर बोलावून शाहरुख खान म्हणाला, 'मी मुंबईच्या पवित्र भूमीचा आणि या देशाचा आभारी आहे, ज्यांनी मला 30 वर्षांपासून तुमचे मनोरंजन करण्याची संधी दिली. आजचा दिवस माझ्यासाठी खूप खास आहे, कारण माझा मुलगा आता इथून त्याची वाटचाल सुरू करणार आहे.' तो पुढे म्हणाला, 'जेव्हा आर्यन तुमच्यासमोर येईल आणि त्याचे काम तुम्हाला आवडले, तर त्याच्यासाठी टाळ्या वाजवा. त्या टाळ्यांमध्ये तुमचे आशीर्वाद आणि प्रार्थना सामील करा. तुम्ही मला दिलेल्या प्रेमाच्या 150 टक्के त्याला द्या.' शाहरुखच्या या भावनिक शब्दांनी सर्वांची मने जिंकली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आर्यन खानचा मजेशीर अंदाज

स्टेजवर बोलताना आर्यन म्हणाला, 'मी गेल्या अनेक दिवसांपासून सतत सराव करत आहे. तरीही इतका घाबरलो आहे की माझे भाषण मी टेलीप्रॉम्प्टरवर लिहून ठेवले आहे. जर अचानक वीज गेली तर माझ्याकडे कागदावर लिहिलेली कॉपी आहे, सोबत टॉर्चही ठेवली आहे आणि तरीही जर मी चूक केली, तर माझे बाबा इथे आहेतच!'. यानंतर शाहरुख खान पुढे येऊन प्रेक्षकांसमोर पाठ करून उभा राहतो. त्याच्या पाठीवर आर्यनच्या भाषणाचा प्रिंटआउट लावलेला दिसतो. हे पाहून सगळेच हसू लागतात. आर्यन पुढे म्हणतो, 'या सगळ्यानंतरही जर काही चुका झाल्या, तर मला माफ करा. ही माझी पहिली वेळ आहे.'

हे ही वाचा: सलमानसोबत झळकलेली 'ही' अभिनेत्री अभिनयापासून आहे दूर, जगतेय आलिशान आयुष्य, नेटवर्थ थक्क करणारी

आर्यनचा मेहनती प्रवास

आर्यनने सांगितले की त्याने या शोवर तब्बल चार वर्षे मेहनत घेतली आहे. शेकडो चर्चा, अनेक रिटेक्स यानंतर ही मालिका तयार झाली आहे. 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' मध्ये सहेर बंबा, लक्ष्य, बॉबी देओल, मनोज पाहवा, मोना सिंग, राघव जुयाल आणि गौतमी कपूर यांसारखे कलाकार झळकतील. ही मालिका 18 सप्टेंबरपासून नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम होणार असून ती शाहरुख खानच्या रेड चिलीज एंटरटेनमेंट या होम प्रोडक्शनने तयार केली आहे.

About the Author
Tags:
Aryan KhanShah Rukh Khanbads of bollywoodpreview launchstage speech

इतर बातम्या

'थामा'चित्रपटाचा टीझर रिलीज, रश्मिकाचा अभिनय पाहू...

मनोरंजन