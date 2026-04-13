VIDEO: आशाताईंच्या अंत्यदर्शनानंतर सचिन तेंडुलकरला अश्रू अनावर! कुटुंबाचं सांत्वन करताना भावूक

Sachin Tendulkar Gets Emotional during Asha Bhosle Funeral: प्रतिभावान आणि दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं रविवारी निधन झालं. रविवारी दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्या 92 वर्षांच्या होत्या. आशा भोसले यांच्या पश्चात मुलगा, सून, नातवंडे असा परिवार आहे. शिवाजी पार्क येथील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. सर्व क्षेत्रातील दिग्गज मंडळी त्यांच्या पार्थिवाच्या अंत्यदर्शनासाठी पोहोचले आहेत. अनेकांना यावेळी अश्रू अनावर झाले होते. भारताचा दिग्गज खेळाडू सचिन तेंडुलकरही पत्नी अंजली तेंडुलकरसह पोहोचला होता.
सचिन तेंडुलकर आपली पत्नी अंजलीसह आशा भोसले यांच्या पार्थिवाच्या अंत्यदर्शनासाठी पोहोचला होता. अंत्यदर्शन घेतल्यानंतर त्याने आशा भोसलेंच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला. संवाद साधताना आशाताईंचं कुटुंबीय प्रचंड भावूक झालं होतं. सचिन आणि अंजली यांच्याशी बोलताना त्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला होता. त्यांच्याशी बोलताना सचिन आणि अंजली यांच्या डोळ्यातही पाणी आलं होतं. आशाताईंचं कुटुंबीय बराच वेळ सचिन आणि अंजली यांच्याशी बोलत होतं.
#WATCH | Maharashtra: Cricket legend Sachin Tendulkar and his wife Anjali Tendulkar pay their last respects to legendary singer Asha Bhosle at her residence in Mumbai.
आशाताईंना शनिवारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. छातीत संसर्ग झाल्याने त्यांना रात्री उशिरा ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. रविवारी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचे पुत्र आनंद भोसले यांनी निधनाची माहिती दिली. त्यांचं पार्थिव लोअर परळ येथे अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं होतं. शिवाजी पार्कमध्ये दुपारी 4 वाजता त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.
अभिनेत्री तबू आशा भोसलेंना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचली होती. यावेळी त्यांनी कुटुंबीयांचं सांत्वन केलं. तबूही यावेळी आशाताईंची नात झनाईचं सांत्वन करताना भावूक झाली होती.