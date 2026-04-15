आशा भोसलेंनी जनाईचं नाव कुठून ठेवलं? नावामागची गोष्ट अतिशय इंटरेस्टिंग, थेट साताऱ्याशी आहे कनेक्शन

Asha Bhosle Granddaughter Zanai Bhosle : ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचे निधन झाले. आशा भोसले यांच्या असं जाणं हे नात जनाई भोसलेसाठी खूप दुःखद घटना होती. जनाईने आजी आशा भोसले यांच्या जाण्याच दुःख व्यक्त करत एक पोस्ट केली. जनाई हे नाव आशा भोसलेंनी आपल्या नातीला कसं दिलं? त्यामागचं कारण का? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 15, 2026, 08:21 PM IST
संपूर्ण देशाला आपल्या गाण्याने मंत्रमुग्ध करणाऱ्या ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचे 12 एप्रिल रोजी निधन झाले. 11 एप्रिल रोजी त्यांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात तब्बेती अस्वास्थामुळे दाखल करण्यात आले होते. आशा भोसले यांची नात जनाई भोसले हिने ही माहिती सोशल मीडियाद्वारे चाहत्यांना दिली. आशा भोसले आणि जनाई यांच्यातील नातं अनेकदा अधोरेखित झालं आहे. जनाई कायम आशा भोसले यांच्यासोबतचे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट करत असे. एवढंच नव्हे तर आशा भोसले यांचं निधन झालं तेव्हा तिच्यासाठी तिचं आभाळंच हरवलं अशी भावना होती. 

आशा भोसले यांच्या निधनानंतर जनाईने एक खास पोस्ट शेअर करत आपल्या मनातील भावनांना वाट करुन दिली. जनाईने या पोस्टमध्ये तिचं आणि आशा भोसले यांचं नातं अधोरेखित केलं होतं. जनाई आशा भोसले यांना 'आशाआई' अशी हाक मारत असे. आशा भोसले यांनी जनाईला 'जनाई' हे नाव कसं दिलं. या नावामागची गोष्ट काय? या नावाचा सातारा जिल्ह्याशी काय कनेक्शन आहे, जाणून घेऊया. 

आशा भोसले अन् सातारा 

मिळालेल्या माहितीनुसार, आशा भोसले यांनी गणपतराव भोसले यांच्या विवाह केला. यानंतर त्यांना 3 मुले झाली. गणपतराव भोसले हे साताऱ्या जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील चोरे गावातील. या गावातील भोसले कुटूंब हे आशा भोसले यांचं सासर. 

जनाई नावामागची गोष्ट 

आशा भोसले यांचं सासर चोरे गावातील. आशा भोसले या आपल्या दिरांच्या लग्नानाला साताऱ्यातील चोरे गावाला गेल्या होत्या. तसेच गावदेवीची पूजा केली. वाघजाईचा गोंधळ घातला. तसेच त्यांच्या धाकट्या मुलाला म्हणजे आनंद भोसले यांना मुलं होतं नव्हतं म्हणूना "जानाई देवी' ला नवस केला. त्या यात्रेला गेला. त्यानंतर त्यांची सून गरोदर राहिली आणि त्यांना जुळी मुलं झाली. तेव्हा त्यांनी त्यातील मुलीला 'जनाई' हे नाव ठेवलं. 

जानाई देवीची आख्यायिका 

जानाई देवी ही महाराष्ट्रातील सात मातृदेवतांपैकी एक आहे. तिची ग्रामदेवता म्हणून पूजा केली जाते. हे जागृत देवस्थान असून देवीची कृपा असल्याने भाविक श्रद्धेने येतात. साताऱ्या जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील चोरे गाव येथे हे ऐतिहासिक जानाई देवीचं मंदिर आहे. कराड-पाटण परिसरात जानाई देवीची अनेक पवित्र स्थाने आहेत, त्यापैकी चोरे परिसरातील मंदिर महत्त्वपूर्ण आहे. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

