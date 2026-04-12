नियतिचा अजब संयोग, आशा भोसले अन् लता मंगेशकर यांच्या निधनात 4 गोष्टींचं साम्य

भारतीय संगीत क्षेत्रातील आज एक सुर निसटला. ज्या सुराने गेल्या सात दशकांपासून आपल्या सगळ्यांना आनंद दिला आहे. ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं निधन झालं आहे. 12 एप्रिल 2026 रोजी दुपारी आशा भोसले यांची प्राणज्योत मालवली. याबातमीनंतर संपूर्ण संगीतक्षेत्रात दुःखाचं सावट पसरलं. वयाच्या 92 व्या वर्षी आशा भोसले यांचं मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात निधन झालं.
आशा भोसले या फक्त एक गायिका नव्हत्या तर त्यांनी आपल्या चंचल, बहुमुखी आणि जादुई आवाजाने सगळ्यांने मंत्रमुग्ध केलं. आशा भोसले यांनी शास्त्रीय संगीत ते क्लब डान्स या सगळ्यात आपला जीव ओतला आहे. आशा भोसले यांच्या अगोदर गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचं निधन 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालं. या दोघींचया निधनात आढळला नियतिचा अजब संयोग. चार गोष्टींचा खास संयोग.
वार
आशा भोसले यांचं निधन रविवारी 12 एप्रिल 2026 रोजी झालं आहे. तसेच लाता मंगेशकर यांचं देखील निधन 6 फेब्रुवारी 2022 रोजी रविवारी झालं आहे.
रुग्णालय
आशा भोसले यांचं निधन हे मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात झालं. अगदी त्याचप्रमाणे लता मंगेशकर यांचं निधनही मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात झालं.
वय
आशा भोसले यांनी देखील वयाच्या 92 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. अगदी त्याचप्रमाणे लता मंगेशकर यांनी वयाच्या 92 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास.
आजार
आशा भोसले यांचं निधन multiple organ failure या कारणामुळे झालं. त्याचप्रमाणे लता मंगेशकर यांचं निधनही multiple organ failure या कारणामुळे झालं.
आशा भोसले यांची सर्वात मोठी संपत्ती म्हणजे त्यांच्या आवाजातील चिरंतन तारुण्य. लता मंगेशकर यांच्या आवाजात गंगेसारखी पवित्रता आणि संयम होता, तर आशाताईंच्या आवाजात पर्वतावरील धबधब्यासारखा खेळकरपणा आणि समुद्रासारखी खोली होती. त्यांनी राजवाड्यांतील संयम आणि रस्त्यांवरील उल्हास दोन्ही गायले. 'दम मारो दम'ची धुंद करणारी धून असो किंवा 'इन आँखों की मस्ती'मधील उन्माद असो, त्यांनी प्रत्येक सूर आपलासा केला. संगीत तज्ज्ञांच्या मते, आशाताईंनी संघर्षालाच आपला अलंकार मानले. आपल्या मोठ्या बहिणीची मोठी सावली असूनही, त्यांनी स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांनी आपल्याला शिकवले की प्रतिभा कोणावरही अवलंबून नसते; ती स्वतःचा मार्ग स्वतःच तयार करते.