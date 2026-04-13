VIDEO: आशाताईंच्या अंत्यदर्शनानंतर सचिन तेंडुलकरला अश्रू अनावर! कुटुंबाचं सांत्वन करताना भावूक

Sachin Tendulkar Gets Emotional during Asha Bhosle Funeral: प्रतिभावान आणि दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं रविवारी निधन झालं. रविवारी दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 13, 2026, 03:00 PM IST
Sachin Tendulkar Gets Emotional during Asha Bhosle Funeral: प्रतिभावान आणि दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचं रविवारी निधन झालं. रविवारी दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्या 92 वर्षांच्या होत्या. आशा भोसले यांच्या पश्चात मुलगा, सून, नातवंडे असा परिवार आहे. शिवाजी पार्क येथील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. सर्व क्षेत्रातील दिग्गज मंडळी त्यांच्या पार्थिवाच्या अंत्यदर्शनासाठी पोहोचले आहेत. अनेकांना यावेळी अश्रू अनावर झाले होते. भारताचा दिग्गज खेळाडू सचिन तेंडुलकरही पत्नी अंजली तेंडुलकरसह पोहोचला होता. 

सचिन तेंडुलकर आपली पत्नी अंजलीसह आशा भोसले यांच्या पार्थिवाच्या अंत्यदर्शनासाठी पोहोचला होता. अंत्यदर्शन घेतल्यानंतर त्याने आशा भोसलेंच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला. संवाद साधताना आशाताईंचं कुटुंबीय प्रचंड भावूक झालं होतं. सचिन आणि अंजली यांच्याशी बोलताना त्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला होता. त्यांच्याशी बोलताना सचिन आणि अंजली यांच्या डोळ्यातही पाणी आलं होतं. आशाताईंचं कुटुंबीय बराच वेळ सचिन आणि अंजली यांच्याशी बोलत होतं. 

शनिवारी रुग्णालयात करण्यात आलं होतं दाखल

आशाताईंना शनिवारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. छातीत संसर्ग झाल्याने त्यांना रात्री उशिरा ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. रविवारी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचे पुत्र आनंद भोसले यांनी निधनाची माहिती दिली. त्यांचं पार्थिव लोअर परळ येथे अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं होतं. शिवाजी पार्कमध्ये दुपारी 4 वाजता त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत. 

Asha Bhosle Funeral LIVE: आशा भोसले का पार्थिव शरीर देखते ही रो पड़े सचिन तेदुलकर, तबू के भी छलके आंसू

तब्बूही भावूक

अभिनेत्री तबू आशा भोसलेंना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचली होती. यावेळी त्यांनी कुटुंबीयांचं सांत्वन केलं. तबूही यावेळी आशाताईंची नात झनाईचं सांत्वन करताना भावूक झाली होती. 

 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

