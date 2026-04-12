आशा भोसले यांनी 'भोसले' हेच आडनाव कायम का लावलं?

ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झालं आहे. आशा भोसले हे संगीत क्षेत्रातील मोठं नाव. हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे अनेक अवयव निकामी झाले. यामुळे त्यांचे निधन झाल्याचे ब्रीच कँडी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी सांगितलं. आशा भोसले यांचं माहेरचं आडनाव मंगेशकर अन् त्यांची दोन लग्न झाली पहिल्या पतीचे आडनाव भोसले अन् दुसऱ्या पतीचे नाव बर्मन. असं असूनही आशा भोसले यांनी 'भोसले' हेच आडनाव लावलं. या मागतं कारण काय?
आशा भोसले यांनी 1943 मध्ये म्हणजे वयाच्या 10 व्या वर्षी गायनाला सुरुवात केली. 'माझा बाळ' या मराठी चित्रपटासाठी 'चला चला नवा बाला' हे त्यांचे पहिले गाणे गायले. वडिलांच्या निधनानंतर कौटुंबिक जबाबदारी पेलण्यासाठी त्यांनी गायन क्षेत्रात पहिलं पाऊल टाकलं.
यानंतर वयाच्या 16 व्या वर्षी 1949 साली आशा भोसले यांनी कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन गणपतराव भोसले यांच्याशी प्रेमविवाह केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, गणपतराव भोसले हे ज्येष्ठ गायिका लता मंगेशकर यांचे वैयक्तिक सचिव होते. गणपतराव भोसले आशा भोसले यांच्यापेक्षा 15 वर्षांनी मोठे होते. त्यामुळे या विवाहाला मंगेशकर कुटुंबाकडून तीव्र विरोध झाला. ज्यामुळे आशा भोसले यांना घर सोडावे लागले. या लग्नानंतर आशा भोसले आणि मंगेशकर कुटुंबाचा बराच काळ कोणताच संबंध राहिला नाही.
घरच्यांच्या विरोधात आशा भोसलेंनी केलेलं लग्न टिकलं नाही. सासरच्या लोकांकडून होणारा छळ आणि घरगुती हिंसाचारामुळे 1960 साली गरोदर असलेल्या आशा भोसले यांनी आपल्या दोन मुलांसह गणपरावांचं घर सोडलं अन् विभक्त होत माहेरी परतल्या.
आशा भोसले यांनी आर.डी.बर्मन यांच्याशी 1980 मध्ये दुसरं लग्न केलं. यावेळी आशा भोसले 47 वर्षांच्या होत्या. तर आर.डी.बर्मन हे 6 वर्षांनी लहान म्हणजे 40 वर्षांचे होते. आर.डी.बर्मन आणि आशा भोसले या दोघांचंही हे दुसरं लग्न. या लग्नाला आर.डी. बर्मन यांच्या आईचा विरोध होता. कारण आशा भोसले या त्यांच्यापेक्षा 6 वर्षांनी मोठ्या होत्या. आरडी बर्मन यांच्याशी लग्न केल्यावरही आशा भोसले यांनी 'भोसले' हेच आडनाव कायम ठेवलं.
आशा भोसले यांनी गणपतराव भोसलेंपासून विभक्त झाल्यावर 'भोसले' हे आडनाव कायम ठेवलं. आशा भोसले यांनी खूप लहान वयात गायला सुरुवात केली. तसेच त्यांनी लग्न देखील लवकर केलं. संगीत क्षेत्रात स्वतःच नाव निर्माण केलं तेव्हा त्या आशा भोसले या नावांनी ओळखू लागल्या होत्या. तसेच त्यांची तिन्ही मुलं देखील हेच आडनाव लावत होते.