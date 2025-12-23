'माणूस म्हणून...', मुमताज यांनी नताशा आणि फरदीन खानच्या वेगळ्या होण्याच्या निर्णयावर पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली, 'त्यांनी पुन्हा...'

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 23, 2025, 12:34 PM IST
Mumtaz First reaction On daughter Natasha and Fardeen Khan Sepration: हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या सौंदर्याने, अभिनयाने आणि मोहक व्यक्तिमत्त्वाने अनेक पिढ्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी मुमताज यांचे नाव आजही आदराने घेतले जाते. 90 च्या दशकात आपल्या सौंदर्याचा आणि सहज अभिनयाचा ठसा उमटवत त्यांनी सिनेरसिकांमध्ये विशेष स्थान निर्माण केले. धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, दारा सिंग यांसारख्या बॉलिवूडमधील दिग्गज सुपरस्टार्ससोबत त्यांनी अनेक गाजलेले चित्रपट केले. त्या काळात मुमताज यांचे नाव यशस्वी अभिनेत्रींच्या यादीत अग्रस्थानी होते.

सध्या मुमताज या चित्रपटसृष्टीपासून दूर असल्या तरी, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी दिलेल्या स्पष्ट आणि परखड वक्तव्यांमुळे त्या वारंवार चर्चेत येतात. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी आपली लेक नताशा आणि जावई, अभिनेता फरदीन खान यांच्या नात्याबाबत पहिल्यांदाच सविस्तर भाष्य केल्याने पुन्हा एकदा त्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत.

मुमताज यांची लेक नताशा हिने 2005 साली बॉलिवूड अभिनेता फरदीन खानसोबत विवाह केला होता. हे लग्न त्या काळात बॉलिवूडमधील चर्चेचा विषय ठरले होते. मात्र, लग्नाच्या तब्बल 18 वर्षांनंतर या जोडप्याने वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतल्याचं समोर आलं. सध्या फरदीन खान मुंबईत आपल्या आईसोबत वास्तव्यास आहे, तर नताशा आपल्या दोन मुलांसह लंडनमध्ये राहते.

मनोरंजन पत्रकार विक्की लालवानीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत मुमताज यांनी फरदीन खानबद्दल आपल्या भावना अतिशय भावूक शब्दांत व्यक्त केल्या. त्या म्हणाल्या, 'फरदीन माझ्यासाठी हिर्यासारखा आहे. मला आजही तो खूप आवडतो. मी त्याच्यावर खूप प्रेम करते. त्याचा जन्म झाला तेव्हा आम्ही फिरोज खान यांच्या चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त होतो. त्या आनंदात मी त्याच्या नावाने शॅम्पेन प्यायले होते. तो अतिशय गोड आणि प्रेमळ स्वभावाचा आहे.'

नताशा आणि फरदीन वेगळे झाल्यानंतरही त्यांच्या नात्यातील आपुलकी कायम असल्याचं मुमताज यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी सांगितलं की, 'माझी मुलगी जेव्हा लंडनमध्ये गंभीर आजारी होती, तेव्हा फरदीन भारतातून तिला भेटायला तब्बल तीन वेळा लंडनला गेला होता. त्याच्या जागी दुसरा कुणी पुरुष असता, तर कदाचित त्याने जाणं टाळलं असतं. पण फरदीनने तसं केलं नाही. तो नेहमीच जबाबदारीनं वागला.'

याशिवाय फरदीन हा एक आदर्श वडील असल्याचंही मुमताज यांनी सांगितलं. 'मुले त्यांच्या आईसोबत राहतात. जेव्हा जेव्हा त्यांना शाळेच्या सुट्ट्या मिळतात, तेव्हा फरदीन त्यांना फिरायला घेऊन जातो. यासाठी नताशाही नेहमीच आनंदाने तयार असते. तो मुलांना फुलांसारखं जपतो, त्यांना सगळीकडे घेऊन जातो, कधीही त्यांना ‘नाही’ म्हणत नाही. त्यांच्या सोबत शॉपिंगला जाणं, वेळ घालवणं यामध्ये तो नेहमी पुढे असतो,' असं त्या म्हणाल्या.

या मुलाखतीदरम्यान मुमताज यांनी नताशा आणि फरदीन यांनी पुन्हा एकत्र यावं, अशी मनापासून इच्छा व्यक्त केली. 'तो खूप चांगला माणूस आहे. माझ्यावर त्याचं खूप प्रेम आहे आणि तो माझा खूप आदर करतो. ते दोघं पुन्हा एकत्र यावेत यासाठी मी आजही देवाकडे प्रार्थना करते. मात्र, नशिबात काय लिहिलं आहे हे कोणालाच माहीत नाही,' असं त्या म्हणाल्या.

पुढे बोलताना त्यांनी स्पष्ट केलं की, 'फरदीनने अजून दुसरं लग्न केलेलं नाही. या सगळ्या परिस्थितीवर तोडगा काढणं हे नताशा आणि फरदीन या दोघांच्याच हातात आहे. मी या विषयावर ना जास्त बोलू शकते, ना त्यांच्यावर कोणताही दबाव टाकू शकते. ते दोघंही समजूतदार आहेत आणि योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत.'

मुमताज यांच्या या भावनिक आणि प्रामाणिक वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर तसेच चाहत्यांमध्ये मोठी चर्चा रंगताना दिसत आहे. अनेक चाहत्यांनी फरदीन खानच्या जबाबदारीचं आणि मुमताज यांच्या स्पष्टवक्तेपणाचं कौतुक केलं आहे.

