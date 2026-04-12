Asha Bhosle : 500 रुपयांची पैज, गाताना श्वास लागला अन् सुपरहिट गाणं... आशा भोसले-रफी साहेब यांचा 'तो' किस्सा

आशा भोसले आणि मोहम्मद रफी यांच्याशी संबंधित एक रंजक किस्सा 1966 सालच्या 'तिसरी मंझिल' चित्रपटातील एका गाण्यावर लावलेल्या 500 रुपयांच्या पैजेबद्दल आहे. त्या गाण्यातील अवघड ओळी गाताना आशा भोसले यांचा श्वास फुलला होता, पण नंतर ते गाणे सुपरहिट झाले आणि आजही ते स्मरणात आहे. हिंदी चित्रपट संगीताच्या सुवर्णकाळात अशा अनेक रंजक गोष्टी आहेत, ज्या आजही चाहत्यांना चकित करतात. असाच एक किस्सा महान गायिका आशा भोसले आणि महान गायक मोहम्मद रफी यांच्याशी संबंधित आहे, ज्यात एका गाण्यावर 500 रुपयांची पैज लागली होती.
ही रंजक घटना 1966 सालच्या 'तिसरी मंझिल' चित्रपटातील 'आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा' या सुपरहिट गाण्याशी संबंधित आहे. या गाण्याचे बोल प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुलतानपुरी यांनी लिहिले होते, तर संगीत आर. डी. बर्मन यांनी दिले होते. असे म्हटले जाते की या गाण्यातील एक विशिष्ट ओळ अत्यंत कठीण होती आणि ती योग्य सुरात आणि ऊर्जेने गाणे अवघड होते. यामुळे त्या गाण्यावरून एक मैत्रीपूर्ण स्पर्धा सुरू झाली.
संगीत दिग्दर्शक आर. डी. बर्मन आणि चित्रपट निर्माते नासिर हुसेन यांनी 500 रुपयांची पैज लावली होती की हा आव्हानात्मक भाग आशा भोसले आणि मोहम्मद रफी यांपैकी कोण अधिक चांगल्या प्रकारे गाऊ शकेल. त्या काळात 500 रुपये ही सुद्धा एक मोठी रक्कम मानली जात होती.
आशा भोसले यांनी स्वतः एका रिॲलिटी शोमध्ये हा किस्सा सांगितला होता. त्यांनी स्पष्ट केले की "ओ आ आजा, आह आह" ही ओळ त्यांच्यासाठी अत्यंत कठीण होती. ती अचूक गाण्यासाठी त्यांनी दिवसेंदिवस सतत सराव केला. एकदा तर, गाडीत गाण्याचा सराव करत असताना त्यांचा श्वास इतका जड झाला की ड्रायव्हर घाबरला. त्यांची प्रकृती खालावत असल्याचे त्याच्या लक्षात आले आणि तो त्यांना रुग्णालयात नेण्याबद्दल बोलू लागला.
त्या वेळी हे गाणे आशा भोसले यांच्यासाठी एक आव्हान असले तरी, प्रदर्शित झाल्यावर ते प्रचंड गाजले. आजही हे गाणे एक क्लासिक हिट मानले जाते आणि संगीतप्रेमींच्या मनात त्याचे एक विशेष स्थान आहे.