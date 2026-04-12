English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
Asha Bhosle : 500 रुपयांची पैज, गाताना श्वास लागला अन् सुपरहिट गाणं... आशा भोसले-रफी साहेब यांचा 'तो' किस्सा

Asha Bhosle : आशा भोसले यांचं 12 एप्रिल रोजी निधन झालं आहे. आशा भोसले आणि रफी साहेब यांची अजरामर जोडी. या जोडीने आपल्याला अनेक गाणी दिली. या जोडीचा एक मजेदार किस्सा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 12, 2026, 02:08 PM IST
आशा भोसले आणि मोहम्मद रफी यांच्याशी संबंधित एक रंजक किस्सा 1966 सालच्या 'तिसरी मंझिल' चित्रपटातील एका गाण्यावर लावलेल्या 500 रुपयांच्या पैजेबद्दल आहे. त्या गाण्यातील अवघड ओळी गाताना आशा भोसले यांचा श्वास फुलला होता, पण नंतर ते गाणे सुपरहिट झाले आणि आजही ते स्मरणात आहे. हिंदी चित्रपट संगीताच्या सुवर्णकाळात अशा अनेक रंजक गोष्टी आहेत, ज्या आजही चाहत्यांना चकित करतात. असाच एक किस्सा महान गायिका आशा भोसले आणि महान गायक मोहम्मद रफी यांच्याशी संबंधित आहे, ज्यात एका गाण्यावर 500 रुपयांची पैज लागली होती.

Add Zee News as a Preferred Source

'तिसरी मंझिल' गाण्याशी संबंधित एक किस्सा

ही रंजक घटना 1966 सालच्या 'तिसरी मंझिल' चित्रपटातील 'आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा' या सुपरहिट गाण्याशी संबंधित आहे. या गाण्याचे बोल प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुलतानपुरी यांनी लिहिले होते, तर संगीत आर. डी. बर्मन यांनी दिले होते. असे म्हटले जाते की या गाण्यातील एक विशिष्ट ओळ अत्यंत कठीण होती आणि ती योग्य सुरात आणि ऊर्जेने गाणे अवघड होते. यामुळे त्या गाण्यावरून एक मैत्रीपूर्ण स्पर्धा सुरू झाली.

( हे पण वाचा - Asha Bhosle Death Live : आशा भोसले यांचे 92 व्या वर्षी निधन) 

 

500रुपयांची पैज

संगीत दिग्दर्शक आर. डी. बर्मन आणि चित्रपट निर्माते नासिर हुसेन यांनी 500 रुपयांची पैज लावली होती की हा आव्हानात्मक भाग आशा भोसले आणि मोहम्मद रफी यांपैकी कोण अधिक चांगल्या प्रकारे गाऊ शकेल. त्या काळात 500 रुपये ही सुद्धा एक मोठी रक्कम मानली जात होती.

गाताना आशा भोसले यांना धाप लागायची

आशा भोसले यांनी स्वतः एका रिॲलिटी शोमध्ये हा किस्सा सांगितला होता. त्यांनी स्पष्ट केले की "ओ आ आजा, आह आह" ही ओळ त्यांच्यासाठी अत्यंत कठीण होती. ती अचूक गाण्यासाठी त्यांनी दिवसेंदिवस सतत सराव केला. एकदा तर, गाडीत गाण्याचा सराव करत असताना त्यांचा श्वास इतका जड झाला की ड्रायव्हर घाबरला. त्यांची प्रकृती खालावत असल्याचे त्याच्या लक्षात आले आणि तो त्यांना रुग्णालयात नेण्याबद्दल बोलू लागला.

(Asha Bhosle Death Live : आशा भोसले यांचे 92 व्या वर्षी निधन) 

हे गाणे आजही सुपरहिट 

त्या वेळी हे गाणे आशा भोसले यांच्यासाठी एक आव्हान असले तरी, प्रदर्शित झाल्यावर ते प्रचंड गाजले. आजही हे गाणे एक क्लासिक हिट मानले जाते आणि संगीतप्रेमींच्या मनात त्याचे एक विशेष स्थान आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

...Read More

Tags:
asha bhoslemohammed rafiTeesri Manzil movieAaja Aaja Main Hoon Pyar Terard burman

इतर बातम्या

नाशिक, शिर्डीनंतर आता सोलापुरातही, शक्तिपीठ महामार्गावर भों...

महाराष्ट्र बातम्या