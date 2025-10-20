'दु:खातही हसवणारा आर्यन!' लक्ष्य लालवानीने शाहरुखच्या लेकाचं कौतुक केलं

बॉलिवूडमधला उभरता कलाकार लक्ष्य लालवानी सध्या चाहत्यांच्या चर्चेत आहे. आधी 'किल' सिनेमातून त्याने अभिनयाचं आणि अॅक्शन कौशल्य सिध्द केले आहे, तर नुकताच तो आर्यन खानच्या बहुचर्चित ‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ सीरिजमध्ये मुख्य भूमिकेत दिसला. या सीरिजमधील त्याच्या अभिनयाचं सगळीकडे कौतुक होत आहे.
‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ ही आर्यन खानची पहिली दिग्दर्शित सीरिज असून, लक्ष्य लालवानीने या शोमध्ये आर्यनचे कौतुक करताना त्याला उत्कृष्ट अभिनेता म्हणून वर्णन केले. राज शमानीला दिलेल्या मुलाखतीत लक्ष्यने सांगितले, 'असे खूप कमी लोक असतात ज्यांना भेटून असं वाटतं की यांच्यात जग बदलण्याची ताकद आहे. आर्यन खान त्यापैकीच एक आहे. त्याच्यात अपार इच्छाशक्ती आहे. स्क्रिप्ट वाचण्याआधीच मला खात्री होती की हा काहीतरी विशेष बनवणार आहे. त्याच्यात जोश, आक्रमकता, जिद्द आणि दृढ विश्वास आहे, जो प्रत्येक दिग्दर्शकामध्ये नसतो.'
लक्ष्य लालवानीसाठी ‘बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’ ही सीरिज एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. या शोमुळे त्याच्या अभिनयाची झळक आणि versatility सर्वत्र पाहायला मिळाली आहे. आर्यन खानसारख्या दिग्गज कलाकारासोबत काम करून त्याने स्वतःची क्षमता सिद्ध केली आहे.
