‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ वादावर आर्यन खानची पहिली प्रतिक्रिया ; समीर वानखेडे प्रकरणाबाबत म्हणाला ‘सत्य घटनेवर आधारित पण...’

बॉलिवूड अभिनेता शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खान यांनी नेटफ्लिक्सवरील ‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ या वेबसीरिजमधून अभिनय आणि दिग्दर्शनाच्या दुनियेत आपलं पाऊल टाकलं आहे. ही सीरिज प्रदर्शित होताच प्रेक्षकांच्या मनावर आपली छाप सोडत असून, सोशल मीडियावरही जोरदार चर्चा सुरू आहे. तथापि, अद्याप या प्रकल्पावरुन वाद संपलेले नाहीत. माजी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी या सीरिजविरुद्ध मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. वानखेडे यांच्या म्हणण्यानुसार, सीरिजमधील एक पात्र त्यांची बदनामी करत आहे, ज्यामुळे त्यांची प्रतिष्ठा धोक्यात येत आहे आणि कायदा अंमलात आणणाऱ्या यंत्रणांवरील जनतेचा विश्वास कमी होत आहे. त्यांनी या प्रकरणात ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट’ आणि नेटफ्लिक्स यांच्याही विरोधात दावा दाखल केला आहे. या सर्व वादाच्या पार्श्वभूमीवर, आर्यन खानने अखेर आपलं मौन मोडत पहिले विधान दिलं आहे. व्हरायटीशी संवाद साधताना आर्यनने स्पष्ट केले की, ''बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' मधील काही घटना वास्तविक घटनेवरून प्रेरित आहेत, पण त्यामागे कोणाचाही अपमान करण्याचा उद्देश नव्हता.'
आर्यनने सांगितले की, या सीरिजमध्ये त्यांना बॉलिवूडच्या डार्क साईडची कथा डार्क ह्युमरच्या स्वरूपात मांडायची होती. ग्लॅमर, प्रसिद्धी आणि मोठ्या पडद्यावर दिसणाऱ्या जगातील न पाहिलेली बाजू प्रेक्षकांसमोर आणणे हा त्यांचा हेतू होता. त्याचबरोबर, इंडस्ट्रीतील काही इनसाइडर्सवर उपरोध दाखवला, पण कोणाची भावना दुखवण्याचा उद्देश नव्हता. आर्यनने पुढे स्पष्ट केले, 'या इंडस्ट्रीत असण्याची खास गोष्ट ही आहे की, तुम्ही स्वतःची थट्टा करू शकता. जर तुम्ही स्वतःची थट्टा करू शकत असाल, तरच तुम्ही इतरांना विनोदाने हसवू शकाल.' काही सीन्सवर प्रेक्षकांनी तक्रारी केल्या होत्या. लोक म्हणत होते, 'हे खूप आहे किंवा ते खूप आहे.' त्यावर आर्यन म्हणाला, "जर तुम्हाला शो आवडला नाही, तर तुमच्यासाठी तो नाही; पण इतर प्रेक्षक, जसे की 18 वर्षांचे प्रेक्षक किंवा विनोदी शैली आवडणारे प्रेक्षक, यांना तो नक्कीच आवडेल.'
आर्यनने यावर भर दिला की, ‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ हा एक कॉमेडी शो आहे, ज्यात विनोद आणि उपरोध यांचे मिश्रण आहे. डॉक्युमेंट्री नसल्यामुळे काही घटना थोड्या अतिरंजीत करून दाखवल्या आहेत, पण त्यामागे कोणाचाही अपमान करण्याचा उद्देश नव्हता. आर्यनने सांगितले की, या प्रकल्पाद्वारे त्यांना बॉलिवूडच्या ‘अंधाऱ्या बाजूची’ मांडणी करायची होती, जिथे ग्लॅमर, पैसा आणि प्रसिद्धीच्या दुनियेत लोक कसे वागतात, हे दाखवायचे होते. त्याने स्पष्ट केले की, त्यांचा उद्देश कुठल्याही व्यक्ती किंवा घटनेवर थेट आरोप करण्याचा नव्हता, तर ही फक्त एक सृजनशील आणि विनोदी कल्पना होती. आर्यनच्या या स्पष्टीकरणामुळे वादावर काही प्रमाणात प्रकाश पडला आहे. मात्र, समीर वानखेडे यांनी दाखल केलेला मानहानीचा दावा अद्याप कायदेशीर प्रक्रियेत आहे. आर्यनच्या या प्रतिक्रिया, प्रेक्षकांना शोची खरी भूमिका समजून घेण्यास मदत करतील, असा अंदाज आहे.
‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’च्या वादामुळे सध्या मनोरंजन क्षेत्र आणि सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. प्रेक्षक, मीडिया आणि इंडस्ट्रीमध्ये ही चर्चा अनेक पैलूंनी पुढे येत आहे. या प्रकरणावर पुढील काही दिवसांत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
FAQ
आर्यन खानने ‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ वादावर काय प्रतिक्रिया दिली?
आर्यन खानने सांगितले की, सीरिजमधील काही घटना खऱ्या घटनांवरून प्रेरित आहेत, पण त्यामागे कोणाचाही अपमान करण्याचा उद्देश नव्हता. त्याने स्पष्ट केले की, हा शो डार्क ह्युमर आणि कॉमेडीवर आधारित आहे आणि ग्लॅमर आणि बॉलिवूडच्या अंधाऱ्या बाजूची मांडणी करण्याचा प्रयत्न आहे.
समीर वानखेडे यांनी कोणावर दावा केला आहे आणि का?
माजी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी आर्यन खान, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि नेटफ्लिक्स यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. वानखेडे यांच्या म्हणण्यानुसार, सीरिजमधील पात्र त्यांच्या बदनामीस कारणीभूत ठरत आहे आणि यामुळे त्यांची प्रतिष्ठा आणि कायदा अंमलात आणणाऱ्या यंत्रणांवरील जनतेचा विश्वास कमी होत आहे.
‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’मध्ये कोणत्या प्रकारचा कंटेंट आहे?
आर्यनच्या म्हणण्यानुसार, सीरिजमध्ये डार्क ह्युमर, विनोद आणि उपरोध यांचे मिश्रण आहे. हा कॉमेडी शो आहे आणि डॉक्युमेंट्री नसल्यामुळे काही घटनांमध्ये थोडे अतिरंजित रूप दाखवले गेले आहे. शोमध्ये कोणाच्याही भावना दुखवण्याचा उद्देश नव्हता.