  फडणवीसांची मुलाखत सुरू होताच गिरिजा ओक म्हणाली 'मला माफ करा…', असं का?

फडणवीसांची मुलाखत सुरू होताच गिरिजा ओक म्हणाली ‘मला माफ करा…’, असं का?

Girija Oak apologies to Cm Devendra Fadnavis before starting the Interview : अभिनेत्री गिरिजा ओक यांनी पुण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत घेतली. पण मुलाखत सुरू होण्याआधीच त्यांनी ‘मला माफ करा’ का म्हटलं?  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 12, 2026, 07:30 AM IST
फडणवीसांची मुलाखत सुरू होताच गिरिजा ओक म्हणाली ‘मला माफ करा…’, असं का?

पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या पुणे शहर विभागाकडून ‘संवाद पुणेकरांशी’ या विशेष संवादात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी दीर्घकालीन दृष्टिकोन मांडणे आणि नागरिकांच्या समस्या थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडणे हे होते. पुण्यातील एरंडवणे परिसरातील शुभारंभ लॉन्स येथे हा कार्यक्रम पार पडला, ज्यात शहरातील नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध क्षेत्रातील व्यक्ती उपस्थित होत्या.

कार्यक्रमाचे सर्वात मोठे आकर्षण ठरले ती म्हणजे सध्या सर्वत्र चर्चेत असलेली अभिनेत्री गिरिजा ओक. गिरिजा ओकने या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची थेट मुलाखत घेतली. मात्र मुलाखत सुरू होण्याआधीच गिरिजाने उपस्थित प्रेक्षकांची माफी मागितली आणि त्यासाठी तिने साधेपणाने कारण देखील सांगितले.

गिरिजा ओक म्हणाली , 'नमस्कार, सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मंचावर मान्यवर नसून प्रेक्षकांमध्ये आहेत. सगळ्या प्रेक्षकांमधील मान्यवरांचं स्वागत. देवेंद्रजी, आपलंही मनापासून पुण्यात स्वागत.'

त्यानंतर तिने सांगितले, 'पुणेकरांच्या वतीने मला प्रश्न विचारायला सांगितलं आहे. खरंतर मला जरा धडकीच भरली आहे, कारण मी पुण्याची नसून पुण्याची सून आहे. सगळी सासरची मंडळी समोर जज करायला बसली आहेत असं मला वाटतंय. काही चूक-भूल झाली तर आताच, आधीच मी माफी मागते.'

गिरिजा ओकची ही सहज, प्रेक्षकांशी जोडणारी शैली आणि विनम्रपणे माफी मागण्याची वृत्ती या मुलाखतीचे विशेष आकर्षण ठरली. या वेळेस गिरिजा फक्त प्रश्न विचारणारी नाही तर प्रेक्षकांना संवादामध्ये सहभागी करून घेणारी दिसली. ‘संवाद पुणेकरांशी’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील विकास, पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्थापन, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि भविष्यातील योजनांवर सविस्तर मते मांडली. तसेच नागरिकांच्या विविध प्रश्नांना त्वरित उत्तर देऊन त्यांनी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली.

गिरिजा ओकने या कार्यक्रमात केवळ प्रश्न विचारले नाहीत, तर नागरिकांशी साधी आणि मोकळेपणाची भाषा बोलून प्रेक्षकांशी जुळवून घेतली. त्यांच्या या संवादात्मक शैलीमुळे मुलाखत अधिक रंजक आणि प्रेक्षकांसाठी सुलभ झाली.

यापूर्वी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिनेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मुलाखत घेतलेली आहे. ‘आपलं ठाणे, आपला देवाभाऊ’ या कार्यक्रमात तेजश्री प्रधानने मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला होता. आता पुण्यात आयोजित ‘संवाद पुणेकरांशी’ या कार्यक्रमात नॅशनल क्रश गिरिजा ओकची उपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली आहे.

एकंदरीत, या कार्यक्रमात नागरिकांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली, मुख्यमंत्रींच्या योजनांविषयी माहिती झाली, तसेच गिरिजा ओकच्या सहज आणि विनम्र संवादामुळे मुलाखत अधिक आकर्षक बनली. या कार्यक्रमामुळे नागरिक आणि नेतृत्व यांच्यातील अंतर कमी करण्यास मदत झाली, तसेच आगामी पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी जनतेत जागरुकता वाढण्यास हातभार लागला.

