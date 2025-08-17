आर्यन खान 'Ba***ds of Bollywood' मधून करतोय दमदार एंट्री; पहिल्याचं झलक मध्ये दिसला SRK 2.0

Aryan Khan First Look: शाहरुख खानचा मोठा मुलगा आर्यन खान सध्या चर्चेत आहे. तो दिग्दर्शक म्हणून त्याची पहिली मालिका 'Ba**ds of Bollywood' घेऊन येत आहे. या मालिकेची पहिली झलक नुकतीच नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाली असून चाहत्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे.
1 मिनिट 26 सेकंदांच्या या व्हिडीओची सुरुवात 'मोहब्बतें' चित्रपटाच्या शीर्षकगीताने होते. त्यानंतर शाहरुख खानचा आवाज ऐकू येतो - 'एक लडकी थी दीवानी सी, एक लडके पे वह मरती थी.' यानंतर आर्यनची झलक पडद्यावर दिसते. सुरुवातीला तो अगदी शाहरुखसारखा भासतो, जणू पडद्यावर SRK स्वतः आला आहे. कमेंट्समध्ये अनेकांनी त्याचा आवाज आणि त्याची हालचालही हुबेहुब शाहरुख सारखी असल्याचे म्हटले.
या व्हिडीओत आर्यन रोमँटिक कथानकात प्रवेश करतो आणि त्यात एक भन्नाट ट्विस्ट आणताना दिसतो. खास म्हणजे तो त्याच्या वडिलांच्या शैलीत बोलताना दिसतो - 'हे थोडं जास्त झालं ना? सवय करा, कारण माझा शो देखील थोडा जास्त आहे.' जरी अभिनय आर्यन करत असला तरी त्याचा आवाज अगदी शाहरुख खानसारखा जाणवतो.
या मालिकेत बॉलिवूडशी संबंधित कथा, रोमान्स, अॅक्शन, हास्य आणि भरपूर मजा दिसणार आहे. पहिल्या लूकमध्ये बॉबी देओल आणि मोना सिंग यांचीही झलक आहे. शेवटी आर्यन म्हणतो - 'कारण चित्र वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे, पण शो आता सुरू होणार आहे.'
Zyaada hogaya? Aadat daal lo.. The Ba***ds of Bollywood Preview will be out on August 20. #TheBadsOfBollywoodOnNetflix pic.twitter.com/VKgtV9XLRW
— Netflix India (@NetflixIndia) August 17, 2025
आर्यन या मालिकेचा दिग्दर्शकच नाही तर लेखक देखील आहे. त्याचा प्रिव्ह्यू 20 ऑगस्ट रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होईल.
पहिल्या झलकला प्रेक्षकांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळतो आहे. अनेकजण म्हणत आहेत की तो अगदी शाहरुख खानच्यासारखा दिसतो - तर काहींनी त्याला SRK चं तरुण व्हर्जन म्हटलं आहे. शाहरुख खाननेही हा फर्स्ट लूक एक्सवर शेअर करत लिहिलं - 'तुम्ही विचारलं आणि नेटफ्लिक्सने ते पूर्ण केलं, हे थोडं जास्त झालं नाही का?'