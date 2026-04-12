  • Asha Bhosle Granddaughter Bollywood Superstar : आशा भोसले यांच्या नात बॉलिवूडमधील सौंदर्यवती, आतापर्यंत दिलेत अफलातून सुपरहिट सिनेमे

Asha Bhosle Relation with Bollywood Actress : आशा भोसले यांची एक नात बॉलिवूडवर स्वतःची ओळख निर्माण करुन अधिराज्य गाजवत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ती सिनेमात असली की, सिनेमा हिट झालाच म्हणून समजा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 12, 2026, 08:48 PM IST
बॉलिवूडच्या गायिका ज्यांनी 7 दशकं प्रेक्षकांना भरभरुन संगीत दिलं. त्या आशा भोसले यांचं निधन झालं. आशा भोसले यांनी सुपरहिट गाण्यांसोबतच त्यांच्या अदांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य केलं. शास्त्रीय संगीतापासून ते अगदी पॉप म्युझिकपर्यंत सगळ्याच धाटणीच्या गाण्यांनी आशा भोसले यांनी प्रेक्षकांना वेड लावलं. आशा भोसले यांची एक नात ही असंच बॉलिवूडवर अधिराज्य गाजवत आहे. आज तिची गणना बॉलिवूडमधील सुपरस्टार अभिनेत्रींमध्ये केली जाते. कोण आहे ही अभिनेत्री? 

आशा भोसले यांची नात म्हणजे सुपरस्टार अभिनेत्री श्रद्धा कपूर. फार कमी लोकांना श्रद्धा कपूर आणि आशा भोसले यांचं नातं ठाऊक आहे. श्रद्धा भोसले आणि आशा भोसले यांच्या आजी नातीचं नातं आहे. श्रद्धा कपूरची आई शिवांगी कोल्हापूरे कपूर आहे. श्रद्धाचे आजोबा पंढरीनाथ कोल्हापुरे हे दीनानाथ मंगेशकर यांचे भाचे. म्हणजे लता मंगेशकर, आशा भोसले यांचे मामेभाऊ. या नात्याने आशा भोसले या श्रद्धा कपूरच्या आजी लागतात. श्रध्दा भोसलेने या अगोदर अनेकदा त्यांच्यातील नातं आणि खास क्षण शेअर केले आहेत. 

दुसऱ्या नातीबद्दल माहित आहे का? 

जनाई भोसले ही आशा भोसले यांचे धाकटे पुत्र आनंद भोसले यांची मुलगी आहे. जनाई भोसले यांचा जन्म 2002 मध्ये मुंबईत झाला. त्यांनी स्वित्झर्लंडमधील प्रतिष्ठित इन्स्टिट्यूट ले रोझे येथे आपले शिक्षण पूर्ण केले. आपल्या आजीच्या पावलावर पाऊल ठेवत, त्यांनी संगीत क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्या आपल्या मधुर आवाजाची जादू पसरवत आहेत. सलमान खानने तिची प्रशंसा केली आहे. 2020 मध्ये, त्यांनी आपले यूट्यूब चॅनल सुरू केले, जिथे त्यांनी अनेक म्युझिक व्हिडिओ प्रदर्शित केले. गेल्या वर्षी, त्यांचे 'कहंदी है' हे गाणे प्रचंड गाजले होते. आजी आशा भोसले यांनी स्वतः आपल्या नातीची प्रशंसा केली आणि तिला प्रोत्साहन दिले. एवढेच नाही, तर सलमान खाननेही जनाईची प्रशंसा केली.

या चित्रपटातून पदार्पण करणारी जनाई भोसले आता अभिनयाच्या जगात प्रवेश करणार आहे. ती लवकरच 'द प्राईड ऑफ इंडिया - छत्रपती शिवाजी महाराज' या चित्रपटात दिसणार आहे. संदीप सिंग दिग्दर्शित या चित्रपटाचे कौतुक होत आहे. जनाईचे चाहते तिच्या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. जनाई छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पहिल्या पत्नी राणी साई भोसले यांची भूमिका साकारणार आहे. या चित्रपटात कन्नड स्टार ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिकेत आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

